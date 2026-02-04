В ОАЭ стартовал второй раунд переговоров по Украине
ОАЭ подтвердили возобновление переговоров по Украине в Абу-Даби – заявление МИД
© МИД ОАЭВторой этап переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Объединенных Арабских Эмиратах стартовал второй раунд переговоров между Россией, Украиной и США, говорится в заявлении МИД арабской страны.
"В ОАЭ сегодня стартовал второй раунд трехсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в рамках усилий, направленных на дипломатическое решение кризиса", - цитирует министерство РИА Новости.
Второй этап переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби в закрытом формате, без прессы.
Ранее сообщалось, что запланированные на 4 февраля трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби остаются в силе.