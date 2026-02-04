https://crimea.ria.ru/20260204/vsu-udarili-neptunami-i-himars-po-bryanskoy-oblasti-1152931204.html

ВСУ ударили Нептунами и HIMARS по Брянской области

ВСУ ударили Нептунами и HIMARS по Брянской области - РИА Новости Крым, 04.02.2026

ВСУ ударили Нептунами и HIMARS по Брянской области

В Брянской области после комбинированной атаки киевского режима повреждено больше 20 частных домов, 27 квартир и несколько автомобилей в разных районах. Об этом РИА Новости Крым, 04.02.2026

2026-02-04T10:24

2026-02-04T10:24

2026-02-04T10:36

александр богомаз

брянская область

новости

противокорабельная ракета "нептун"

himars

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/12/1119163330_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1c6d0a61972cf610dac096f3ba3d4a58.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Брянской области после комбинированной атаки киевского режима повреждено больше 20 частных домов, 27 квартир и несколько автомобилей в разных районах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Богомаз уточнил, что благодаря подразделениям ПВО Минобороны РФ уничтожены управляемые ракеты большой дальности Нептун и 11 реактивных БПЛА самолетного типа. Однако в результате украинской атаки в поселке Глинищево Брянского района полностью уничтожен жилой кирпичный дом.Кроме того, повреждены 20 частных домов, в одном многоквартирном доме – 27 квартир. Также повреждены окна в здании больницы. В Бежицком районе города Брянска осколки попали в три гражданских автомобиля."На месте работают все экстренные и оперативные службы. Обследование территории продолжается", – подчеркнул Александр Богомаз.На прошлой неделе сообщалось, что киевские боевики атаковали Брянскую область ракетой С-200 – после отражения удара фрагменты сбитой цели упали на жилой сектор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли при атаке дрона-камикадзе по авто в Брянской областиВСУ ударили по электростанциям Брянской области: жители без тепла и светаДроны ВСУ ударили по автобусу в Брянской области: есть погибший и раненые

брянская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр богомаз, брянская область, новости, противокорабельная ракета "нептун", himars, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу