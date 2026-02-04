В порту Новороссийска запретили движение морского транспорта

https://crimea.ria.ru/20260204/v-portu-novorossiyska-zapretili-dvizhenie-morskogo-transporta-1152930747.html
2026-02-04T10:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Новороссийске проводят военные учения в акватории морского порта, в связи с чем запрещено движение морского транспорта. Об этом предупредили в администрации города-героя."4 февраля с 10:00 до 13:00 и запланировано проведение учений с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта", – сказано в сообщении.В администрации уточнили, что в ходе учений будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.В Крыму и Севастополе также регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму "ДРГ противника" пыталась напасть на воинскую колоннуПроще взорвать, но мы разминируем: в Крыму показали трофейные БПЛАБойцы "Барс-Крым" помогают военным отражать атаки БПЛА – Аксенов
