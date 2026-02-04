Рейтинг@Mail.ru
Второй раунд переговоров по Украине в Абу-Даби завершился - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260204/vtoroy-raund-peregovorov-po-ukraine-v-abu-dabi-zavershilsya-1152954795.html
Второй раунд переговоров по Украине в Абу-Даби завершился
Второй раунд переговоров по Украине в Абу-Даби завершился - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Второй раунд переговоров по Украине в Абу-Даби завершился
В Абу-Даби завершился первый день второго этапа переговоров по украинскому урегулированию. Продолжение трехсторонней встречи запланировано на 5 февраля. Об этом РИА Новости Крым, 04.02.2026
2026-02-04T18:06
2026-02-04T18:08
оаэ
переговоры
политика
внешняя политика
украина
россия
сша
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/04/1152949861_58:68:1010:604_1920x0_80_0_0_d68b3d2ad519fdf68afa179ae1da8536.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Абу-Даби завершился первый день второго этапа переговоров по украинскому урегулированию. Продолжение трехсторонней встречи запланировано на 5 февраля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Axios.Первые встречи трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности прошли 23 и 24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов в закрытом режиме. По итогам двухдневного разговора МИД ОАЭ заявил, что обсуждения проходили в конструктивной и позитивной атмосфере.Переговоры включали "прямое взаимодействие российских и украинских представителей по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения, а также меры по укреплению доверия, направленные на содействие прогрессу в достижении всеобъемлющего соглашения". Делегации России, США и Украины договорились продолжить переговоры по урегулированию конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Объективная реальность": зачем Рютте пообещал ввод войск НАТО на УкраинуУкраина согласовала с Западом план обеспечения мирного соглашения - FTФинальные договоренности России и США по Украине: когда они возможны
оаэ
украина
россия
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/04/1152949861_122:55:925:658_1920x0_80_0_0_371f2901923a94ae51b517f99b39531f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оаэ , переговоры, политика, внешняя политика, украина, россия, сша, новости
Второй раунд переговоров по Украине в Абу-Даби завершился

В Абу-Даби завершился первый день второго раунда переговоров по Украине – СМИ

18:06 04.02.2026 (обновлено: 18:08 04.02.2026)
 
© МИД ОАЭВторой этап переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
Второй этап переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
© МИД ОАЭ
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Абу-Даби завершился первый день второго этапа переговоров по украинскому урегулированию. Продолжение трехсторонней встречи запланировано на 5 февраля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Axios.
"Первый день переговоров по Украине в Абу-Даби завершился, они возобновятся завтра", – сказано в сообщении.
Первые встречи трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности прошли 23 и 24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов в закрытом режиме. По итогам двухдневного разговора МИД ОАЭ заявил, что обсуждения проходили в конструктивной и позитивной атмосфере.
Переговоры включали "прямое взаимодействие российских и украинских представителей по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения, а также меры по укреплению доверия, направленные на содействие прогрессу в достижении всеобъемлющего соглашения". Делегации России, США и Украины договорились продолжить переговоры по урегулированию конфликта.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Объективная реальность": зачем Рютте пообещал ввод войск НАТО на Украину
Украина согласовала с Западом план обеспечения мирного соглашения - FT
Финальные договоренности России и США по Украине: когда они возможны
 
ОАЭПереговорыПолитикаВнешняя политикаУкраинаРоссияСШАНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:46Обманчивая сухость: обстановка на дорогах Крыма вечером в среду
20:40В Севастополе открыли движение морского транспорта
20:36На Крымском мосту восстановили движение
20:20Рейд в Севастополе снова закрыт
20:16Крымский мост перекрыт второй раз за день
20:13Уголовное дело возбуждено после возгорания цистерн в Тамбовской области
20:01Крымский мост сейчас: обстановка после открытия движения
19:52Крымский мост открыт
19:51В Киеве оценили состоявшиеся переговоры в Абу-Даби
19:32Один человек погиб и 3 пострадали на пожарах в Севастополе с начала года
19:19Что изменит второй раунд переговоров по Украине в Абу-Даби – мнение
19:01Зеленскому не нужен мир на Украине – Лавров
18:51Путин поручил повысить качество подготовки учителей начальной школы
18:43Две учительницы ранены при атаке дрона-камикадзе в Брянской области
18:33Какие поезда из Крыма и в Крым задерживаются из-за ЧП
18:22Путин поручил разработать пособия по русскому языку для новых регионов
18:11Рейд в Севастополе открыли
18:06Второй раунд переговоров по Украине в Абу-Даби завершился
17:56В Керчи иномарка насмерть сбила пенсионера – уголовное дело в суде
17:53Поезд из Крыма в Москву задерживается из-за ЧП в Тамбовской области
Лента новостейМолния