https://crimea.ria.ru/20260205/desyat-zemletryaseniy-proizoshli-v-turtsii-za-3-chasa-1152964933.html
Десять землетрясений произошли в Турции за 3 часа
Десять землетрясений произошли в Турции за 3 часа - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Десять землетрясений произошли в Турции за 3 часа
Десять землетрясений произошли в Турции за 3 часа. Об этом сообщает Евразийский сейсмический центр. РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T09:33
2026-02-05T09:33
2026-02-05T09:33
турция
новости
землетрясение
европейский средиземноморский сейсмологический центр
сейсмология
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143295473_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f604c7d17e53782ec3a09d40af0b3e30.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Десять землетрясений произошли в Турции за 3 часа. Об этом сообщает Евразийский сейсмический центр. По данным экспертов, магнитуда землетрясений составила до 2,3. Подземные толчки фиксировались в южной, западной, восточной и центральной частях страны. Самое интенсивное из них - магнитудой 2.3 - произошло в 08:54 по местному времени в 82 км к юго-юго-востоку от города Кайсери с населением 592 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 7 км. Как сообщалось, днем 2 февраля в Крыму произошло сильное землетрясение. Его эпицентр находился в Азовском море. По информации Евразийского сейсмического центра, его магнитуда составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти км от Щелкино. Вечером того же дня зарегистрировала афтершок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму увеличат число сейсмостанций: к чему готовятсяНовое землетрясение в Крыму - что известноЗемлетрясение в Японии: число пострадавших увеличилось до 50 человек
турция
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143295473_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2e5827a70722e450eec690b919389968.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, новости, землетрясение, европейский средиземноморский сейсмологический центр, сейсмология, в мире
Десять землетрясений произошли в Турции за 3 часа
Десять землетрясений произошли в Турции за 3 часа - сейсмологи