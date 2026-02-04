Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе дамский угодник вынес из магазина семь бутылок виски
В Севастополе дамский угодник вынес из магазина семь бутылок виски
В Севастополе дамский угодник вынес из магазина семь бутылок виски - РИА Новости Крым, 04.02.2026
В Севастополе дамский угодник вынес из магазина семь бутылок виски
В Севастополе 44-летний мужчина, совершив за вечер три "ходки" в алкомаркет, украл семь бутылок виски на 12, 5 тысяч рублей. В полиции свой поступок объяснил... РИА Новости Крым, 04.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе 44-летний мужчина, совершив за вечер три "ходки" в алкомаркет, украл семь бутылок виски на 12, 5 тысяч рублей. В полиции свой поступок объяснил просто: отдыхал с дамами и очень хотел им угодить, рассказали в управлении МВД России по региону.По информации полиции, мужчина решил провести вечер в компании двух дам. Кавалеру очень хотелось произвести впечатление, и, поскольку денег на угощения не было, он решил проявить сноровку: из ближайшего алкомаркета вынес две бутылки виски, спрятав их в черный пакет. Однако спутницам двух бутылок оказалось мало.В общей сложности мужчина незаметно для персонала вынес семь бутылок виски на 12,5 тысяч рублей. Как оказалось, фигурант уже неоднократно попадал в поле зрения полицейских за аналогичные "подвиги". В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о краже.Ранее сообщалось, что супружеская пара из Красноперекопска пойдет под суд за серию краж в симферопольском торговом центре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Адлере грабитель снял с таксиста часы и попался из-за рассеянностиДеньги и "ювелирка" на 15 млн – в Подмосковье взяли воров-гастролеровУкрал, выпил – в тюрьму: в Саках задержали похитителя алкоголя
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, полиция севастополя
В Севастополе дамский угодник вынес из магазина семь бутылок виски

В Севастополе дамский угодник похитил из магазина семь бутылок виски на 12,5 тысяч рублей

09:50 04.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе 44-летний мужчина, совершив за вечер три "ходки" в алкомаркет, украл семь бутылок виски на 12, 5 тысяч рублей. В полиции свой поступок объяснил просто: отдыхал с дамами и очень хотел им угодить, рассказали в управлении МВД России по региону.
По информации полиции, мужчина решил провести вечер в компании двух дам. Кавалеру очень хотелось произвести впечатление, и, поскольку денег на угощения не было, он решил проявить сноровку: из ближайшего алкомаркета вынес две бутылки виски, спрятав их в черный пакет. Однако спутницам двух бутылок оказалось мало.
"Мужчине пришлось по той же схеме сходить за добавкой. Еще два раза (уж очень опытные женщины оказались!). И все бы сошло с рук ловкачу, вот только работники магазина провели сверку, выявили недостачу и обратились за помощью в полицию", - рассказали полиции.
В общей сложности мужчина незаметно для персонала вынес семь бутылок виски на 12,5 тысяч рублей. Как оказалось, фигурант уже неоднократно попадал в поле зрения полицейских за аналогичные "подвиги". В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о краже.
Ранее сообщалось, что супружеская пара из Красноперекопска пойдет под суд за серию краж в симферопольском торговом центре.
