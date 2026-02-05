https://crimea.ria.ru/20260205/bolee-700-kilogrammov-zarazhennogo-salmonelloy-myasa-unichtozhili-v-krymu-1152981119.html

Более 700 килограммов зараженного сальмонеллой мяса уничтожили в Крыму

Более 700 килограммов зараженного сальмонеллой мяса уничтожили в Крыму - РИА Новости Крым, 05.02.2026

Более 700 килограммов зараженного сальмонеллой мяса уничтожили в Крыму

Более 700 килограммов зараженного сальмонеллой мяса птицы изъяли из оборота и уничтожили в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского... РИА Новости Крым, 05.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Более 700 килограммов зараженного сальмонеллой мяса птицы изъяли из оборота и уничтожили в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.По данным Россельхознадзора, первую зараженную тушку цыпленка бройлера в результате лабораторных исследований проб выявили в одной из школ Республики Марий Эл 21 октября. Получателем некачественной продукции в Крыму оказался индивидуальный предприниматель из Симферополя.

