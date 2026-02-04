Рейтинг@Mail.ru
https://crimea.ria.ru/20260204/v-sevastopole-otkryli-dvizhenie-morskogo-transporta-1152958437.html
В Севастополе открыли движение морского транспорта
В Севастополе снова возобновлено движение пассажирских катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 04.02.2026
2026-02-04T20:40
2026-02-04T20:41
севастополь
морской транспорт
северная сторона
паромы и катера в севастополе
новости севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе снова возобновлено движение пассажирских катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Рейд перекрыли в среду дважды. Причина остановки не называлась.Рейд в городе периодически закрывают из-за непогоды или в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь, морской транспорт, северная сторона, паромы и катера в севастополе, новости севастополя
В Севастополе открыли рейд

20:40 04.02.2026 (обновлено: 20:41 04.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе снова возобновлено движение пассажирских катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
Рейд перекрыли в среду дважды. Причина остановки не называлась.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", – сказано в сообщении.
Рейд в городе периодически закрывают из-за непогоды или в целях безопасности.
Рейд в городе периодически закрывают из-за непогоды или в целях безопасности.
 
СевастопольМорской транспортСеверная сторонаПаромы и катера в СевастополеНовости Севастополя
 
