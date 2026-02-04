Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе двухлетний ребенок получил травмы в частном детском саду - РИА Новости Крым, 04.02.2026
В Севастополе двухлетний ребенок получил травмы в частном детском саду
В Севастополе двухлетний ребенок получил травмы в частном детском саду - РИА Новости Крым, 04.02.2026
В Севастополе двухлетний ребенок получил травмы в частном детском саду
В Севастополе двухлетний ребенок получил травмы в частном детском саду, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 04.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе двухлетний ребенок получил травмы в частном детском саду, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России."Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего был травмирован малолетний (ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении. Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. Будет дана оценка действиям сотрудников дошкольного учреждения, а также воспитательному процессу и соблюдению мер безопасности в целом. Ход и результаты расследования находятся на контроле руководства Главного следственного управления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе двухлетний ребенок получил травмы в частном детском саду

12:34 04.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе двухлетний ребенок получил травмы в частном детском саду, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
По данным ведомства, летом 2025 года на площадке детского сада двухлетний мальчик упал с игрового комплекса, в результате чего получил травмы. Следователи установили, что игровой элемент данного комплекса предназначен для детей в возрасте от 3-х лет.
"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего был травмирован малолетний (ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. Будет дана оценка действиям сотрудников дошкольного учреждения, а также воспитательному процессу и соблюдению мер безопасности в целом.
Ход и результаты расследования находятся на контроле руководства Главного следственного управления.
