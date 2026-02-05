https://crimea.ria.ru/20260205/bezdomnye-sobaki-sistematicheski-napadayut-na-lyudey-v-feodosii-1152987806.html
Бездомные собаки систематически нападают на людей в Феодосии
Бездомные собаки систематически нападают на людей в Феодосии - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Бездомные собаки систематически нападают на людей в Феодосии
Глава Следкома России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о ненадлежащей организации отлова безнадзорных собак в Феодосии. Об этом сообщает в четверг... РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T19:27
2026-02-05T19:27
2026-02-05T19:27
крым
феодосия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
гсу ск россии по крыму и севастополю
собаки
бездомные собаки
животные
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110032/32/1100323243_0:201:3000:1889_1920x0_80_0_0_99ab3623ef37edee880f029977008387.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Глава Следкома России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о ненадлежащей организации отлова безнадзорных собак в Феодосии. Об этом сообщает в четверг пресс-служба СК РФ.По данным ведомства, обращение о бездействии профильных структур Феодосии опубликовано в комментариях в аккаунте приемной Бастрыкина в социальной сети "ВКонтакте".Процессуальная проверка открыта крымскими следователями. Бастрыкин поручил доложить о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении."Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", – сказано в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бездомная собака укусила 3-летнюю девочку в Алуште – решение судаВ Севастополе собака напала на ребенка – Бастрыкин затребовал докладВ Крыму администрация заплатит ребенку 20 тысяч рублей после укуса собаки
крым
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110032/32/1100323243_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_d7ae8bdd7834a2f72a11dd97e0da4f11.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, феодосия, ск рф (следственный комитет российской федерации), гсу ск россии по крыму и севастополю, собаки, бездомные собаки, животные, новости крыма, общество
Бездомные собаки систематически нападают на людей в Феодосии
Жители Феодосии просят Бастрыкина решить вопрос с агрессивными бездомными собаками