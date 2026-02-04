https://crimea.ria.ru/20260204/zelenskomu-ne-nuzhen-mir-na-ukraine--lavrov-1152956081.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Владимиру Зеленскому не нужен мир на Украине, поскольку урегулирование конфликта будет означать конец его политической карьеры. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT, приуроченном ко Дню дипломатического работника.По словам Лаврова, "совесть и Зеленский плохо сочетаются". Глава киевского режима ни о чем не думает, кроме как о собственном выживании, отметил он.Министр также рассказал, что российская сторона в ходе переговоров Анкоридже, по сути, приняла предложения США, но Европа и Украина вмешались в ситуацию.Лавров подчеркнул, что Россия никогда не меняли своих принципов, в отличие от многих других участников этого политического процесса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО"Объективная реальность": зачем Рютте пообещал ввод войск НАТО на УкраинуУкраина согласовала с Западом план обеспечения мирного соглашения - FT

