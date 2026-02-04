Рейтинг@Mail.ru
Вооружение и техника – какие задачи поставлены перед ОПК для армии России - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260204/vooruzhenie-i-tekhnika--kakie-zadachi-postavleny-pered-opk-dlya-armii-rossii-1152929820.html
Вооружение и техника – какие задачи поставлены перед ОПК для армии России
Вооружение и техника – какие задачи поставлены перед ОПК для армии России - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Вооружение и техника – какие задачи поставлены перед ОПК для армии России
Армия России получит более 310 тысяч образцов техники в текущем году. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.02.2026
2026-02-04T09:41
2026-02-04T09:41
опк
министерство обороны рф
новости сво
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
андрей белоусов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/13/1149573601_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_6463f26a69a60927ec7e6fbff1277ea4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Армия России получит более 310 тысяч образцов техники в текущем году. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Задачу по обеспечению бесперебойного производства и поставок особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники поставил министр обороны России Андрей Белоусов, отметили в ведомстве.По информации Белоусова, армия России в январе 2026 года уже получила более 10 тысяч единиц вооружений и около двух миллионов средств поражения.Кроме того, в российской армии организована работа по заключению контрактов на технику с длительным циклом изготовления.Обсуждались, в том числе, вопросы обеспечения группировок ВС РФ в зоне спецоперации.Ранее начальник генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первый замминистра обороны Валерий Герасимов сообщал, что Вооруженные силы России с начала года взяли под свой контроль 17 населенных пунктов в зоне спецоперации.Также по информации Герасимова, группировка войск "Север" расширяет полосу безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей. За месяц на этом направлении освобождено четыре населенных пункта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет число желающих подписать контракт с Минобороны РФПутин на заседании комиссии военно-технического сотрудничества - главноеРостех впервые поставил в войска новые "Зубры"
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/13/1149573601_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_5ea09f42132b29f1b725fc2b27168ae9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
опк, министерство обороны рф, новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, андрей белоусов
Вооружение и техника – какие задачи поставлены перед ОПК для армии России

Армия России получит 310 тысяч образцов техники в 2026 году и 21 млн средств поражения

09:41 04.02.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЦех завода
Цех завода - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Армия России получит более 310 тысяч образцов техники в текущем году. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В этом году в войска планируется поставить более 310 тысяч образцов техники и около 21 миллиона средств поражения", – цитирует сообщение оборонного ведомства РИА Новости.
Задачу по обеспечению бесперебойного производства и поставок особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники поставил министр обороны России Андрей Белоусов, отметили в ведомстве.
По информации Белоусова, армия России в январе 2026 года уже получила более 10 тысяч единиц вооружений и около двух миллионов средств поражения.
Кроме того, в российской армии организована работа по заключению контрактов на технику с длительным циклом изготовления.
"Для сохранения ритмичности поставок в 2027 году организована работа по контрактации техники и средств поражения, имеющих длительный цикл изготовления. Для своевременной закупки комплектующих организациям ОПК разрешено до поступления бюджетных средств привлекать кредитные средства опорного банка", – добавили в сообщении.
Обсуждались, в том числе, вопросы обеспечения группировок ВС РФ в зоне спецоперации.
Ранее начальник генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первый замминистра обороны Валерий Герасимов сообщал, что Вооруженные силы России с начала года взяли под свой контроль 17 населенных пунктов в зоне спецоперации.
Также по информации Герасимова, группировка войск "Север" расширяет полосу безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей. За месяц на этом направлении освобождено четыре населенных пункта.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму растет число желающих подписать контракт с Минобороны РФ
Путин на заседании комиссии военно-технического сотрудничества - главное
Ростех впервые поставил в войска новые "Зубры"
 
ОПКМинистерство обороны РФНовости СВОАрмия и флотВооруженные силы РоссииНовостиАндрей Белоусов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:24ВСУ ударили Нептунами и HIMARS по Брянской области
10:14Двое подростков ответят за совершение теракта на железной дороге
10:06В порту Новороссийска запретили движение морского транспорта
09:59Ночные взрывы в Одессе: поврежден объект инфраструктуры
09:55На Кубани предотвратили теракт в исправительной колонии
09:50В Севастополе дамский угодник вынес из магазина семь бутылок виски
09:41Вооружение и техника – какие задачи поставлены перед ОПК для армии России
09:30Как жили и работали лидеры Большой тройки в Крыму – фильм 16:1916:19
09:18Снег в Крыму – ситуация на дорогах утром в среду
09:12Армия России в январе получила свыше 10 тысяч единиц вооружений
08:48Длинный отдых в феврале – россияне едут в Алупку
08:28Фундамент нового мироустройства уже заложен в Ялте – Аксенов
08:11Что и когда может помочь вернуть Крыму скифское золото – мнение
07:55В Крыму продлили действие пониженных налоговых ставок на 2026 год
07:27В ночь на среду украинские беспилотники атаковали четыре региона России
07:10Крымский мост сейчас: оперативная обстановка утром в среду
06:52225 дней обороны – как "запасной" морской десант отбил Новороссийск
06:37В Мордовии пассажирский поезд столкнулся с бензовозом
06:04Хотелки Киева и Запада: эксперт о "плане поддержания мира" на Украине
00:01Самая холодная ночь февраля: погода в Крыму на среду
Лента новостейМолния