В Севастополе открыли движение морского транспорта
В Севастополе открыли движение морского транспорта - РИА Новости Крым, 04.02.2026
В Севастополе открыли движение морского транспорта
В Севастополе снова возобновлено движение пассажирских катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 04.02.2026
2026-02-04T20:40
2026-02-04T20:40
2026-02-04T20:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе снова возобновлено движение пассажирских катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Рейд перекрыли в среду дважды. Причина остановки не называлась.Рейд в городе периодически закрывают из-за непогоды или в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
20:40 04.02.2026 (обновлено: 20:41 04.02.2026)