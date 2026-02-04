Рейтинг@Mail.ru
Вторая сильная вспышка за неделю произошла на Солнце - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Вторая сильная вспышка за неделю произошла на Солнце
Вторая сильная вспышка за неделю произошла на Солнце - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Вторая сильная вспышка за неделю произошла на Солнце
Вторая за два дня вспышка класса X произошла на Солнце в среду. Ее мощность составила X4.21. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости Крым, 04.02.2026
институт солнечно-земной физики
вспышки на солнце
солнце
космос
астрономия
новости
метеозависимость
магнитные бури
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Вторая за два дня вспышка класса X произошла на Солнце в среду. Ее мощность составила X4.21. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.Вспышка является третьей по силе за 2025-й и 2026-й годы. Первое по силе событие было в этой же области 2 февраля – вспышка X8.1, вне зоны влияния на Землю. Вторым по силе является событие X5.1 от 11 ноября, напомнили астрономы.Также в среду стало известно, что первые геомагнитные возмущения от начавшегося несколько дней назад всплеска солнечной активности ожидаются на Земле в пятницу и могут продлиться в течение трех дней.
космос
Вторая сильная вспышка за неделю произошла на Солнце

На Солнце произошла сильная вспышка мощностью X4.21 – когда ждать магнитную бурю на Земле

© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНВспышки на Солнце
Вспышки на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Вторая за два дня вспышка класса X произошла на Солнце в среду. Ее мощность составила X4.21. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

"На Солнце вспышка X4.21. Пик пройден в 15:13. Почти все экстремальные вспышки в этой области имели два пика. Ждем, будет ли второй", – отметили ученые.

Вспышка является третьей по силе за 2025-й и 2026-й годы. Первое по силе событие было в этой же области 2 февраля – вспышка X8.1, вне зоны влияния на Землю. Вторым по силе является событие X5.1 от 11 ноября, напомнили астрономы.
Также в среду стало известно, что первые геомагнитные возмущения от начавшегося несколько дней назад всплеска солнечной активности ожидаются на Земле в пятницу и могут продлиться в течение трех дней.
