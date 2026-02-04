https://crimea.ria.ru/20260204/v-rekakh-kryma-prevysheny-normy-khimicheskogo-zagryazneniya-1152931374.html

В реках Крыма превышены нормы химического загрязнения

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Гидрологи зафиксировали загрязнение некоторых рек Крыма нитритным и аммонийным азотом и органическими веществами. Об этом говорит исследование, которое провели в январе сотрудники "Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды". Для исследования были взяты 11 проб поверхностных вод в различных реках Крыма. При этом случаев высокого и экстремально высокого загрязнения водных объектов обнаружено не было.Также в некоторых пробах было превышено содержание органических веществ – на реках Салгир выше и ниже поселка Грэсовский и в районе села Двуречье, а также в черте города Симферополь и на реке Биюк-Карасу (0,5 км выше Белогорска).Кроме того, в створе Салгира в селе Двуречье была превышена концентрация фосфатного фосфора, сообщили в организации."Превышения концентраций биологического потребления кислорода (БПК5) были отмечены в створах рек Таракташ (Судак), Ускут (Приветное), Биюк-Карасу (0,7 км ниже Белогорска), Салгир (село Двуречье), Малый Салгир (в черте Симферополь)", - гласят данные отчета.На территории Республики наблюдения за качеством поверхностных вод по гидрохимическим показателям осуществляется на 14 водотоках и шести водоемах, в 22 пунктах.Для оценки загрязненности природной воды в Росгидромете в качестве норматива используются предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, а также водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.Поверхностные воды могут загрязняться аммонием из-за стоков, содержащих хозяйственные и бытовые отходы. При повышенном содержании аммония санитарное состояние водоема резко ухудшается, сокращается численность рыб. Грунтовые воды с уровнем аммонийного азота, превышающим ПДК, становятся непригодными к использованию в быту, говорят экологи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Масштабная модернизация водопроводных сетей охватит все регионы КрымаВ Крыму фиксируют повышенную минерализацию подземных водУченый назвал самые загрязненные города на Крымском полуострове

