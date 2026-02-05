https://crimea.ria.ru/20260205/fragment-meteorita-stoimostyu-323-mln-rubley-pytalis-vyvezti-iz-rossii-1152968219.html

Фрагмент метеорита стоимостью 323 млн рублей пытались вывезти из России

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Российские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза в Британию фрагмента одного из самых крупных железных метеоритов мира – Алетай, весом 2,5 тонны и стоимостью порядка 323 миллионов рублей. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).Ценную вещь специалисты обнаружили при сканировании морского контейнера в порту Санкт-Петербурга. Установлено, что фрагмент метеорита был ввезен в Россию из одной из стран Евразийского экономического союза.Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.Алетай – крупный железный метеорит, найденный в 1898 году в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. За первые годы поисков было найдено более 50 тонн обломков метеорита. По мнению ученых, Алетай – это обломок ядра древней протопланеты или крупного астероида, разрушившегося около 4,5 млрд лет назад во время формирования Солнечной системы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Контрабандисты пытались ввезти в Россию кокаин на 600 миллионовТаможенники пресекли контрабанду сапфиров и рубинов из Индии на 3,4 млнМедведь с сюрпризом: в Адлере пресекли необычную контрабанду

