Часть восточного Крыма обесточена - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Часть восточного Крыма обесточена
Часть восточного Крыма обесточена - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Часть восточного Крыма обесточена
В Ленинском районе Крыма из-за аварии на сетях частично обесточены три населенных пункта. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма из-за аварии на сетях частично обесточены три населенных пункта. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Энергетики уже работают на месте. Восстановить электроснабжение планируется в течение трех часов.Накануне в Крыму из-за аварии на сетях частично без света остался Бахчисарайский район, а также Керчь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда погас свет: почему морозы оставили крымские СНТ без электричестваВ Крыму заменят 250 трансформаторных подстанций в 2026 годуКрымчане похитили электроэнергии на 56 миллионов рублей за 9 месяцев
Часть восточного Крыма обесточена

В Ленинском районе Крыма без света остались три населенных пункта

09:17 05.02.2026
 
Энергетики
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма из-за аварии на сетях частично обесточены три населенных пункта. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".

"Аварийное отключение! Ленинский район, частично обесточены населенные пункты Глазовка, Осовины, Юркино", - говорится в сообщении.

Энергетики уже работают на месте. Восстановить электроснабжение планируется в течение трех часов.
Накануне в Крыму из-за аварии на сетях частично без света остался Бахчисарайский район, а также Керчь.
