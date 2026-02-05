https://crimea.ria.ru/20260205/edinstvo-narodov-rossii-lezhit-v-osnove-nashikh-pobed--putin-1152980179.html
Единство народов России лежит в основе наших побед – Путин
2026-02-05T15:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Единство народов России лежит в основе достижений страны в самых разных областях и ее побед. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия Года единства народов России.
Глава государства отметил, что бойцы Вооруженных сил РФ на линии фронта в зоне специальной военной операции обращаются друг к другу "брат", несмотря на разное этническое происхождение или разницу в религии.
"Это очень дорогого стоит. Вот это и подчеркивает наше непобедимое единство. Это именно то, что лежит в основе наших достижений в самых разных областях и наших побед", - сказал российский лидер.
Путин отметил, что русский народ – еще молодой народ, пассионарный и устремленный в будущее. Многонациональная Россия складывалась постепенно, когда в нее вливались разные народы. Но самым главным бесконечное уважение к тем народам, которые входили в Россию, полное уважение к их культуре, традициям, духовным ценностям, указал президент.
"Именно поэтому на протяжении веков ценности-то у нас и становились общими. Внешне они, безусловно, отличаются друг от друга. И это очень важно, это хорошо, это надо поддерживать, но базовые ценности являются общими", – подчеркнул Путин.
Президент России принял участие в церемонии открытия Года единства народов России, которая проходит в четверг в Национальном центре "Россия" на Краснопресненской набережной в Москве.
Ранее Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России. Инициатива направлена на укрепление национального единства, мира и согласия между народами.
