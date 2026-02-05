Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 5 февраля
Какой сегодня праздник: 5 февраля
Какой сегодня праздник: 5 февраля - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Какой сегодня праздник: 5 февраля
Сладкоежки всего мира отмечают день шоколадно-ореховой пасты, финны чествуют поэта-соотечественника Йохана Рунеберга, а в Танзании - День Чама Ча Мапиндузи
2026-02-05T00:00
2026-02-05T00:00
общество
новости
праздники и памятные даты
в мире
история
россия
общество, новости, праздники и памятные даты, в мире, история, россия
Какой сегодня праздник: 5 февраля

Что празднуют в России и в мире 5 февраля

00:00 05.02.2026
 
© © Flickr/ Isutekitaja / AppetizerГорячий шоколад с бренди
Горячий шоколад с бренди
© © Flickr/ Isutekitaja / Appetizer
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Сладкоежки всего мира отмечают день шоколадно-ореховой пасты, финны чествуют поэта-соотечественника Йохана Рунеберга, а в Танзании - День Чама Ча Мапиндузи. Также 185 года исполняется со дня рождения Хайрема Максима - создателя пулемета "Максим".

Что празднуют в мире

День Рунеберга — это общегосударственный праздник в Финляндии, который отмечается в день рождения выдающегося финского поэта Йохана Людвига Рунеберга (1804-1877). 320 композиторов написали более 900 произведений на его стихи. Кроме того, в честь поэта в стране учреждена престижная литературная награда – премия Рунеберга.
В Танзании – годовщина правящей партии - День Чама Ча Мапиндузи. Эту политическую партию социалистического толка основал первый президент Танзании Джулиус Ньерере 5 февраля 1977 года, и с тех пор она доминирует в стране.
У жителей Бурунди на 5 февраля приходится День единства, в Мексике – День конституции, а в США - профессиональный праздник у метеорологов.

Необычные праздники

Оказывается, у всеми любимой шоколадно-ореховой пасты тоже есть свой праздник – 5 февраля, Всемирный день Нутеллы. И ему - ни много ни мало уже 19 лет. Нутелла родом из Италии. А придумал ее кондитер Пьетро Ферреро, смешавший какао-масло с обжаренными и перемолотыми орехами.

Знаменательные события

В 1901 году в Москве на улице Тверской открылся "Магазин Григория Елисеева и погреба русских и иностранных вин" - один из самых дорогих и роскошных в царское время.
В 1919 году в Германии открылась первая в мире регулярная пассажирская авиалиния, связавшая города Берлин и Веймар.
В 1928 году немецкий химик Адольф Виндаус впервые искусственно синтезировал витамин D, за что удостоился Нобелевской премии.
В 1943 году открылась Дорога победы - железнодорожная ветка, связавшая блокадный Ленинград с остальной страной.

Кто родился

В 1840 году родился Хайрем Стивенс Максим - британский конструктор-оружейник, создатель станкового пулемета "Максим". В Россию образец 45-го калибра был привезен в 1887 году. "Максим" использовали вплоть до Второй Мировой войны.
Исполняется 95 года со дня рождения талантливого белорусского актера, народного артиста СССР Ростислава Янковского – основателю творческой династии. Самым главным в жизни для него были две вещи: сцена и семья. Он сыграл множество ролей в театре, а лучшим киноработами Янковского считаются "Служили два товарища", "Битва за Москву", "Море в огне", "Статский советник".
Также 5 февраля родились американские актрисы Барбара Херши и Дженифер Джейсон Ли, российский актер Виктор Раков, хорватский футболист-полузащитник Ведран Чорлука, португальский футболист-нападающий Криштиану Роналду и другие.
