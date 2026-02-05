https://crimea.ria.ru/20260205/davno-mechtal-v-sevastopole-podrostka-podozrevayut-v-krazhe-mopeda-1152967987.html

Давно мечтал: в Севастополе подростка подозревают в краже мопеда

Давно мечтал: в Севастополе подростка подозревают в краже мопеда - РИА Новости Крым, 05.02.2026

Давно мечтал: в Севастополе подростка подозревают в краже мопеда

В Севастополе 15-летний подросток подозревается в краже мопеда, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу. РИА Новости Крым, 05.02.2026

2026-02-05T11:40

2026-02-05T11:40

2026-02-05T11:40

севастополь

новости севастополя

кража

дети

происшествия

закон и право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0f/1121142209_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e66b0329bc65d1c621f3fad5378651ea.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе 15-летний подросток подозревается в краже мопеда, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.По информации правоохранителей, 15-летний севастополец проходил мимо одного из подъездов в Гагаринском районе и заметил припаркованный рядом новенький мопед стоимостью 35 тысяч рублей.Когда 53-летняя хозяйка мопеда обнаружила его отсутствие на привычном месте, то сразу же обратилась за помощью в полицию. Подросток сумел завести мопед и даже успел покататься на нем до тех пор, пока его не задержали сотрудники полиции. Транспортное средство изъяли."Следственным отделом в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража", – добавили правоохранители.Ранее сообщалось, что в Раздольненском районе Крыма 43-летний мужчина не хотел ждать автобус в Евпаторию и отобрал иномарку у женщины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин "накатал" себе срок на чужой машинеПьяный ялтинец угнал авто у пенсионера и устроил ДТПВ Крыму несовершеннолетний угнал ВАЗ у пенсионера

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, кража, дети, происшествия, закон и право