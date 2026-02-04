https://crimea.ria.ru/20260204/zhitel-evpatorii-otvetit-za-popytku-dat-vzyatku-sotrudniku-fsb-1152947614.html
Житель Евпатории ответит за попытку дать взятку сотруднику ФСБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Житель Евпатории предстанет перед судом за попытку дать взятку в размере почти 2 млн рублей сотруднику УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ."Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Евпатории. Он обвиняется в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере", - говорится в сообщении.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.Ранее сообщалось, что за взятку в полмиллиона рублей представителю правоохранительных органов крымчанин отправится в колонию на 7 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:5 миллионов из бюджета в интересах родни: в Севастополе осудили чиновницуВзятки при технадзоре военных авто в Крыму – фигуранта взяли под стражуБывшему и.о. замгубернатора Севастополя дали 9,5 лет "строгача" за взятки
