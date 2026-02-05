Рейтинг@Mail.ru
Дошло плазменное облако: на Земле магнитные бури планетарного масштаба - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Дошло плазменное облако: на Земле магнитные бури планетарного масштаба
Дошло плазменное облако: на Земле магнитные бури планетарного масштаба - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Дошло плазменное облако: на Земле магнитные бури планетарного масштаба
На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба. В течение суток ученые ожидают повышения показателей до уровня G2-G3. Об этом сообщили в Лаборатории... РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T08:52
2026-02-05T09:07
новости
институт космических исследований
солнце
космос
вспышки на солнце
земля
магнитные бури
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба. В течение суток ученые ожидают повышения показателей до уровня G2-G3. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.Астрономы объяснили, что эти бури не имеют резко выраженной единичной причины и являются общей реакцией магнитосферы Земли на чрезвычайно высокую солнечную активность, наблюдающуюся с начала месяца.Спусковым механизмом послужил приход накануне вечером края плазменного облака, выброшенного в космос 2 февраля во время крупнейшей за последние 1,5 года вспышки класса X8.1, уточнили ученые.По информации астрономов, яркое свечение отмечается над всей территорией Канады и северными штатами США. Ситуация для территории России прояснится примерно через 10 часов, когда линия раздела дня и ночи переместится на Европейскую часть страны.Накануне сообщалось, что вторая за два дня вспышка класса X произошла на Солнце в среду. Ее мощность составила X4.21. Вспышка является третьей по силе за 2025-й и 2026-й годы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Найден потенциально пригодный для жизни "космический близнец" ЗемлиУченые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 годуКрымский астроном открыл новую комету – что известно о небесном теле
Дошло плазменное облако: на Земле магнитные бури планетарного масштаба

08:52 05.02.2026 (обновлено: 09:07 05.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба. В течение суток ученые ожидают повышения показателей до уровня G2-G3. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
"Регистрируется начало магнитных бурь планетарного масштаба. В настоящий момент уровень составляет G1 (слабые бури), но в течение суток возможен рост до уровня G2-G3", – сказано в сообщении.
Астрономы объяснили, что эти бури не имеют резко выраженной единичной причины и являются общей реакцией магнитосферы Земли на чрезвычайно высокую солнечную активность, наблюдающуюся с начала месяца.
Спусковым механизмом послужил приход накануне вечером края плазменного облака, выброшенного в космос 2 февраля во время крупнейшей за последние 1,5 года вспышки класса X8.1, уточнили ученые.
"В настоящий момент в ночной зоне западного полушария Земли наблюдаются сильные полярные сияния, достигшие максимального уровня 10 по интенсивности", – добавили в сообщении.
По информации астрономов, яркое свечение отмечается над всей территорией Канады и северными штатами США. Ситуация для территории России прояснится примерно через 10 часов, когда линия раздела дня и ночи переместится на Европейскую часть страны.
Накануне сообщалось, что вторая за два дня вспышка класса X произошла на Солнце в среду. Ее мощность составила X4.21. Вспышка является третьей по силе за 2025-й и 2026-й годы.
