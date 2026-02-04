https://crimea.ria.ru/20260204/v-rekakh-kryma-prevysheny-normy-khimicheskogo-zagryazneniya-1152931374.html
В реках Крыма превышены нормы химического загрязнения
В реках Крыма превышены нормы химического загрязнения - РИА Новости Крым, 04.02.2026
В реках Крыма превышены нормы химического загрязнения
Гидрологи зафиксировали загрязнение некоторых рек Крыма нитритным и аммонийным азотом и органическими веществами. Об этом говорит исследование, которое провели... РИА Новости Крым, 04.02.2026
2026-02-04T10:35
2026-02-04T10:35
2026-02-04T10:35
реки
реки крыма
крымский гидрометцентр
качество воды
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111381/98/1113819862_0:455:5521:3560_1920x0_80_0_0_0f37a3b390db4ec20a470892d1a9f367.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Гидрологи зафиксировали загрязнение некоторых рек Крыма нитритным и аммонийным азотом и органическими веществами. Об этом говорит исследование, которое провели в январе сотрудники "Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды". Для исследования были взяты 11 проб поверхностных вод в различных реках Крыма. При этом случаев высокого и экстремально высокого загрязнения водных объектов обнаружено не было.Также в некоторых пробах было превышено содержание органических веществ – на реках Салгир выше и ниже поселка Грэсовский и в районе села Двуречье, а также в черте города Симферополь и на реке Биюк-Карасу (0,5 км выше Белогорска).Кроме того, в створе Салгира в селе Двуречье была превышена концентрация фосфатного фосфора, сообщили в организации."Превышения концентраций биологического потребления кислорода (БПК5) были отмечены в створах рек Таракташ (Судак), Ускут (Приветное), Биюк-Карасу (0,7 км ниже Белогорска), Салгир (село Двуречье), Малый Салгир (в черте Симферополь)", - гласят данные отчета.На территории Республики наблюдения за качеством поверхностных вод по гидрохимическим показателям осуществляется на 14 водотоках и шести водоемах, в 22 пунктах.Для оценки загрязненности природной воды в Росгидромете в качестве норматива используются предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, а также водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.Поверхностные воды могут загрязняться аммонием из-за стоков, содержащих хозяйственные и бытовые отходы. При повышенном содержании аммония санитарное состояние водоема резко ухудшается, сокращается численность рыб. Грунтовые воды с уровнем аммонийного азота, превышающим ПДК, становятся непригодными к использованию в быту, говорят экологи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Масштабная модернизация водопроводных сетей охватит все регионы КрымаВ Крыму фиксируют повышенную минерализацию подземных водУченый назвал самые загрязненные города на Крымском полуострове
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111381/98/1113819862_285:0:5032:3560_1920x0_80_0_0_e14fb902ed4eb81c78cb3b189b3030be.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
реки, реки крыма, крымский гидрометцентр, качество воды, крым, новости крыма
В реках Крыма превышены нормы химического загрязнения
В реках Крыма обнаружили превышение норм химического загрязнения
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Гидрологи зафиксировали загрязнение некоторых рек Крыма нитритным и аммонийным азотом и органическими веществами. Об этом говорит исследование, которое провели в январе сотрудники "Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
Для исследования были взяты 11 проб поверхностных вод в различных реках Крыма. При этом случаев высокого и экстремально высокого загрязнения водных объектов обнаружено не было.
"Превышение концентраций азота аммонийного было выявлено в створе реки Салгир в селе Двуречье. Превышения концентраций азота нитритного были выявлены в створах рек Таракташ (г. Судак), Салгир (Двуречье и на 100 метров ниже и на 7 километров выше поселка Грэсовский), Малого Салгира в черте Симферополя", - говорится в результатах проведенного исследования.
Также в некоторых пробах было превышено содержание органических веществ – на реках Салгир выше и ниже поселка Грэсовский и в районе села Двуречье, а также в черте города Симферополь и на реке Биюк-Карасу (0,5 км выше Белогорска).
Кроме того, в створе Салгира в селе Двуречье была превышена концентрация фосфатного фосфора, сообщили в организации.
"Превышения концентраций биологического потребления кислорода (БПК5) были отмечены в створах рек Таракташ (Судак), Ускут (Приветное), Биюк-Карасу (0,7 км ниже Белогорска), Салгир (село Двуречье), Малый Салгир (в черте Симферополь)", - гласят данные отчета.
На территории Республики наблюдения за качеством поверхностных вод по гидрохимическим показателям осуществляется на 14 водотоках и шести водоемах, в 22 пунктах.
Для оценки загрязненности природной воды в Росгидромете в качестве норматива используются предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, а также водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
Поверхностные воды могут загрязняться аммонием из-за стоков, содержащих хозяйственные и бытовые отходы. При повышенном содержании аммония санитарное состояние водоема резко ухудшается, сокращается численность рыб. Грунтовые воды с уровнем аммонийного азота, превышающим ПДК, становятся непригодными к использованию в быту, говорят экологи. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым: