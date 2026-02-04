Второй раунд переговоров по Украине в Абу-Даби завершился

https://crimea.ria.ru/20260204/vtoroy-raund-peregovorov-po-ukraine-v-abu-dabi-zavershilsya-1152954795.html

В Абу-Даби завершился первый день второго этапа переговоров по украинскому урегулированию. Продолжение трехсторонней встречи запланировано на 5 февраля. Об этом РИА Новости Крым, 04.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Абу-Даби завершился первый день второго этапа переговоров по украинскому урегулированию. Продолжение трехсторонней встречи запланировано на 5 февраля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Axios.Первые встречи трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности прошли 23 и 24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов в закрытом режиме. По итогам двухдневного разговора МИД ОАЭ заявил, что обсуждения проходили в конструктивной и позитивной атмосфере.Переговоры включали "прямое взаимодействие российских и украинских представителей по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения, а также меры по укреплению доверия, направленные на содействие прогрессу в достижении всеобъемлющего соглашения". Делегации России, США и Украины договорились продолжить переговоры по урегулированию конфликта.

