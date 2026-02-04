https://crimea.ria.ru/20260204/v-tsentre-simferopolya-vremenno-ogranichat-dvizhenie-1152954643.html
В центре Симферополя временно ограничат движение
2026-02-04T20:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В четверг на улице Толстого в Симферополе временно перекроют движение по одной полосе. Об этом сообщили в администрации города.В администрации просят автомобилистов заранее планировать свой маршрут.27 января на этом же участке, в связи с обрезкой деревьев, также отключали свет.Ранее сообщалось, что в связи с очисткой реки Салгир, в Симферополе ограничили движения транспорта в районе сквера Воинов-интернационалистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
