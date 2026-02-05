https://crimea.ria.ru/20260205/eks-zampred-sovmina-kryma-svetlana-maslova-stala-merom-anapy-1152973070.html
Экс-зампред Совмина Крыма Светлана Маслова стала мэром Анапы
Экс-зампред Совмина Крыма Светлана Маслова стала мэром Анапы - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Экс-зампред Совмина Крыма Светлана Маслова стала мэром Анапы
Бывшая заместитель председателя Совета министров Крыма Светлана Маслова стала мэром Анапы, сообщает телеканал "Кубань 24". РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T12:34
2026-02-05T12:34
2026-02-05T12:35
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Бывшая заместитель председателя Совета министров Крыма Светлана Маслова стала мэром Анапы, сообщает телеканал "Кубань 24".По данным источника, кандидатура Масловой набрала большинство голосов – 28.Светлана Маслова родилась 12 июля 1967 года в Анапе. Окончила Калининградский технический институт рыбной промышленности и хозяйства по специальности "Экономист", затем получала дополнительное образование по специальностям в сфере управления и бюджета, проходила курсы повышения квалификации, в том числе в Академии гражданской защиты МЧС России.Начала карьеру в 1984 году в финансовом отделе Калининградского горисполкома, позднее была главой администрации Калининграда. В 2019-2020 годах занимала должность вице‑президента по управлению соцразвитием и взаимодействию с органами власти в компании-автопроизводителе.С 2020 по январь 2026 года – зампредседатель Совета министров Крыма. Имеет звание "Заслуженный экономист РФ", является действительным муниципальным советником 1 класса, отмечена благодарностями и почетными грамотами Калининграда и Совмина РК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте первым заместителем мэра станет глава Центра медицины катастроф РКАксенов принял отставку вице-премьера Крыма Светланы МасловойВ правительстве Крыма грядут кадровые изменения
Экс-зампред Совмина Крыма Светлана Маслова стала мэром Анапы
Экс-зампред Совмина Крыма Светлана Маслова избрана мэром Анапы
12:34 05.02.2026 (обновлено: 12:35 05.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Бывшая заместитель председателя Совета министров Крыма Светлана Маслова стала мэром Анапы, сообщает телеканал "Кубань 24".
По данным источника, кандидатура Масловой набрала большинство голосов – 28.
"За других кандидатов, Никиту Бойко и Александра Кудаева, депутаты отдали по два голоса", – добавили в "Кубань 24".
Светлана Маслова родилась 12 июля 1967 года в Анапе. Окончила Калининградский технический институт рыбной промышленности и хозяйства по специальности "Экономист", затем получала дополнительное образование по специальностям в сфере управления и бюджета, проходила курсы повышения квалификации, в том числе в Академии гражданской защиты МЧС России.
Начала карьеру в 1984 году в финансовом отделе Калининградского горисполкома, позднее была главой администрации Калининграда. В 2019-2020 годах занимала должность вице‑президента по управлению соцразвитием и взаимодействию с органами власти в компании-автопроизводителе.
С 2020 по январь 2026 года – зампредседатель Совета министров Крыма. Имеет звание "Заслуженный экономист РФ", является действительным муниципальным советником 1 класса, отмечена благодарностями и почетными грамотами Калининграда и Совмина РК.
