Рейтинг@Mail.ru
В Новой Каховке после смертельной атаки ВСУ объявлен траур - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260204/v-novoy-kakhovke-posle-smertelnoy-ataki-vsu-obyavlen-traur-1152932229.html
В Новой Каховке после смертельной атаки ВСУ объявлен траур
В Новой Каховке после смертельной атаки ВСУ объявлен траур - РИА Новости Крым, 04.02.2026
В Новой Каховке после смертельной атаки ВСУ объявлен траур
В Новой Каховке 4 и 5 февраля объявлены днями траура по погибшим после смертельной атаки ВСУ накануне утром. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы... РИА Новости Крым, 04.02.2026
2026-02-04T10:42
2026-02-04T10:49
новая каховка
херсонская область
происшествия
обстрелы всу
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
траур
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110835/19/1108351947_0:33:960:573_1920x0_80_0_0_c9e93693354360bb731a51cf1e7a38eb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Новой Каховке 4 и 5 февраля объявлены днями траура по погибшим после смертельной атаки ВСУ накануне утром. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы города Владимир Оганесов.Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.Во вторник утром ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Новой Каховки. Повреждены здание МФЦ и продуктовый магазин. Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил о гибели трех человек, а также о раненых. Позже и.о. главы Новой Каховки Владимир Оганесов сообщил, что пострадали пять мирных жителей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Новой Каховке: стало известно о состоянии раненыхВСУ ударили по поликлинике в КаховкеДрон ВСУ атаковал "скорую" с пациентом в Запорожской области
новая каховка
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110835/19/1108351947_77:0:884:605_1920x0_80_0_0_2034f767d4088dceb02cf47153bc6ecb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новая каховка, херсонская область, происшествия, обстрелы всу, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), траур
В Новой Каховке после смертельной атаки ВСУ объявлен траур

В Новой Каховке 4 и 5 февраля объявлены днями траура по погибшим после атаки ВСУ – власти

10:42 04.02.2026 (обновлено: 10:49 04.02.2026)
 
© Фото: пресс-служба главы КрымаГвоздики
Гвоздики
© Фото: пресс-служба главы Крыма
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Новой Каховке 4 и 5 февраля объявлены днями траура по погибшим после смертельной атаки ВСУ накануне утром. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы города Владимир Оганесов.
"В результате варварской атаки киевского режима по мирным объектам городского округа города Новая Каховка 3 февраля, повлекшей убийство мирных жителей, 4 и 5 февраля 2026 года объявлены Днями траура", – проинформировал в своем Telegram-канале Оганесов.
Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.
Во вторник утром ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Новой Каховки. Повреждены здание МФЦ и продуктовый магазин. Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил о гибели трех человек, а также о раненых. Позже и.о. главы Новой Каховки Владимир Оганесов сообщил, что пострадали пять мирных жителей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Удар ВСУ по Новой Каховке: стало известно о состоянии раненых
ВСУ ударили по поликлинике в Каховке
Дрон ВСУ атаковал "скорую" с пациентом в Запорожской области
Новая КаховкаХерсонская областьПроисшествияОбстрелы ВСУАтаки ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Траур
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:02В Крыму предотвратили взрыв на пожаре в жилом доме
13:47Подпорная стена обвалилась на дороге в Новый Свет в Крыму
13:37Нападение на детей в школе Красноярска – все о ЧП к этому часу
13:30В Черном море обнаружили "айсберг"
13:19В Крыму частично обесточены Керчь и Бахчисарайский район
13:13Минцифры расширило "белый список" платформ на случай отключения интернета
13:04Москва и Пекин разрабатывают грандиозный план развития отношений
12:53Высота снега на Ай-Петри в январе превысила норму в 3,5 раза
12:34В Севастополе двухлетний ребенок получил травмы в частном детском саду
12:25В Крыму увеличат число сейсмостанций: к чему готовятся
12:07Бросила горящую тряпку в класс: три ученика получили ожоги в Красноярске
11:56РФ абсолютно суверенна в части вакцинной и диагностической безопасности
11:50Спрос на Крым: почему произошел прорывной рост турпотока
11:46ВТБ: банки в январе выдали рекордные 430 миллиардов рублей на ипотеку
11:44В Симферополе осенью откроется новая школа
11:36"Сливал" Украине фото ПВО: крымчанин получил 18 лет колонии за госизмену
11:24Погода наладилась: школы Ялты с четверга будут работать в штатном режиме
11:09Три дня максимального риска: на Землю идут новые магнитные бури
10:55Жителей освобожденных населенных пунктов ДНР везут в Запорожскую область
10:42В Новой Каховке после смертельной атаки ВСУ объявлен траур
Лента новостейМолния