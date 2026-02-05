https://crimea.ria.ru/20260205/fragment-meteorita-stoimostyu-323-mln-rubley-pytalis-vyvezti-iz-rossii-1152968219.html
Фрагмент метеорита стоимостью 323 млн рублей пытались вывезти из России
Кусок метеорита в 2,5 тонны стоимостью 323 млн рублей и пытались вывезти из РФ в Британию
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Российские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза в Британию фрагмента одного из самых крупных железных метеоритов мира – Алетай, весом 2,5 тонны и стоимостью порядка 323 миллионов рублей. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).
Ценную вещь специалисты обнаружили при сканировании морского контейнера в порту Санкт-Петербурга. Установлено, что фрагмент метеорита был ввезен в Россию из одной из стран Евразийского экономического союза.
"При попытке вывоза он был задекларирован как скульптура для ландшафтного дизайна. Однако при детальной проверке выяснилось, что происхождение и стоимость груза отличаются от сведений, заявленных в декларации. Экспертиза установила, что это крупный фрагмент железного метеорита Алетай и его стоимость составляет около 323 млн рублей", – говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Алетай – крупный железный метеорит, найденный в 1898 году в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. За первые годы поисков было найдено более 50 тонн обломков метеорита. По мнению ученых, Алетай – это обломок ядра древней протопланеты или крупного астероида, разрушившегося около 4,5 млрд лет назад во время формирования Солнечной системы.
