Вооружение и техника – какие задачи поставлены перед ОПК для армии России

Армия России получит более 310 тысяч образцов техники в текущем году. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Армия России получит более 310 тысяч образцов техники в текущем году. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Задачу по обеспечению бесперебойного производства и поставок особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники поставил министр обороны России Андрей Белоусов, отметили в ведомстве.По информации Белоусова, армия России в январе 2026 года уже получила более 10 тысяч единиц вооружений и около двух миллионов средств поражения.Кроме того, в российской армии организована работа по заключению контрактов на технику с длительным циклом изготовления.Обсуждались, в том числе, вопросы обеспечения группировок ВС РФ в зоне спецоперации.Ранее начальник генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первый замминистра обороны Валерий Герасимов сообщал, что Вооруженные силы России с начала года взяли под свой контроль 17 населенных пунктов в зоне спецоперации.Также по информации Герасимова, группировка войск "Север" расширяет полосу безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей. За месяц на этом направлении освобождено четыре населенных пункта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет число желающих подписать контракт с Минобороны РФПутин на заседании комиссии военно-технического сотрудничества - главноеРостех впервые поставил в войска новые "Зубры"

