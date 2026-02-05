https://crimea.ria.ru/20260205/aysberg-v-chernom-more-u-beregov-kryma--est-li-opasnost-1152966169.html

"Айсберг" в Черном море у берегов Крыма – есть ли опасность

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Большое количество дрейфующего льда в Черном море вряд ли может угрожать китообразным в этой акватории. Морские млекопитающие – дельфин-белобочка, афалина и другие – умные, они всегда могут уплыть, если "айсберг" будет представлять какую-то опасность. Эта ситуация сильно не повлияет на существующую экосистему. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эколога Оганеса Таргуляна.По словам специалиста, такие виды млекопитающих как дельфин-белобочка, афалина, как и другие китообразные – достаточно умные и за них переживать не стоит."Морские млекопитающие – дельфин-белобочка, афалина, как и другие китообразные, – умные, они всегда могут уплыть, если этот "айсберг" будет представлять какую-то опасность. Уверен, что за них переживать не стоит", – отметил эксперт.Кроме того, по его мнению, нынешняя ситуация сильно не повлияет на существующую здесь экосистему. "Даже если предположить, что эта глыба дрейфующего льда не уйдет в открытое море, а растает здесь весной", – уверен эколог.Накануне стало известно, что в Черном море возле Бакальской косы в конце января обнаружили "айсберг" протяженностью около семи километров. Специалисты объяснили, что Черноморские "айсберги" – это дрейфующий лед, который формируется непосредственно в море. При длительных морозах температура воды на мелководье опускается до отрицательных значений, и начинается процесс ледообразования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

