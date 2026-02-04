Рейтинг@Mail.ru
Высота снега на Ай-Петри в январе превысила норму в 3,5 раза - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Высота снега на Ай-Петри в январе превысила норму в 3,5 раза
Высота снега на Ай-Петри в январе превысила норму в 3,5 раза - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Высота снега на Ай-Петри в январе превысила норму в 3,5 раза
В Крыму на горе Ай-Петри высота снега в январе превысила норму более, чем в 3,5 раза, а количество осадков составило 161% от нормы. Об этом сообщили в Крымском... РИА Новости Крым, 04.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Крыму на горе Ай-Петри высота снега в январе превысила норму более, чем в 3,5 раза, а количество осадков составило 161% от нормы. Об этом сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.По данным специалистов, наиболее интенсивные снегопады и дожди были в первые 10 дней января, особенно в горных районах полуострова.При этом средняя высота снега в районе Ай-Петри зафиксирована в 3,6 раз выше нормы, запас воды в снеге в 1,8 раз выше нормы, а в районе Ангарского перевала средняя высота снега была в 3,3 раза выше нормальных значений, запас воды в снеге - выше в 1,7 раз.Потепление и таяние снега на северных предгорьях Крымских гор резко и значительно улучшило гидрологическую обстановку. Больше всего уровень воды повышался на реке Бельбек – до 2 метров, а в низовьях реки Кача у села Суворово – на 167 см."Значительные паводки наблюдались в верховьях рек Альма, Черная и Биюк-Карасу", - добавили в Крымском гидрометцентре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Опасный подъем – как контролируют уровень рек в СевастополеСнегопад обрушился на ЯлтуВ Ялте наполнились водохранилища
Высота снега на Ай-Петри в январе превысила норму в 3,5 раза

В Крыму на Ай-Петри высота снега в январе превысила норму в 3,5 раза

12:53 04.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Крыму на горе Ай-Петри высота снега в январе превысила норму более, чем в 3,5 раза, а количество осадков составило 161% от нормы. Об этом сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По данным специалистов, наиболее интенсивные снегопады и дожди были в первые 10 дней января, особенно в горных районах полуострова.
"На метеостанции "Ай-Петри" - 161% нормы, а на метеостанции" Ангарский перевал" – 123% нормы. В бассейнах рек ЮБК, рек Биюк-Карасу, Кучук-Карасу и Су-Индол осадков выпало в 1,4-1,7 раз больше нормы, а в остальных бассейнах рек их количество было в пределах многолетних значений", - говорится в данных гидрометеорологического мониторинга.
При этом средняя высота снега в районе Ай-Петри зафиксирована в 3,6 раз выше нормы, запас воды в снеге в 1,8 раз выше нормы, а в районе Ангарского перевала средняя высота снега была в 3,3 раза выше нормальных значений, запас воды в снеге - выше в 1,7 раз.
Потепление и таяние снега на северных предгорьях Крымских гор резко и значительно улучшило гидрологическую обстановку. Больше всего уровень воды повышался на реке Бельбек – до 2 метров, а в низовьях реки Кача у села Суворово – на 167 см.
"Значительные паводки наблюдались в верховьях рек Альма, Черная и Биюк-Карасу", - добавили в Крымском гидрометцентре.
