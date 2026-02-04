https://crimea.ria.ru/20260204/v-novoy-kakhovke-posle-smertelnoy-ataki-vsu-obyavlen-traur-1152932229.html
В Новой Каховке после смертельной атаки ВСУ объявлен траур
2026-02-04T10:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Новой Каховке 4 и 5 февраля объявлены днями траура по погибшим после смертельной атаки ВСУ накануне утром. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы города Владимир Оганесов.Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.Во вторник утром ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Новой Каховки. Повреждены здание МФЦ и продуктовый магазин. Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил о гибели трех человек, а также о раненых. Позже и.о. главы Новой Каховки Владимир Оганесов сообщил, что пострадали пять мирных жителей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Новой Каховке: стало известно о состоянии раненыхВСУ ударили по поликлинике в КаховкеДрон ВСУ атаковал "скорую" с пациентом в Запорожской области
