В центре Симферополя временно ограничат движение - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Ситуация на дорогах Крыма
В центре Симферополя временно ограничат движение
В центре Симферополя временно ограничат движение - РИА Новости Крым, 04.02.2026
В центре Симферополя временно ограничат движение
В четверг на улице Толстого в Симферополе временно перекроют движение по одной полосе. Об этом сообщили в администрации города.
2026-02-04T20:55
2026-02-04T20:55
ситуация на дорогах крыма
крым
новости крыма
дороги крыма
симферополь
городская среда
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В четверг на улице Толстого в Симферополе временно перекроют движение по одной полосе. Об этом сообщили в администрации города.В администрации просят автомобилистов заранее планировать свой маршрут.27 января на этом же участке, в связи с обрезкой деревьев, также отключали свет.Ранее сообщалось, что в связи с очисткой реки Салгир, в Симферополе ограничили движения транспорта в районе сквера Воинов-интернационалистов.
Новости
крым, новости крыма, дороги крыма, симферополь, городская среда, общество
В центре Симферополя временно ограничат движение

В центральной части столицы Крыма временно ограничат движение транспорта

20:55 04.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В четверг на улице Толстого в Симферополе временно перекроют движение по одной полосе. Об этом сообщили в администрации города.
"В связи с проведением работ по обрезке деревьев 5 февраля 2026 года с 9:00 до 15:00 будет ограничено движение транспорта по одной полосе на участке улицы Толстого (от улицы Александра Невского до улицы Екатерининской)", - говорится в сообщении.
В администрации просят автомобилистов заранее планировать свой маршрут.
27 января на этом же участке, в связи с обрезкой деревьев, также отключали свет.
Ранее сообщалось, что в связи с очисткой реки Салгир, в Симферополе ограничили движения транспорта в районе сквера Воинов-интернационалистов.
