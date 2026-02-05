https://crimea.ria.ru/20260205/desyat-zemletryaseniy-proizoshli-v-turtsii-za-3-chasa-1152964933.html

Десять землетрясений произошли в Турции за 3 часа

Десять землетрясений произошли в Турции за 3 часа - РИА Новости Крым, 05.02.2026

Десять землетрясений произошли в Турции за 3 часа

Десять землетрясений произошли в Турции за 3 часа. Об этом сообщает Евразийский сейсмический центр. РИА Новости Крым, 05.02.2026

2026-02-05T09:33

2026-02-05T09:33

2026-02-05T09:33

турция

новости

землетрясение

европейский средиземноморский сейсмологический центр

сейсмология

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143295473_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f604c7d17e53782ec3a09d40af0b3e30.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Десять землетрясений произошли в Турции за 3 часа. Об этом сообщает Евразийский сейсмический центр. По данным экспертов, магнитуда землетрясений составила до 2,3. Подземные толчки фиксировались в южной, западной, восточной и центральной частях страны. Самое интенсивное из них - магнитудой 2.3 - произошло в 08:54 по местному времени в 82 км к юго-юго-востоку от города Кайсери с населением 592 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 7 км. Как сообщалось, днем 2 февраля в Крыму произошло сильное землетрясение. Его эпицентр находился в Азовском море. По информации Евразийского сейсмического центра, его магнитуда составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти км от Щелкино. Вечером того же дня зарегистрировала афтершок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму увеличат число сейсмостанций: к чему готовятсяНовое землетрясение в Крыму - что известноЗемлетрясение в Японии: число пострадавших увеличилось до 50 человек

турция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, новости, землетрясение, европейский средиземноморский сейсмологический центр, сейсмология, в мире