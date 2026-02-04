Рейтинг@Mail.ru
Житель Евпатории ответит за попытку дать взятку сотруднику ФСБ - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Житель Евпатории ответит за попытку дать взятку сотруднику ФСБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Житель Евпатории предстанет перед судом за попытку дать взятку в размере почти 2 млн рублей сотруднику УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ."Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Евпатории. Он обвиняется в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере", - говорится в сообщении.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.Ранее сообщалось, что за взятку в полмиллиона рублей представителю правоохранительных органов крымчанин отправится в колонию на 7 лет.
взятка, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, гсу ск россии по крыму и севастополю, новости крыма, закон и право
Житель Евпатории ответит за попытку дать взятку сотруднику ФСБ

Житель Евпатории предстанет перед судом за попытку дать взятку сотруднику ФСБ

15:45 04.02.2026 (обновлено: 15:46 04.02.2026)
 
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюЖитель Евпатории пытался дать взятку сотруднику ФСБ
Житель Евпатории пытался дать взятку сотруднику ФСБ
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Житель Евпатории предстанет перед судом за попытку дать взятку в размере почти 2 млн рублей сотруднику УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.
"Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Евпатории. Он обвиняется в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
Следователи выяснили, что сотрудники УФСБ зафиксировали противоправные действия мужчины в сфере незаконной миграции. Желая избежать уголовной ответственности, 28 октября 2025 года мужчина во время встречи с оперативником в служебном кабинете передал ему взятку в размере 1,8 млн рублей. Обвиняемого задержали.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.
Ранее сообщалось, что за взятку в полмиллиона рублей представителю правоохранительных органов крымчанин отправится в колонию на 7 лет.
Читайте также на РИА Новости Крым:
5 миллионов из бюджета в интересах родни: в Севастополе осудили чиновницу
Взятки при технадзоре военных авто в Крыму – фигуранта взяли под стражу
Бывшему и.о. замгубернатора Севастополя дали 9,5 лет "строгача" за взятки
 
ВзяткаУФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюГСУ СК России по Крыму и СевастополюНовости КрымаЗакон и право
 
