https://crimea.ria.ru/20260205/Kakoy-segodnya-prazdnik-5-fevralya_-1117919466.html

Какой сегодня праздник: 5 февраля

Какой сегодня праздник: 5 февраля - РИА Новости Крым, 05.02.2026

Какой сегодня праздник: 5 февраля

Сладкоежки всего мира отмечают день шоколадно-ореховой пасты, финны чествуют поэта-соотечественника Йохана Рунеберга, а в Танзании - День Чама Ча Мапиндузи... РИА Новости Крым, 05.02.2026

2026-02-05T00:00

2026-02-05T00:00

2026-02-05T00:00

общество

новости

праздники и памятные даты

в мире

история

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110255/18/1102551829_0:16:600:354_1920x0_80_0_0_a1a565416fa45f797a86e798a0b769e3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Сладкоежки всего мира отмечают день шоколадно-ореховой пасты, финны чествуют поэта-соотечественника Йохана Рунеберга, а в Танзании - День Чама Ча Мапиндузи. Также 185 года исполняется со дня рождения Хайрема Максима - создателя пулемета "Максим". Что празднуют в мире День Рунеберга — это общегосударственный праздник в Финляндии, который отмечается в день рождения выдающегося финского поэта Йохана Людвига Рунеберга (1804-1877). 320 композиторов написали более 900 произведений на его стихи. Кроме того, в честь поэта в стране учреждена престижная литературная награда – премия Рунеберга. В Танзании – годовщина правящей партии - День Чама Ча Мапиндузи. Эту политическую партию социалистического толка основал первый президент Танзании Джулиус Ньерере 5 февраля 1977 года, и с тех пор она доминирует в стране.У жителей Бурунди на 5 февраля приходится День единства, в Мексике – День конституции, а в США - профессиональный праздник у метеорологов. Необычные праздники Оказывается, у всеми любимой шоколадно-ореховой пасты тоже есть свой праздник – 5 февраля, Всемирный день Нутеллы. И ему - ни много ни мало уже 19 лет. Нутелла родом из Италии. А придумал ее кондитер Пьетро Ферреро, смешавший какао-масло с обжаренными и перемолотыми орехами. Знаменательные события В 1901 году в Москве на улице Тверской открылся "Магазин Григория Елисеева и погреба русских и иностранных вин" - один из самых дорогих и роскошных в царское время. В 1919 году в Германии открылась первая в мире регулярная пассажирская авиалиния, связавшая города Берлин и Веймар. В 1928 году немецкий химик Адольф Виндаус впервые искусственно синтезировал витамин D, за что удостоился Нобелевской премии. В 1943 году открылась Дорога победы - железнодорожная ветка, связавшая блокадный Ленинград с остальной страной. Кто родился В 1840 году родился Хайрем Стивенс Максим - британский конструктор-оружейник, создатель станкового пулемета "Максим". В Россию образец 45-го калибра был привезен в 1887 году. "Максим" использовали вплоть до Второй Мировой войны. Исполняется 95 года со дня рождения талантливого белорусского актера, народного артиста СССР Ростислава Янковского – основателю творческой династии. Самым главным в жизни для него были две вещи: сцена и семья. Он сыграл множество ролей в театре, а лучшим киноработами Янковского считаются "Служили два товарища", "Битва за Москву", "Море в огне", "Статский советник". Также 5 февраля родились американские актрисы Барбара Херши и Дженифер Джейсон Ли, российский актер Виктор Раков, хорватский футболист-полузащитник Ведран Чорлука, португальский футболист-нападающий Криштиану Роналду и другие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новости, праздники и памятные даты, в мире, история, россия