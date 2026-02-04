https://crimea.ria.ru/20260204/v-oae-startoval-vtoroy-raund-peregovorov-po-ukraine-1152950625.html

В ОАЭ стартовал второй раунд переговоров по Украине

В ОАЭ стартовал второй раунд переговоров по Украине - РИА Новости Крым, 04.02.2026

В ОАЭ стартовал второй раунд переговоров по Украине

В Объединенных Арабских Эмиратах стартовал второй раунд переговоров между Россией, Украиной и США, говорится в заявлении МИД арабской страны. РИА Новости Крым, 04.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Объединенных Арабских Эмиратах стартовал второй раунд переговоров между Россией, Украиной и США, говорится в заявлении МИД арабской страны.Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби в закрытом формате, без прессы.Ранее сообщалось, что запланированные на 4 февраля трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби остаются в силе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

