Вторая сильная вспышка за неделю произошла на Солнце

Вторая сильная вспышка за неделю произошла на Солнце - РИА Новости Крым, 04.02.2026

Вторая сильная вспышка за неделю произошла на Солнце

Вторая за два дня вспышка класса X произошла на Солнце в среду. Ее мощность составила X4.21. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости Крым, 04.02.2026

2026-02-04T16:04

2026-02-04T16:04

2026-02-04T16:04

институт солнечно-земной физики

вспышки на солнце

солнце

космос

астрономия

новости

метеозависимость

магнитные бури

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Вторая за два дня вспышка класса X произошла на Солнце в среду. Ее мощность составила X4.21. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.Вспышка является третьей по силе за 2025-й и 2026-й годы. Первое по силе событие было в этой же области 2 февраля – вспышка X8.1, вне зоны влияния на Землю. Вторым по силе является событие X5.1 от 11 ноября, напомнили астрономы.Также в среду стало известно, что первые геомагнитные возмущения от начавшегося несколько дней назад всплеска солнечной активности ожидаются на Земле в пятницу и могут продлиться в течение трех дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Найден потенциально пригодный для жизни "космический близнец" ЗемлиУченые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 годуНовый мощный взрыв на Солнце – когда ждать магнитную бурю

космос

2026

Новости

