Рейтинг@Mail.ru
Более 700 килограммов зараженного сальмонеллой мяса уничтожили в Крыму - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260205/bolee-700-kilogrammov-zarazhennogo-salmonelloy-myasa-unichtozhili-v-krymu-1152981119.html
Более 700 килограммов зараженного сальмонеллой мяса уничтожили в Крыму
Более 700 килограммов зараженного сальмонеллой мяса уничтожили в Крыму - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Более 700 килограммов зараженного сальмонеллой мяса уничтожили в Крыму
Более 700 килограммов зараженного сальмонеллой мяса птицы изъяли из оборота и уничтожили в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского... РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T21:54
2026-02-05T21:54
крым
мясо
азово-черноморское межрегиональное управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
еда
новости
общество
россельхознадзор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/11/1119270357_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3d14c617ce71a9708f514c6eb1edb95f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Более 700 килограммов зараженного сальмонеллой мяса птицы изъяли из оборота и уничтожили в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.По данным Россельхознадзора, первую зараженную тушку цыпленка бройлера в результате лабораторных исследований проб выявили в одной из школ Республики Марий Эл 21 октября. Получателем некачественной продукции в Крыму оказался индивидуальный предприниматель из Симферополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое отравление в Бурятии: сальмонеллу нашли у 11 пациентовВ России разработан быстрый тест для диагностики сальмонеллезаСальмонеллез подтвержден у троих отравившихся шаурмой и онигири в Бурятии
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/11/1119270357_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_ce0557b22ed6a390d12b639a96654af2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, мясо, азово-черноморское межрегиональное управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, еда, новости, общество, россельхознадзор
Более 700 килограммов зараженного сальмонеллой мяса уничтожили в Крыму

В Крыму изъяли и уничтожили более 700 кг зараженного сальмонеллой мяса

21:54 05.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКуриные ноги
Куриные ноги - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Более 700 килограммов зараженного сальмонеллой мяса птицы изъяли из оборота и уничтожили в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
"В рамках исполнения предписания Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора 21 января 2026 года было уничтожено 775, 2 кг небезопасной продукции животного происхождения", – сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным Россельхознадзора, первую зараженную тушку цыпленка бройлера в результате лабораторных исследований проб выявили в одной из школ Республики Марий Эл 21 октября. Получателем некачественной продукции в Крыму оказался индивидуальный предприниматель из Симферополя.
"В целях недопущения попадания в оборот небезопасной продукции специалисты направили хозяйствующему субъекту предписание о разработке программы предотвращения причинения вреда, в том числе, приостановке реализации продукции и ее утилизации. Предписание исполнено 21 января 2026 года", – проинформировали в ведомстве.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Массовое отравление в Бурятии: сальмонеллу нашли у 11 пациентов
В России разработан быстрый тест для диагностики сальмонеллеза
Сальмонеллез подтвержден у троих отравившихся шаурмой и онигири в Бурятии
 
КрымМясоАзово-Черноморское межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзоруЕдаНовостиОбществоРоссельхознадзор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:02Поезда в Крым и из Крыма меняют маршрут в связи с ЧП под Тамбовом
21:54Более 700 килограммов зараженного сальмонеллой мяса уничтожили в Крыму
21:46При ранениях и ожогах: в Крыму презентовали инновационный биопринтер
21:32Мир на Украине напрямую связан с пролонгированием ДСНВ – политолог
21:25Трамп пообещал Орбану поддержку на выборах
21:16Крымский тяжелоатлет занял первое место на Кубке России
21:01Уиткофф сделал заявление по итогам переговоров в Абу-Даби
20:56В Севастополе студентам из многодетных семей компенсируют оплату обучения
20:32Задержка поездов "Таврия" в Крым – время и номера составов
20:27В Севастополе строителям общежития СевГУ задолжали 1,5 млн рублей
20:15Правила рыболовства изменятся в Азово-Черноморском бассейне - причина
20:09Умер экс-главнокомандующий ВМФ России Куроедов
20:03Инфекция в пансионате в Москве – 10 пенсионеров в больнице
19:59В Белогорском районе Крыма перекроют дороги и проведут эвакуацию
19:40Травма малыша в частном детсаду в Севастополе – дело у Бастрыкина
19:27Бездомные собаки систематически нападают на людей в Феодосии
19:23На дороге из Судака в Новый Свет после обвала ввели реверсивное движение
19:12Крым ждет резкое похолодание
19:01Лавров рассказал о совести и терпении России в отношении Украины
18:45Задержка поездов в Крым – актуальные данные
Лента новостейМолния