Рейтинг@Mail.ru
Десять землетрясений произошли в Турции за 3 часа - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260205/desyat-zemletryaseniy-proizoshli-v-turtsii-za-3-chasa-1152964933.html
Десять землетрясений произошли в Турции за 3 часа
Десять землетрясений произошли в Турции за 3 часа - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Десять землетрясений произошли в Турции за 3 часа
Десять землетрясений произошли в Турции за 3 часа. Об этом сообщает Евразийский сейсмический центр. РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T09:33
2026-02-05T09:33
турция
новости
землетрясение
европейский средиземноморский сейсмологический центр
сейсмология
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143295473_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f604c7d17e53782ec3a09d40af0b3e30.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Десять землетрясений произошли в Турции за 3 часа. Об этом сообщает Евразийский сейсмический центр. По данным экспертов, магнитуда землетрясений составила до 2,3. Подземные толчки фиксировались в южной, западной, восточной и центральной частях страны. Самое интенсивное из них - магнитудой 2.3 - произошло в 08:54 по местному времени в 82 км к юго-юго-востоку от города Кайсери с населением 592 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 7 км. Как сообщалось, днем 2 февраля в Крыму произошло сильное землетрясение. Его эпицентр находился в Азовском море. По информации Евразийского сейсмического центра, его магнитуда составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти км от Щелкино. Вечером того же дня зарегистрировала афтершок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму увеличат число сейсмостанций: к чему готовятсяНовое землетрясение в Крыму - что известноЗемлетрясение в Японии: число пострадавших увеличилось до 50 человек
турция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143295473_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2e5827a70722e450eec690b919389968.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турция, новости, землетрясение, европейский средиземноморский сейсмологический центр, сейсмология, в мире
Десять землетрясений произошли в Турции за 3 часа

Десять землетрясений произошли в Турции за 3 часа - сейсмологи

09:33 05.02.2026
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Десять землетрясений произошли в Турции за 3 часа. Об этом сообщает Евразийский сейсмический центр.
По данным экспертов, магнитуда землетрясений составила до 2,3. Подземные толчки фиксировались в южной, западной, восточной и центральной частях страны.
Самое интенсивное из них - магнитудой 2.3 - произошло в 08:54 по местному времени в 82 км к юго-юго-востоку от города Кайсери с населением 592 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 7 км.
Как сообщалось, днем 2 февраля в Крыму произошло сильное землетрясение. Его эпицентр находился в Азовском море. По информации Евразийского сейсмического центра, его магнитуда составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти км от Щелкино. Вечером того же дня зарегистрировала афтершок.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму увеличат число сейсмостанций: к чему готовятся
Новое землетрясение в Крыму - что известно
Землетрясение в Японии: число пострадавших увеличилось до 50 человек
 
ТурцияНовостиЗемлетрясениеЕвропейский средиземноморский сейсмологический центрСейсмологияВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:25Поезда в Крым и в обратном направлении задерживаются на 5-7 часов
10:22Трамп совершил три ошибки: в России оценили позицию США по ДСНВ
10:06Медведев: похищение Мадуро – часть более важной цели США
09:57Все строения, люди и скот: 308 лет со дня первой переписи в России
09:42СВО является актом самообороны России – Медведев
09:41Пуля вместо оплаты: в Севастополе пенсионер стрелял в мастера по котлам
09:33Десять землетрясений произошли в Турции за 3 часа
09:17Часть восточного Крыма обесточена
09:12Крымский мост сейчас - обстановка на утро четверга
08:52Дошло плазменное облако: на Земле магнитные бури планетарного масштаба
08:318 поездов крымского направления опаздывают из-за ЧП в Тамбовской области
08:16В школе в Новосибирской области обрушилась крыша
08:04Нападение в школе Красноярска – дети с ожогами в тяжелом состоянии
07:47Спецтехника дежурит круглосуточно: дорожная обстановка в Крыму
07:30Над Крымом и другими регионами за ночь ликвидировали 95 украинских дронов
07:22Массированная воздушная атака ВСУ на Ростов и область – что известно
07:07В "Крымэнерго" сообщили о сбое при начислении оплаты за общедомовые нужды
06:37В Забайкалье вагоны грузового поезда сошли с рельсов
06:09Зимний отдых с детьми – куда едут россияне и сколько это стоит
00:01В четверг в Крыму начнется оттепель
Лента новостейМолния