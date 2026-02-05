https://crimea.ria.ru/20260205/bolee-700-kilogrammov-zarazhennogo-salmonelloy-myasa-unichtozhili-v-krymu-1152981119.html
Более 700 килограммов зараженного сальмонеллой мяса уничтожили в Крыму
Более 700 килограммов зараженного сальмонеллой мяса уничтожили в Крыму - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Более 700 килограммов зараженного сальмонеллой мяса уничтожили в Крыму
Более 700 килограммов зараженного сальмонеллой мяса птицы изъяли из оборота и уничтожили в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского... РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T21:54
2026-02-05T21:54
2026-02-05T21:54
крым
мясо
азово-черноморское межрегиональное управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
еда
новости
общество
россельхознадзор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/11/1119270357_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3d14c617ce71a9708f514c6eb1edb95f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Более 700 килограммов зараженного сальмонеллой мяса птицы изъяли из оборота и уничтожили в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.По данным Россельхознадзора, первую зараженную тушку цыпленка бройлера в результате лабораторных исследований проб выявили в одной из школ Республики Марий Эл 21 октября. Получателем некачественной продукции в Крыму оказался индивидуальный предприниматель из Симферополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое отравление в Бурятии: сальмонеллу нашли у 11 пациентовВ России разработан быстрый тест для диагностики сальмонеллезаСальмонеллез подтвержден у троих отравившихся шаурмой и онигири в Бурятии
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/11/1119270357_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_ce0557b22ed6a390d12b639a96654af2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, мясо, азово-черноморское межрегиональное управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, еда, новости, общество, россельхознадзор
Более 700 килограммов зараженного сальмонеллой мяса уничтожили в Крыму
В Крыму изъяли и уничтожили более 700 кг зараженного сальмонеллой мяса