Жителей освобожденных населенных пунктов ДНР везут в Запорожскую область

2026-02-04T10:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Запорожской области разместили первые 50 человек из освобожденных в Донецкой Народной Республике Авдеевки, Красноармейска и Димитрова. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По информации Балицкого, с прибывшими людьми уже работают волонтеры, психологи и медики. Также организована необходимая гуманитарная поддержка и помощь в оформлении документов.Авдеевка – северный пригород Донецка в ДНР. Киевский режим превратил его в мощный укрепрайон. Отсюда боевики ВСУ постоянно обстреливали жилые кварталы Донецка, Макеевки и Ясиноватой. 17 февраля 2024 года в результате четырехмесячных активных боев войска группировки "Центр" Вооруженных сил РФ полностью овладели Авдеевкой, завершив освобождение города. Противник был разгромлен, при этом российские войска провели операцию с минимальными потерями. Командующий группировкой "Центр" генерал-полковник Андрей Мордвичев, руководивший операцией по освобождению Авдеевки, был награжден "Золотой Звездой" Героя России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Меня было не остановить": как крымчанка помогает жителям Донбасса"Грандиозный эксперимент": что ждет западный Донбасс после освобождения

