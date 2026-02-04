Рейтинг@Mail.ru
Жителей освобожденных населенных пунктов ДНР везут в Запорожскую область - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Жителей освобожденных населенных пунктов ДНР везут в Запорожскую область
Жителей освобожденных населенных пунктов ДНР везут в Запорожскую область - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Жителей освобожденных населенных пунктов ДНР везут в Запорожскую область
В Запорожской области разместили первые 50 человек из освобожденных в Донецкой Народной Республике Авдеевки, Красноармейска и Димитрова. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 04.02.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/04/1152931767_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_12d0c1a2ff2eac73c4e645de51996bab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Запорожской области разместили первые 50 человек из освобожденных в Донецкой Народной Республике Авдеевки, Красноармейска и Димитрова. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По информации Балицкого, с прибывшими людьми уже работают волонтеры, психологи и медики. Также организована необходимая гуманитарная поддержка и помощь в оформлении документов.Авдеевка – северный пригород Донецка в ДНР. Киевский режим превратил его в мощный укрепрайон. Отсюда боевики ВСУ постоянно обстреливали жилые кварталы Донецка, Макеевки и Ясиноватой. 17 февраля 2024 года в результате четырехмесячных активных боев войска группировки "Центр" Вооруженных сил РФ полностью овладели Авдеевкой, завершив освобождение города. Противник был разгромлен, при этом российские войска провели операцию с минимальными потерями. Командующий группировкой "Центр" генерал-полковник Андрей Мордвичев, руководивший операцией по освобождению Авдеевки, был награжден "Золотой Звездой" Героя России.
Жителей освобожденных населенных пунктов ДНР везут в Запорожскую область

В Запорожской области разместили жителей освобожденных Авдеевки и Красноармейска

10:55 04.02.2026
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоВ Запорожской области развернуты пункты временного размещения жителей освобожденных населенных пунктов ДНР
В Запорожской области развернуты пункты временного размещения жителей освобожденных населенных пунктов ДНР
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Запорожской области разместили первые 50 человек из освобожденных в Донецкой Народной Республике Авдеевки, Красноармейска и Димитрова. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В Запорожской области развернуты пункты временного размещения жителей освобожденных от киевского нацизма населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Сегодня приняли первых 50 человек из освобожденных Андреевки, Красноармейска, Димитрова. Люди жили в нечеловеческих условиях, ожидая освобождения, без каких-либо удобств, часто без воды и еды", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации Балицкого, с прибывшими людьми уже работают волонтеры, психологи и медики. Также организована необходимая гуманитарная поддержка и помощь в оформлении документов.
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоВ Запорожской области развернуты пункты временного размещения жителей освобожденных населенных пунктов ДНР
В Запорожской области развернуты пункты временного размещения жителей освобожденных населенных пунктов ДНР
Авдеевка – северный пригород Донецка в ДНР. Киевский режим превратил его в мощный укрепрайон. Отсюда боевики ВСУ постоянно обстреливали жилые кварталы Донецка, Макеевки и Ясиноватой. 17 февраля 2024 года в результате четырехмесячных активных боев войска группировки "Центр" Вооруженных сил РФ полностью овладели Авдеевкой, завершив освобождение города. Противник был разгромлен, при этом российские войска провели операцию с минимальными потерями. Командующий группировкой "Центр" генерал-полковник Андрей Мордвичев, руководивший операцией по освобождению Авдеевки, был награжден "Золотой Звездой" Героя России.
