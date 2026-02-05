https://crimea.ria.ru/20260205/8-poezdov-krymskogo-napravleniya-opazdyvayut-iz-za-chp-v-tambovskoy-oblasti-1152963567.html

8 поездов крымского направления опаздывают из-за ЧП в Тамбовской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В пути задерживаются восемь поездов дальнего следования "Таврия" сообщением с Крымом в связи с происшествием в Тамбовской области. Время отставания от графика превышает семь часов. Об этом сообщает "Гранд Сервис Экспресс".По состоянию на 08:00 мск, в Крым:№068 Москва – Симферополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 7,5 часов;№195 Москва – Симферополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 5 часов;№007 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 4 часа;№092 Москва – Севастополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 3 часа.Из Крыма:№008 Севастополь – Санкт-Петербург, отправлением 3 февраля, задерживается на 5 часов;№068 Симферополь – Москва, отправлением 3 февраля, задерживается на 6 часов;№196 Симферополь – Москва, отправлением 3 февраля, задерживается на 4,5 часа;№092 Севастополь – Москва, отправлением 3 февраля, задерживается на 5 часов;Следовавший с опозданием поезд №028 Симферополь – Москва отправлением 3 февраля прибыл на станцию назначения, уточнил перевозчик.В среду днем в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Сообщалось о возгорании пяти вагонов. Позднее стало известно, что горит 11 цистерн с бензином и пять с газом.Также утром в четверг стало известно, что в Забайкальском крае на одном из перегонов сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда с углем. В результате происшествия пострадавших нет, габарит соседнего пути не нарушен.На движение пассажирских поездов инцидент не повлиял.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Горят 16 цистерн: поезда пустили в обход участка в Тамбовской областиВ Забайкалье вагоны грузового поезда сошли с рельсовВ Мордовии пассажирский поезд столкнулся с бензовозом

