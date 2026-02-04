https://crimea.ria.ru/20260204/v-sevastopole-dvukhletniy-rebenok-poluchil-travmy-v-chastnom-detskom-sadu-1152936744.html
В Севастополе двухлетний ребенок получил травмы в частном детском саду
В Севастополе двухлетний ребенок получил травмы в частном детском саду - РИА Новости Крым, 04.02.2026
В Севастополе двухлетний ребенок получил травмы в частном детском саду
В Севастополе двухлетний ребенок получил травмы в частном детском саду, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 04.02.2026
2026-02-04T12:34
2026-02-04T12:34
2026-02-04T12:34
гсу ск россии по крыму и севастополю
севастополь
детский сад
происшествия
дети
закон и право
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/04/1152936625_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_2928bb3b958b731d8dbc105552ce5766.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе двухлетний ребенок получил травмы в частном детском саду, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России."Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего был травмирован малолетний (ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении. Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. Будет дана оценка действиям сотрудников дошкольного учреждения, а также воспитательному процессу и соблюдению мер безопасности в целом. Ход и результаты расследования находятся на контроле руководства Главного следственного управления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/04/1152936625_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8b08fc4aab1798d95a70761dc49485e2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гсу ск россии по крыму и севастополю, севастополь, детский сад, происшествия, дети, закон и право, новости севастополя
В Севастополе двухлетний ребенок получил травмы в частном детском саду
В Севастополе СК завел дело из-за травмирования ребенка в частном детском саду
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе двухлетний ребенок получил травмы в частном детском саду, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
По данным ведомства, летом 2025 года на площадке детского сада двухлетний мальчик упал с игрового комплекса, в результате чего получил травмы. Следователи установили, что игровой элемент данного комплекса предназначен для детей в возрасте от 3-х лет.
"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего был травмирован малолетний (ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. Будет дана оценка действиям сотрудников дошкольного учреждения, а также воспитательному процессу и соблюдению мер безопасности в целом.
Ход и результаты расследования находятся на контроле руководства Главного следственного управления.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.