За год авиакомпании России перевезли более 108 миллионов человек

2026-02-04T15:20

новости

авиация

национальный авиационный инфраструктурный салон наис-2026

виталий савельев

минтранс россии

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В 2025 году российские авиакомпании перевезли более 108 миллионов пассажиров. Тем самым авиационная отрасль за последние годы доказала устойчивость и готовность к достижению новых амбициозных целей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев в ходе пленарной сессии НАИС-2026.Он отметил, что одним из приоритетов правительства остается модернизация аэродромной сети. Ставка делается на отечественную технику.По информации Минтранса России, загрузка кресел стабильно высокая: летом 95–98%, в низкий сезон — около 90%. При содействии дружественных стран продолжается открытие прямых рейсов, в том числе в Саудовскую Аравию, КНДР.Кроме того, санкции стали "историческим шансом" для рывка: обеспечены ремонт и безопасная эксплуатация парка Airbus и Boeing, логистика перевозок переориентирована с запада на восток, открываются новые направления. акцентировал Савельев.Как сообщалось ранее, работу аэропорта "Симферополь" после возобновления авиасообщения синхронизируют с транспортной и курортной инфраструктурой.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым заявлял, что Международный аэропорт Симферополя также готов возобновить работу немедленно после получения соответствующего распоряжения от президента России Владимира Путина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аэропорт "Симферополь" готов к возобновлению работы – минтранс КрымаВ Севастополе изобрели уникальный станок для самолетов SSJ-NewВ Крыму обсудили открытие аэропорта "Симферополь"

2026

Новости

новости, авиация, национальный авиационный инфраструктурный салон наис-2026, виталий савельев, минтранс россии