Рейтинг@Mail.ru
Экс-зампред Совмина Крыма Светлана Маслова стала мэром Анапы - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260205/eks-zampred-sovmina-kryma-svetlana-maslova-stala-merom-anapy-1152973070.html
Экс-зампред Совмина Крыма Светлана Маслова стала мэром Анапы
Экс-зампред Совмина Крыма Светлана Маслова стала мэром Анапы - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Экс-зампред Совмина Крыма Светлана Маслова стала мэром Анапы
Бывшая заместитель председателя Совета министров Крыма Светлана Маслова стала мэром Анапы, сообщает телеканал "Кубань 24". РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T12:34
2026-02-05T12:35
новости
крым
новости крыма
анапа
краснодарский край
совет министров рк
кадровые перестановки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/05/1152971917_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c163ac6804e41b7d332363a96f3b9b44.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Бывшая заместитель председателя Совета министров Крыма Светлана Маслова стала мэром Анапы, сообщает телеканал "Кубань 24".По данным источника, кандидатура Масловой набрала большинство голосов – 28.Светлана Маслова родилась 12 июля 1967 года в Анапе. Окончила Калининградский технический институт рыбной промышленности и хозяйства по специальности "Экономист", затем получала дополнительное образование по специальностям в сфере управления и бюджета, проходила курсы повышения квалификации, в том числе в Академии гражданской защиты МЧС России.Начала карьеру в 1984 году в финансовом отделе Калининградского горисполкома, позднее была главой администрации Калининграда. В 2019-2020 годах занимала должность вице‑президента по управлению соцразвитием и взаимодействию с органами власти в компании-автопроизводителе.С 2020 по январь 2026 года – зампредседатель Совета министров Крыма. Имеет звание "Заслуженный экономист РФ", является действительным муниципальным советником 1 класса, отмечена благодарностями и почетными грамотами Калининграда и Совмина РК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте первым заместителем мэра станет глава Центра медицины катастроф РКАксенов принял отставку вице-премьера Крыма Светланы МасловойВ правительстве Крыма грядут кадровые изменения
крым
анапа
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/05/1152971917_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_106346c1c18ca7c263668da740a4385c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, крым, новости крыма, анапа, краснодарский край, совет министров рк, кадровые перестановки
Экс-зампред Совмина Крыма Светлана Маслова стала мэром Анапы

Экс-зампред Совмина Крыма Светлана Маслова избрана мэром Анапы

12:34 05.02.2026 (обновлено: 12:35 05.02.2026)
 
© t.me/sbmaslovaСветлана Маслова
Светлана Маслова
© t.me/sbmaslova
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Бывшая заместитель председателя Совета министров Крыма Светлана Маслова стала мэром Анапы, сообщает телеканал "Кубань 24".
По данным источника, кандидатура Масловой набрала большинство голосов – 28.
"За других кандидатов, Никиту Бойко и Александра Кудаева, депутаты отдали по два голоса", – добавили в "Кубань 24".
Светлана Маслова родилась 12 июля 1967 года в Анапе. Окончила Калининградский технический институт рыбной промышленности и хозяйства по специальности "Экономист", затем получала дополнительное образование по специальностям в сфере управления и бюджета, проходила курсы повышения квалификации, в том числе в Академии гражданской защиты МЧС России.
Начала карьеру в 1984 году в финансовом отделе Калининградского горисполкома, позднее была главой администрации Калининграда. В 2019-2020 годах занимала должность вице‑президента по управлению соцразвитием и взаимодействию с органами власти в компании-автопроизводителе.
С 2020 по январь 2026 года – зампредседатель Совета министров Крыма. Имеет звание "Заслуженный экономист РФ", является действительным муниципальным советником 1 класса, отмечена благодарностями и почетными грамотами Калининграда и Совмина РК.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Ялте первым заместителем мэра станет глава Центра медицины катастроф РК
Аксенов принял отставку вице-премьера Крыма Светланы Масловой
В правительстве Крыма грядут кадровые изменения
 
НовостиКрымНовости КрымаАнапаКраснодарский крайСовет министров РККадровые перестановки
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:19Каковы реальные потери ВСУ на фронте – мнение эксперта
13:03Новости СВО: армия России продолжает наступление и громит врага
12:57Крымчанин "сдал" СБУ места дислокации российских войск и военной техники
12:52В Оренбургской области пьяный мужчина с ножом ворвался в детский сад
12:47На севере Крыма и под Симферополем несколько населенных пунктов без света
12:34Экс-зампред Совмина Крыма Светлана Маслова стала мэром Анапы
12:22Под Сургутом произошел взрыв на заправке
12:10Задержка крымских поездов из-за ЧП под Тамбовом: актуальные данные
11:57Фрагмент метеорита стоимостью 323 млн рублей пытались вывезти из России
11:44Крымчанин получил "уголовку" за призывы убивать русских
11:40Давно мечтал: в Севастополе подростка подозревают в краже мопеда
11:32Второй день переговоров: как идут встречи в Абу-Даби
11:15ВТБ: выдачи автокредитов в РФ в январе выросли на 14,5% - до 98 млрд руб
11:05Магнитные бури могут стать спусковым крючком для нового землетрясения
10:50Как надолго в Крым пришло тепло
10:42"Айсберг" в Черном море у берегов Крыма – есть ли опасность
10:25Поезда в Крым и в обратном направлении задерживаются на 5-7 часов
10:22Трамп совершил три ошибки: в России оценили позицию США по ДСНВ
10:06Медведев: похищение Мадуро – часть более важной цели США
09:57Все строения, люди и скот: 308 лет со дня первой переписи в России
Лента новостейМолния