За год авиакомпании России перевезли более 108 миллионов человек
За год авиакомпании России перевезли более 108 миллионов человек
За год авиакомпании России перевезли более 108 миллионов человек
За год авиакомпании России перевезли более 108 миллионов человек
В 2025 году российские авиакомпании перевезли более 108 миллионов пассажиров. Тем самым авиационная отрасль за последние годы доказала устойчивость и готовность
2026-02-04T15:20
2026-02-04T15:21
новости
авиация
национальный авиационный инфраструктурный салон наис-2026
виталий савельев
минтранс россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/04/1152946928_0:0:3171:1785_1920x0_80_0_0_0d88d32e0adabcf5f97418826eee0ce2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В 2025 году российские авиакомпании перевезли более 108 миллионов пассажиров. Тем самым авиационная отрасль за последние годы доказала устойчивость и готовность к достижению новых амбициозных целей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев в ходе пленарной сессии НАИС-2026.Он отметил, что одним из приоритетов правительства остается модернизация аэродромной сети. Ставка делается на отечественную технику.По информации Минтранса России, загрузка кресел стабильно высокая: летом 95–98%, в низкий сезон — около 90%. При содействии дружественных стран продолжается открытие прямых рейсов, в том числе в Саудовскую Аравию, КНДР.Кроме того, санкции стали "историческим шансом" для рывка: обеспечены ремонт и безопасная эксплуатация парка Airbus и Boeing, логистика перевозок переориентирована с запада на восток, открываются новые направления. акцентировал Савельев.Как сообщалось ранее, работу аэропорта "Симферополь" после возобновления авиасообщения синхронизируют с транспортной и курортной инфраструктурой.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым заявлял, что Международный аэропорт Симферополя также готов возобновить работу немедленно после получения соответствующего распоряжения от президента России Владимира Путина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аэропорт "Симферополь" готов к возобновлению работы – минтранс КрымаВ Севастополе изобрели уникальный станок для самолетов SSJ-NewВ Крыму обсудили открытие аэропорта "Симферополь"
За год авиакомпании России перевезли более 108 миллионов человек

Авиаотрасль России доказала свою устойчивость: за год перевезено 108 млн пассажиров

15:20 04.02.2026 (обновлено: 15:21 04.02.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНациональный авиационный инфраструктурный салон в Москве
Национальный авиационный инфраструктурный салон в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В 2025 году российские авиакомпании перевезли более 108 миллионов пассажиров. Тем самым авиационная отрасль за последние годы доказала устойчивость и готовность к достижению новых амбициозных целей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев в ходе пленарной сессии НАИС-2026.
"За последние годы авиационная отрасль доказала свою устойчивость и готовность к достижению новых амбициозных целей. Видим высокий интерес граждан к авиаперевозкам", - сказал Савельев.
Он отметил, что одним из приоритетов правительства остается модернизация аэродромной сети. Ставка делается на отечественную технику.
"В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина к 2030 году мы планируем осуществить реконструкцию и строительство не менее 75% аэродромов", - добавил Савельев.
По информации Минтранса России, загрузка кресел стабильно высокая: летом 95–98%, в низкий сезон — около 90%. При содействии дружественных стран продолжается открытие прямых рейсов, в том числе в Саудовскую Аравию, КНДР.
Кроме того, санкции стали "историческим шансом" для рывка: обеспечены ремонт и безопасная эксплуатация парка Airbus и Boeing, логистика перевозок переориентирована с запада на восток, открываются новые направления. акцентировал Савельев.
Как сообщалось ранее, работу аэропорта "Симферополь" после возобновления авиасообщения синхронизируют с транспортной и курортной инфраструктурой.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым заявлял, что Международный аэропорт Симферополя также готов возобновить работу немедленно после получения соответствующего распоряжения от президента России Владимира Путина.
