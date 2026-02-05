https://crimea.ria.ru/20260205/chast-vostochnogo-kryma-obestochena--1152964475.html
Часть восточного Крыма обесточена
Часть восточного Крыма обесточена - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Часть восточного Крыма обесточена
В Ленинском районе Крыма из-за аварии на сетях частично обесточены три населенных пункта. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T09:17
2026-02-05T09:17
2026-02-05T09:17
крым
новости крыма
гуп рк "крымэнерго"
ленинский район
отключение электроэнергии в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/19/1151981553_0:67:1281:787_1920x0_80_0_0_6a2f7a38ad0993a3403644eb41a3f1ad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма из-за аварии на сетях частично обесточены три населенных пункта. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Энергетики уже работают на месте. Восстановить электроснабжение планируется в течение трех часов.Накануне в Крыму из-за аварии на сетях частично без света остался Бахчисарайский район, а также Керчь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда погас свет: почему морозы оставили крымские СНТ без электричестваВ Крыму заменят 250 трансформаторных подстанций в 2026 годуКрымчане похитили электроэнергии на 56 миллионов рублей за 9 месяцев
крым
ленинский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/19/1151981553_11:0:1146:851_1920x0_80_0_0_915d738b8d38e9bb3106af6951251d43.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", ленинский район, отключение электроэнергии в крыму
Часть восточного Крыма обесточена
В Ленинском районе Крыма без света остались три населенных пункта