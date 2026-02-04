https://crimea.ria.ru/20260204/v-simferopole-osenyu-otkroetsya-novaya-shkola-1152934033.html

В Симферополе осенью откроется новая школа

В Симферополе осенью откроется новая школа - РИА Новости Крым, 04.02.2026

В Симферополе осенью откроется новая школа

В Симферополе в микрорайоне Луговое к началу учебного года откроется новая современная школа, рассчитанная на 350 мест. Об этом сообщил заместитель министра... РИА Новости Крым, 04.02.2026

2026-02-04T11:44

2026-02-04T11:44

2026-02-04T13:28

симферополь

школа

образование в крыму и севастополе

новости крыма

министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/04/1152934266_0:180:1280:900_1920x0_80_0_0_8b09ac8c0fc48a4a1673a3285acfd465.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе в микрорайоне Луговое к началу учебного года откроется новая современная школа, рассчитанная на 350 мест. Об этом сообщил заместитель министра строительства Крыма Александр Резников.Он отметил, что строительство учреждения ведется по госпрограмме "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя", стоимость объекта – 514 миллионов рублей.Готовность объекта составляет около 65%. Сейчас строители выполняют работы по монтажу инженерных сетей, канализации, водопровода. Параллельно ведутся отделочные и малярные работы. Кровля и фасад здания практически готовы, сообщил представитель подрядной организации Сергей Григорович.Территория школы также будет благоустроена. Там разместят спортивные площадки и зоны отдыха, оборудуют дорожки.Сейчас в Крыму возводят 10 школ. Все они будут сданы до 2028 года.Ранее председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк призвал подрядчиков необходимо ускорить темпы работ по четырем объектам государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.Как сообщалось, Крым и Севастополь с 2026 по 2028 год включительно получат из федерального бюджета России свыше 301 млрд рублей инвестиций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму строят школы в местах компактного проживания крымских татарВ Крыму утвердили проект бюджета: на что потратят деньги в 2026 годуНазвано главное достижение в здравоохранении Крыма в 2025 году

https://crimea.ria.ru/20251130/pochemu-oge-i-ege-otmenyat-nelzya-1151293458.html

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, школа, образование в крыму и севастополе, новости крыма, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)