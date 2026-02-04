Рейтинг@Mail.ru
В ночь на среду украинские беспилотники атаковали четыре региона России - РИА Новости Крым, 04.02.2026
В ночь на среду украинские беспилотники атаковали четыре региона России
В ночь на среду украинские беспилотники атаковали четыре региона России - РИА Новости Крым, 04.02.2026
В ночь на среду украинские беспилотники атаковали четыре региона России
Силы российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили над четырьмя российскими регионами 24 вражеских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.02.2026
2026-02-04T07:27
2026-02-04T07:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили над четырьмя российскими регионами 24 вражеских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.11 вражеских дронов ликвидировали над Брянской областью, восемь – над Белгородской, четыре – над Ростовской и один – над Астраханской, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новости, брянская область, белгородская область, ростовская область, астраханская область, пво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
В ночь на среду украинские беспилотники атаковали четыре региона России

Над четырьмя регионами России перехватили и уничтожили за ночь 24 украинских беспилотника

07:27 04.02.2026 (обновлено: 07:40 04.02.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО
Боевая работа ПВО - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили над четырьмя российскими регионами 24 вражеских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении.
11 вражеских дронов ликвидировали над Брянской областью, восемь – над Белгородской, четыре – над Ростовской и один – над Астраханской, перечислили в российском военном ведомстве.
