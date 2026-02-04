https://crimea.ria.ru/20260204/za-god-aviakompanii-rossii-perevezli-bolee-108-millionov-chelovek-1152943269.html
За год авиакомпании России перевезли более 108 миллионов человек
За год авиакомпании России перевезли более 108 миллионов человек - РИА Новости Крым, 04.02.2026
За год авиакомпании России перевезли более 108 миллионов человек
В 2025 году российские авиакомпании перевезли более 108 миллионов пассажиров. Тем самым авиационная отрасль за последние годы доказала устойчивость и готовность РИА Новости Крым, 04.02.2026
2026-02-04T15:20
2026-02-04T15:20
2026-02-04T15:21
новости
авиация
национальный авиационный инфраструктурный салон наис-2026
виталий савельев
минтранс россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/04/1152946928_0:0:3171:1785_1920x0_80_0_0_0d88d32e0adabcf5f97418826eee0ce2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В 2025 году российские авиакомпании перевезли более 108 миллионов пассажиров. Тем самым авиационная отрасль за последние годы доказала устойчивость и готовность к достижению новых амбициозных целей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев в ходе пленарной сессии НАИС-2026.Он отметил, что одним из приоритетов правительства остается модернизация аэродромной сети. Ставка делается на отечественную технику.По информации Минтранса России, загрузка кресел стабильно высокая: летом 95–98%, в низкий сезон — около 90%. При содействии дружественных стран продолжается открытие прямых рейсов, в том числе в Саудовскую Аравию, КНДР.Кроме того, санкции стали "историческим шансом" для рывка: обеспечены ремонт и безопасная эксплуатация парка Airbus и Boeing, логистика перевозок переориентирована с запада на восток, открываются новые направления. акцентировал Савельев.Как сообщалось ранее, работу аэропорта "Симферополь" после возобновления авиасообщения синхронизируют с транспортной и курортной инфраструктурой.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым заявлял, что Международный аэропорт Симферополя также готов возобновить работу немедленно после получения соответствующего распоряжения от президента России Владимира Путина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аэропорт "Симферополь" готов к возобновлению работы – минтранс КрымаВ Севастополе изобрели уникальный станок для самолетов SSJ-NewВ Крыму обсудили открытие аэропорта "Симферополь"
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/04/1152946928_442:0:3171:2047_1920x0_80_0_0_38d29ae445373b0d46bb0bc2bb4c1bdf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, авиация, национальный авиационный инфраструктурный салон наис-2026, виталий савельев, минтранс россии
За год авиакомпании России перевезли более 108 миллионов человек
Авиаотрасль России доказала свою устойчивость: за год перевезено 108 млн пассажиров
15:20 04.02.2026 (обновлено: 15:21 04.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В 2025 году российские авиакомпании перевезли более 108 миллионов пассажиров. Тем самым авиационная отрасль за последние годы доказала устойчивость и готовность к достижению новых амбициозных целей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев в ходе пленарной сессии НАИС-2026.
"За последние годы авиационная отрасль доказала свою устойчивость и готовность к достижению новых амбициозных целей. Видим высокий интерес граждан к авиаперевозкам", - сказал Савельев.
Он отметил, что одним из приоритетов правительства остается модернизация аэродромной сети. Ставка делается на отечественную технику.
"В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина к 2030 году мы планируем осуществить реконструкцию и строительство не менее 75% аэродромов", - добавил Савельев.
По информации Минтранса России, загрузка кресел стабильно высокая: летом 95–98%, в низкий сезон — около 90%. При содействии дружественных стран продолжается открытие прямых рейсов, в том числе в Саудовскую Аравию, КНДР.
Кроме того, санкции стали "историческим шансом" для рывка: обеспечены ремонт и безопасная эксплуатация парка Airbus и Boeing, логистика перевозок переориентирована с запада на восток, открываются новые направления. акцентировал Савельев.
Как сообщалось ранее, работу аэропорта "Симферополь" после возобновления
авиасообщения синхронизируют с транспортной и курортной инфраструктурой.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым заявлял, что Международный аэропорт Симферополя
также готов возобновить работу немедленно после получения соответствующего распоряжения от президента России Владимира Путина.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: