В ночь на среду украинские беспилотники атаковали четыре региона России

В ночь на среду украинские беспилотники атаковали четыре региона России - РИА Новости Крым, 04.02.2026

В ночь на среду украинские беспилотники атаковали четыре региона России

Силы российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили над четырьмя российскими регионами 24 вражеских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.02.2026

2026-02-04T07:27

2026-02-04T07:27

2026-02-04T07:40

новости

брянская область

белгородская область

ростовская область

астраханская область

пво

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144073972_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1733074165210caa50a1d4f19576c86e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили над четырьмя российскими регионами 24 вражеских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.11 вражеских дронов ликвидировали над Брянской областью, восемь – над Белгородской, четыре – над Ростовской и один – над Астраханской, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

