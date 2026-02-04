https://crimea.ria.ru/20260204/vooruzhenie-i-tekhnika--kakie-zadachi-postavleny-pered-opk-dlya-armii-rossii-1152929820.html
Вооружение и техника – какие задачи поставлены перед ОПК для армии России
Вооружение и техника – какие задачи поставлены перед ОПК для армии России
Армия России получит более 310 тысяч образцов техники в текущем году. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Армия России получит более 310 тысяч образцов техники в текущем году. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Задачу по обеспечению бесперебойного производства и поставок особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники поставил министр обороны России Андрей Белоусов, отметили в ведомстве.По информации Белоусова, армия России в январе 2026 года уже получила более 10 тысяч единиц вооружений и около двух миллионов средств поражения.Кроме того, в российской армии организована работа по заключению контрактов на технику с длительным циклом изготовления.Обсуждались, в том числе, вопросы обеспечения группировок ВС РФ в зоне спецоперации.Ранее начальник генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первый замминистра обороны Валерий Герасимов сообщал, что Вооруженные силы России с начала года взяли под свой контроль 17 населенных пунктов в зоне спецоперации.Также по информации Герасимова, группировка войск "Север" расширяет полосу безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей. За месяц на этом направлении освобождено четыре населенных пункта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет число желающих подписать контракт с Минобороны РФПутин на заседании комиссии военно-технического сотрудничества - главноеРостех впервые поставил в войска новые "Зубры"
Вооружение и техника – какие задачи поставлены перед ОПК для армии России
Армия России получит 310 тысяч образцов техники в 2026 году и 21 млн средств поражения
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Армия России получит более 310 тысяч образцов техники в текущем году. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В этом году в войска планируется поставить более 310 тысяч образцов техники и около 21 миллиона средств поражения", – цитирует сообщение оборонного ведомства РИА Новости.
Задачу по обеспечению бесперебойного производства и поставок особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники поставил министр обороны России Андрей Белоусов, отметили в ведомстве.
По информации Белоусова, армия России в январе 2026 года уже получила более 10 тысяч единиц вооружений и около двух миллионов средств поражения.
Кроме того, в российской армии организована работа по заключению контрактов на технику с длительным циклом изготовления.
"Для сохранения ритмичности поставок в 2027 году организована работа по контрактации техники и средств поражения, имеющих длительный цикл изготовления. Для своевременной закупки комплектующих организациям ОПК разрешено до поступления бюджетных средств привлекать кредитные средства опорного банка", – добавили в сообщении.
Обсуждались, в том числе, вопросы обеспечения группировок ВС РФ в зоне спецоперации.
Ранее начальник генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первый замминистра обороны Валерий Герасимов сообщал, что Вооруженные силы России с начала года взяли под свой контроль
17 населенных пунктов в зоне спецоперации.
Также по информации Герасимова, группировка войск "Север" расширяет полосу безопасности в приграничье
Сумской и Харьковской областей. За месяц на этом направлении освобождено четыре населенных пункта.
