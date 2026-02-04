Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе осенью откроется новая школа - РИА Новости Крым, 04.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260204/v-simferopole-osenyu-otkroetsya-novaya-shkola-1152934033.html
В Симферополе осенью откроется новая школа
В Симферополе осенью откроется новая школа - РИА Новости Крым, 04.02.2026
В Симферополе осенью откроется новая школа
В Симферополе в микрорайоне Луговое к началу учебного года откроется новая современная школа, рассчитанная на 350 мест. Об этом сообщил заместитель министра... РИА Новости Крым, 04.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе в микрорайоне Луговое к началу учебного года откроется новая современная школа, рассчитанная на 350 мест. Об этом сообщил заместитель министра строительства Крыма Александр Резников.Он отметил, что строительство учреждения ведется по госпрограмме "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя", стоимость объекта – 514 миллионов рублей.Готовность объекта составляет около 65%. Сейчас строители выполняют работы по монтажу инженерных сетей, канализации, водопровода. Параллельно ведутся отделочные и малярные работы. Кровля и фасад здания практически готовы, сообщил представитель подрядной организации Сергей Григорович.Территория школы также будет благоустроена. Там разместят спортивные площадки и зоны отдыха, оборудуют дорожки.Сейчас в Крыму возводят 10 школ. Все они будут сданы до 2028 года.Ранее председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк призвал подрядчиков необходимо ускорить темпы работ по четырем объектам государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.Как сообщалось, Крым и Севастополь с 2026 по 2028 год включительно получат из федерального бюджета России свыше 301 млрд рублей инвестиций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму строят школы в местах компактного проживания крымских татарВ Крыму утвердили проект бюджета: на что потратят деньги в 2026 годуНазвано главное достижение в здравоохранении Крыма в 2025 году
симферополь, школа, образование в крыму и севастополе, новости крыма, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)
В Симферополе осенью откроется новая школа

Новая школа на 350 мест откроется в Симферополе к сентябрю

11:44 04.02.2026 (обновлено: 13:28 04.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе в микрорайоне Луговое к началу учебного года откроется новая современная школа, рассчитанная на 350 мест. Об этом сообщил заместитель министра строительства Крыма Александр Резников.
Он отметил, что строительство учреждения ведется по госпрограмме "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя", стоимость объекта – 514 миллионов рублей.

"Новая школа – это современное учреждение. Она будет укомплектована всем необходимым: актовым залом и спортзалом, кабинетом труда, комфортабельными учебными классами. В школе будут соблюдены все требования безопасности", – рассказал Резников.

Готовность объекта составляет около 65%. Сейчас строители выполняют работы по монтажу инженерных сетей, канализации, водопровода. Параллельно ведутся отделочные и малярные работы. Кровля и фасад здания практически готовы, сообщил представитель подрядной организации Сергей Григорович.
© РИА Новости КрымСтроительство новой школы в Симферополе
Строительство новой школы в Симферополе
1 из 2
Строительство новой школы в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтроительство новой школы в Симферополе
Строительство новой школы в Симферополе
2 из 2
Строительство новой школы в Симферополе
© РИА Новости Крым
1 из 2
Строительство новой школы в Симферополе
© РИА Новости Крым
2 из 2
Строительство новой школы в Симферополе
© РИА Новости Крым
"Планируем закончить все основные строительно-монтажные в конце мая. И уже в июне приступить к установке технологического оборудования – парт, стульев. В августе объект будет полностью готов. Завершится также процесс лицензирования школы", – отметил представитель подрядчика.
Территория школы также будет благоустроена. Там разместят спортивные площадки и зоны отдыха, оборудуют дорожки.
Сейчас в Крыму возводят 10 школ. Все они будут сданы до 2028 года.
Ранее председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк призвал подрядчиков необходимо ускорить темпы работ по четырем объектам государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.
Как сообщалось, Крым и Севастополь с 2026 по 2028 год включительно получат из федерального бюджета России свыше 301 млрд рублей инвестиций.
СимферопольШколаОбразование в Крыму и СевастополеНовости КрымаМинистерство строительства и архитектуры Крыма (Минстрой РК)
 
