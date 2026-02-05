Рейтинг@Mail.ru
Фрагмент метеорита стоимостью 323 млн рублей пытались вывезти из России - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260205/fragment-meteorita-stoimostyu-323-mln-rubley-pytalis-vyvezti-iz-rossii-1152968219.html
Фрагмент метеорита стоимостью 323 млн рублей пытались вывезти из России
Фрагмент метеорита стоимостью 323 млн рублей пытались вывезти из России - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Фрагмент метеорита стоимостью 323 млн рублей пытались вывезти из России
Российские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза в Британию фрагмента одного из самых крупных железных метеоритов мира – Алетай, весом 2,5 тонны и... РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T11:57
2026-02-05T11:57
новости
таможня
санкт-петербург
метеорит
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/05/1152968409_0:284:960:824_1920x0_80_0_0_c05f57ed7640fccfabfa0210b19a709a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Российские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза в Британию фрагмента одного из самых крупных железных метеоритов мира – Алетай, весом 2,5 тонны и стоимостью порядка 323 миллионов рублей. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).Ценную вещь специалисты обнаружили при сканировании морского контейнера в порту Санкт-Петербурга. Установлено, что фрагмент метеорита был ввезен в Россию из одной из стран Евразийского экономического союза.Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.Алетай – крупный железный метеорит, найденный в 1898 году в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. За первые годы поисков было найдено более 50 тонн обломков метеорита. По мнению ученых, Алетай – это обломок ядра древней протопланеты или крупного астероида, разрушившегося около 4,5 млрд лет назад во время формирования Солнечной системы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Контрабандисты пытались ввезти в Россию кокаин на 600 миллионовТаможенники пресекли контрабанду сапфиров и рубинов из Индии на 3,4 млнМедведь с сюрпризом: в Адлере пресекли необычную контрабанду
санкт-петербург
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/05/1152968409_0:180:960:900_1920x0_80_0_0_a6b7a48937c598b67968a1a438b41f5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, таможня, санкт-петербург, метеорит, происшествия
Фрагмент метеорита стоимостью 323 млн рублей пытались вывезти из России

Кусок метеорита в 2,5 тонны стоимостью 323 млн рублей и пытались вывезти из РФ в Британию

11:57 05.02.2026
 
© Федеральная таможенная службаТаможенники не дали незаконно вывезти в Великобританию фрагмент метеорита весом более 2,5 тонны
Таможенники не дали незаконно вывезти в Великобританию фрагмент метеорита весом более 2,5 тонны
© Федеральная таможенная служба
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Российские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза в Британию фрагмента одного из самых крупных железных метеоритов мира – Алетай, весом 2,5 тонны и стоимостью порядка 323 миллионов рублей. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).
Ценную вещь специалисты обнаружили при сканировании морского контейнера в порту Санкт-Петербурга. Установлено, что фрагмент метеорита был ввезен в Россию из одной из стран Евразийского экономического союза.
"При попытке вывоза он был задекларирован как скульптура для ландшафтного дизайна. Однако при детальной проверке выяснилось, что происхождение и стоимость груза отличаются от сведений, заявленных в декларации. Экспертиза установила, что это крупный фрагмент железного метеорита Алетай и его стоимость составляет около 323 млн рублей", – говорится в сообщении.
© Федеральная таможенная службаТаможенники не дали незаконно вывезти в Великобританию фрагмент метеорита весом более 2,5 тонны
Таможенники не дали незаконно вывезти в Великобританию фрагмент метеорита весом более 2,5 тонны
© Федеральная таможенная служба
Таможенники не дали незаконно вывезти в Великобританию фрагмент метеорита весом более 2,5 тонны
Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Алетай – крупный железный метеорит, найденный в 1898 году в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. За первые годы поисков было найдено более 50 тонн обломков метеорита. По мнению ученых, Алетай – это обломок ядра древней протопланеты или крупного астероида, разрушившегося около 4,5 млрд лет назад во время формирования Солнечной системы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Контрабандисты пытались ввезти в Россию кокаин на 600 миллионов
Таможенники пресекли контрабанду сапфиров и рубинов из Индии на 3,4 млн
Медведь с сюрпризом: в Адлере пресекли необычную контрабанду
 
НовостиТаможняСанкт-ПетербургМетеоритПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:19Каковы реальные потери ВСУ на фронте – мнение эксперта
13:03Новости СВО: армия России продолжает наступление и громит врага
12:57Крымчанин "сдал" СБУ места дислокации российских войск и военной техники
12:52В Оренбургской области пьяный мужчина с ножом ворвался в детский сад
12:47На севере Крыма и под Симферополем несколько населенных пунктов без света
12:34Экс-зампред Совмина Крыма Светлана Маслова стала мэром Анапы
12:22Под Сургутом произошел взрыв на заправке
12:10Задержка крымских поездов из-за ЧП под Тамбовом: актуальные данные
11:57Фрагмент метеорита стоимостью 323 млн рублей пытались вывезти из России
11:44Крымчанин получил "уголовку" за призывы убивать русских
11:40Давно мечтал: в Севастополе подростка подозревают в краже мопеда
11:32Второй день переговоров: как идут встречи в Абу-Даби
11:15ВТБ: выдачи автокредитов в РФ в январе выросли на 14,5% - до 98 млрд руб
11:05Магнитные бури могут стать спусковым крючком для нового землетрясения
10:50Как надолго в Крым пришло тепло
10:42"Айсберг" в Черном море у берегов Крыма – есть ли опасность
10:25Поезда в Крым и в обратном направлении задерживаются на 5-7 часов
10:22Трамп совершил три ошибки: в России оценили позицию США по ДСНВ
10:06Медведев: похищение Мадуро – часть более важной цели США
09:57Все строения, люди и скот: 308 лет со дня первой переписи в России
Лента новостейМолния