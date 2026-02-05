Рейтинг@Mail.ru
Бездомные собаки систематически нападают на людей в Феодосии
Бездомные собаки систематически нападают на людей в Феодосии
Бездомные собаки систематически нападают на людей в Феодосии - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Бездомные собаки систематически нападают на людей в Феодосии
Глава Следкома России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о ненадлежащей организации отлова безнадзорных собак в Феодосии. Об этом сообщает в четверг... РИА Новости Крым, 05.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Глава Следкома России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о ненадлежащей организации отлова безнадзорных собак в Феодосии. Об этом сообщает в четверг пресс-служба СК РФ.По данным ведомства, обращение о бездействии профильных структур Феодосии опубликовано в комментариях в аккаунте приемной Бастрыкина в социальной сети "ВКонтакте".Процессуальная проверка открыта крымскими следователями. Бастрыкин поручил доложить о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении."Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", – сказано в сообщении.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Глава Следкома России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о ненадлежащей организации отлова безнадзорных собак в Феодосии. Об этом сообщает в четверг пресс-служба СК РФ.
По данным ведомства, обращение о бездействии профильных структур Феодосии опубликовано в комментариях в аккаунте приемной Бастрыкина в социальной сети "ВКонтакте".
"На протяжении длительного времени вблизи остановки общественного транспорта обитает большое количество животных без владельцев, которые систематически нападают на граждан. Местные жители опасаются за свою безопасность", – сообщили жители города.
Процессуальная проверка открыта крымскими следователями. Бастрыкин поручил доложить о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.
"Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", – сказано в сообщении.
