Зеленскому не нужен мир на Украине – Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Владимиру Зеленскому не нужен мир на Украине, поскольку урегулирование конфликта будет означать конец его политической карьеры. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT, приуроченном ко Дню дипломатического работника.По словам Лаврова, "совесть и Зеленский плохо сочетаются". Глава киевского режима ни о чем не думает, кроме как о собственном выживании, отметил он.Министр также рассказал, что российская сторона в ходе переговоров Анкоридже, по сути, приняла предложения США, но Европа и Украина вмешались в ситуацию.Лавров подчеркнул, что Россия никогда не меняли своих принципов, в отличие от многих других участников этого политического процесса.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Владимиру Зеленскому не нужен мир на Украине, поскольку урегулирование конфликта будет означать конец его политической карьеры. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT, приуроченном ко Дню дипломатического работника.
"Зеленскому не нужен мир. Любой маломальский мир будет означать конец его политической карьеры. Вероятно, не только его политической карьеры", - сказал глава МИД РФ.
По словам Лаврова, "совесть и Зеленский плохо сочетаются". Глава киевского режима ни о чем не думает, кроме как о собственном выживании, отметил он.
Министр также рассказал, что российская сторона в ходе переговоров Анкоридже, по сути, приняла предложения США, но Европа и Украина вмешались в ситуацию.
"Мы поддержали предложения США, а европейцы немедленно помчались в Вашингтон, чтобы перетасовать, изменить американскую инициативу, которая была одобрена президентом РФ Владимиром Путиным. И они все еще стараются переиначить эту инициативу", - сказал он.
Лавров подчеркнул, что Россия никогда не меняли своих принципов, в отличие от многих других участников этого политического процесса.
