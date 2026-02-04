Высота снега на Ай-Петри в январе превысила норму в 3,5 раза

https://crimea.ria.ru/20260204/vysota-snega-na-ay-petri-v-yanvare-prevysila-normu-v-35-raza-1152938872.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Крыму на горе Ай-Петри высота снега в январе превысила норму более, чем в 3,5 раза, а количество осадков составило 161% от нормы. Об этом сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.По данным специалистов, наиболее интенсивные снегопады и дожди были в первые 10 дней января, особенно в горных районах полуострова.При этом средняя высота снега в районе Ай-Петри зафиксирована в 3,6 раз выше нормы, запас воды в снеге в 1,8 раз выше нормы, а в районе Ангарского перевала средняя высота снега была в 3,3 раза выше нормальных значений, запас воды в снеге - выше в 1,7 раз.Потепление и таяние снега на северных предгорьях Крымских гор резко и значительно улучшило гидрологическую обстановку. Больше всего уровень воды повышался на реке Бельбек – до 2 метров, а в низовьях реки Кача у села Суворово – на 167 см."Значительные паводки наблюдались в верховьях рек Альма, Черная и Биюк-Карасу", - добавили в Крымском гидрометцентре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Опасный подъем – как контролируют уровень рек в СевастополеСнегопад обрушился на ЯлтуВ Ялте наполнились водохранилища

