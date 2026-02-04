https://crimea.ria.ru/20260204/vtb-planiruet-uvelichit-okhvat-gorodov-i-sel-vyezdnym-servisom-na-15-1152942412.html

ВТБ планирует увеличить охват городов и сел выездным сервисом на 15%

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. ВТБ намерен в 2026 году распространить выездной сервис банковских услуг на более чем 23 тысячи населенных пунктов - на 15% больше текущего охвата, для этого банк создаст новые логистические центры и будет развивать партнерскую сеть. Об этом сообщает ВТБ.Сейчас выездной сервис ВТБ доступен клиентам в 19,7 тысячи населенных пунктах во всех регионах России. Территорию Республики Крым и Севастополя он охватывает на 100%.Как отмечается в сообщении, доля выездного сервиса в общем объеме продаж ВТБ за прошлый год выросла почти на треть и достигла 11%. В 2025 году клиенты банка оформили через этот канал 2,5 миллиона дебетовых карт (+49% к 2024 году) и 288 тысяч накопительных счетов (рост в 1,9 раза). В связи с этим ВТБ нарастил команду выездных специалистов на 40% - до 2,7 тысячи сотрудников."В этом году мы сохраним фокус на расширении аудитории выездного сервиса, особенно в малых населенных пунктах", – приводятся в сообщении слова члена правления ВТБ Дмитрия Брейтенбихера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

втб, новости, банк, финансы