ВСУ ударили Нептунами и HIMARS по Брянской области

В Брянской области после комбинированной атаки киевского режима повреждено больше 20 частных домов, 27 квартир и несколько автомобилей в разных районах.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Брянской области после комбинированной атаки киевского режима повреждено больше 20 частных домов, 27 квартир и несколько автомобилей в разных районах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Богомаз уточнил, что благодаря подразделениям ПВО Минобороны РФ уничтожены управляемые ракеты большой дальности Нептун и 11 реактивных БПЛА самолетного типа. Однако в результате украинской атаки в поселке Глинищево Брянского района полностью уничтожен жилой кирпичный дом.Кроме того, повреждены 20 частных домов, в одном многоквартирном доме – 27 квартир. Также повреждены окна в здании больницы. В Бежицком районе города Брянска осколки попали в три гражданских автомобиля."На месте работают все экстренные и оперативные службы. Обследование территории продолжается", – подчеркнул Александр Богомаз.На прошлой неделе сообщалось, что киевские боевики атаковали Брянскую область ракетой С-200 – после отражения удара фрагменты сбитой цели упали на жилой сектор.
10:24 04.02.2026 (обновлено: 10:36 04.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Брянской области после комбинированной атаки киевского режима повреждено больше 20 частных домов, 27 квартир и несколько автомобилей в разных районах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"ВСУ применили комбинированный удар системами реактивного залпового огня HIMARS, реактивными БПЛА самолетного типа и управляемыми ракетами большой дальности Нептун", – сказано в сообщении.
Богомаз уточнил, что благодаря подразделениям ПВО Минобороны РФ уничтожены управляемые ракеты большой дальности Нептун и 11 реактивных БПЛА самолетного типа. Однако в результате украинской атаки в поселке Глинищево Брянского района полностью уничтожен жилой кирпичный дом.
"К сожалению, мирная жительница получила множественные ранения. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", – добавил губернатор.
Кроме того, повреждены 20 частных домов, в одном многоквартирном доме – 27 квартир. Также повреждены окна в здании больницы. В Бежицком районе города Брянска осколки попали в три гражданских автомобиля.
"На месте работают все экстренные и оперативные службы. Обследование территории продолжается", – подчеркнул Александр Богомаз.
На прошлой неделе сообщалось, что киевские боевики атаковали
Брянскую область ракетой С-200 – после отражения удара фрагменты сбитой цели упали на жилой сектор.
