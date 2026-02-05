Рейтинг@Mail.ru
Давно мечтал: в Севастополе подростка подозревают в краже мопеда - РИА Новости Крым, 05.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260205/davno-mechtal-v-sevastopole-podrostka-podozrevayut-v-krazhe-mopeda-1152967987.html
Давно мечтал: в Севастополе подростка подозревают в краже мопеда
Давно мечтал: в Севастополе подростка подозревают в краже мопеда - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Давно мечтал: в Севастополе подростка подозревают в краже мопеда
В Севастополе 15-летний подросток подозревается в краже мопеда, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу. РИА Новости Крым, 05.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе 15-летний подросток подозревается в краже мопеда, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.По информации правоохранителей, 15-летний севастополец проходил мимо одного из подъездов в Гагаринском районе и заметил припаркованный рядом новенький мопед стоимостью 35 тысяч рублей.Когда 53-летняя хозяйка мопеда обнаружила его отсутствие на привычном месте, то сразу же обратилась за помощью в полицию. Подросток сумел завести мопед и даже успел покататься на нем до тех пор, пока его не задержали сотрудники полиции. Транспортное средство изъяли."Следственным отделом в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража", – добавили правоохранители.Ранее сообщалось, что в Раздольненском районе Крыма 43-летний мужчина не хотел ждать автобус в Евпаторию и отобрал иномарку у женщины.
Давно мечтал: в Севастополе подростка подозревают в краже мопеда

В Севастополе подросток подозревается за кражу мопеда у 53-летней женщины

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе 15-летний подросток подозревается в краже мопеда, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.
По информации правоохранителей, 15-летний севастополец проходил мимо одного из подъездов в Гагаринском районе и заметил припаркованный рядом новенький мопед стоимостью 35 тысяч рублей.
"Парень давно мечтал о таком транспортном средстве, поэтому, немного выждав время, чтобы вокруг не было свидетелей, попросту укатил его сначала во двор к другу, а затем к себе в гараж", – сказано в сообщении.
Когда 53-летняя хозяйка мопеда обнаружила его отсутствие на привычном месте, то сразу же обратилась за помощью в полицию. Подросток сумел завести мопед и даже успел покататься на нем до тех пор, пока его не задержали сотрудники полиции. Транспортное средство изъяли.
"Следственным отделом в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража", – добавили правоохранители.
Ранее сообщалось, что в Раздольненском районе Крыма 43-летний мужчина не хотел ждать автобус в Евпаторию и отобрал иномарку у женщины.
