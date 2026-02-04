Рейтинг@Mail.ru
В порту Новороссийска запретили движение морского транспорта - РИА Новости Крым, 04.02.2026
В порту Новороссийска запретили движение морского транспорта
В порту Новороссийска запретили движение морского транспорта - РИА Новости Крым, 04.02.2026
В порту Новороссийска запретили движение морского транспорта
В Новороссийске проводят военные учения в акватории морского порта, в связи с чем запрещено движение морского транспорта. Об этом предупредили в администрации... РИА Новости Крым, 04.02.2026
2026-02-04T10:06
2026-02-04T10:06
новороссийск
учения
вооруженные силы россии
краснодарский край
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Новороссийске проводят военные учения в акватории морского порта, в связи с чем запрещено движение морского транспорта. Об этом предупредили в администрации города-героя."4 февраля с 10:00 до 13:00 и запланировано проведение учений с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта", – сказано в сообщении.В администрации уточнили, что в ходе учений будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.В Крыму и Севастополе также регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
новороссийск, учения, вооруженные силы россии, краснодарский край, новости
В порту Новороссийска запретили движение морского транспорта

В порту Новороссийска запретили движение морского транспорта из-за стрельб военных

10:06 04.02.2026
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНовороссийск
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Новороссийске проводят военные учения в акватории морского порта, в связи с чем запрещено движение морского транспорта. Об этом предупредили в администрации города-героя.
"4 февраля с 10:00 до 13:00 и запланировано проведение учений с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта", – сказано в сообщении.
В администрации уточнили, что в ходе учений будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.
Жителей и гостей города предупредили, что при проведении стрельб запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств, включая суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные суда, спортивные парусные суда, надувные плавсредства и плавсредства для занятий спортом на воде.
В Крыму и Севастополе также регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
НовороссийскУченияВооруженные силы РоссииКраснодарский крайНовости
 
