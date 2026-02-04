https://crimea.ria.ru/20260204/v-noch-na-sredu-ukrainskie-bespilotniki-atakovali-chetyre-regiona-rossii-1152926578.html
В ночь на среду украинские беспилотники атаковали четыре региона России
Силы российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили над четырьмя российскими регионами 24 вражеских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.02.2026
2026-02-04T07:27
2026-02-04T07:27
2026-02-04T07:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили над четырьмя российскими регионами 24 вражеских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.11 вражеских дронов ликвидировали над Брянской областью, восемь – над Белгородской, четыре – над Ростовской и один – над Астраханской, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
07:27 04.02.2026 (обновлено: 07:40 04.02.2026)