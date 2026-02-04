https://crimea.ria.ru/20260204/v-sevastopole-dvukhletniy-rebenok-poluchil-travmy-v-chastnom-detskom-sadu-1152936744.html

В Севастополе двухлетний ребенок получил травмы в частном детском саду

В Севастополе двухлетний ребенок получил травмы в частном детском саду

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе двухлетний ребенок получил травмы в частном детском саду, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России."Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего был травмирован малолетний (ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении. Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. Будет дана оценка действиям сотрудников дошкольного учреждения, а также воспитательному процессу и соблюдению мер безопасности в целом. Ход и результаты расследования находятся на контроле руководства Главного следственного управления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

