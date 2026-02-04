Рейтинг@Mail.ru
В Мордовии пассажирский поезд столкнулся с бензовозом - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260204/v-mordovii-passazhirskiy-poezd-stolknulsya-s-benzovozom-1152925599.html
В Мордовии пассажирский поезд столкнулся с бензовозом
В Мордовии пассажирский поезд столкнулся с бензовозом - РИА Новости Крым, 04.02.2026
В Мордовии пассажирский поезд столкнулся с бензовозом
Бензовоз выехал перед пассажирским поездом в Мордовии, из-за ДТП задерживаются пять пассажирских составов, сообщает официальный новостной канал Куйбышевской... РИА Новости Крым, 04.02.2026
2026-02-04T06:37
2026-02-04T06:52
новости
мордовия
поезд
железная дорога
российские железные дороги (ржд)
транспорт
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/02/1143070457_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_c62a2186876a6f09a3df012925eac5b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Бензовоз выехал перед пассажирским поездом в Мордовии, из-за ДТП задерживаются пять пассажирских составов, сообщает официальный новостной канал Куйбышевской железной дороги (КЖД).Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.‌ По предварительной информации, в результате ДТП пострадал водитель грузового автомобиля. Пассажиры и локомотивная бригада поезда за медицинской помощью не обращались, подчеркнули в КЖД.В результате ДТП схода подвижного состава нет, автомобиль зажат под локомотивом. Повреждена кабина машиниста, также проинформировала пресс-служба перевозчика.ДТП стало причиной задержки следующих пассажирских поездов:№21 Ульяновск – Москва (на 2 часа 59 минут);№65 Тольятти – Москва (на 2 часа 16 минут);№31 Орск – Москва (на 2 часа 31 минуту);№14 Москва – Челябинск (на 1 час 44 минуты);№42 Москва – Саранск (на 1 час 13 минут).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
мордовия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/02/1143070457_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_c115a93b1bf8d8c6325f1009e35f8216.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, мордовия, поезд, железная дорога, российские железные дороги (ржд), транспорт, происшествия
В Мордовии пассажирский поезд столкнулся с бензовозом

Пассажирский поезд столкнулся с бензовозом в Мордовии – ряд составов задерживаются в пути

06:37 04.02.2026 (обновлено: 06:52 04.02.2026)
 
Мигалка полиции
Мигалка полиции
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Бензовоз выехал перед пассажирским поездом в Мордовии, из-за ДТП задерживаются пять пассажирских составов, сообщает официальный новостной канал Куйбышевской железной дороги (КЖД).
"Сегодня в 2 часа 40 минут (время московское) на регулируемом, обслуживаемом дежурным работником железнодорожном переезде на станции Потьма Куйбышевской железной дороги водитель грузового автомобиля (порожний бензовоз) выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №21 сообщением Ульяновск – Москва", – проинформировал перевозчик.
Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.‌ По предварительной информации, в результате ДТП пострадал водитель грузового автомобиля. Пассажиры и локомотивная бригада поезда за медицинской помощью не обращались, подчеркнули в КЖД.
В результате ДТП схода подвижного состава нет, автомобиль зажат под локомотивом. Повреждена кабина машиниста, также проинформировала пресс-служба перевозчика.
ДТП стало причиной задержки следующих пассажирских поездов:
№21 Ульяновск – Москва (на 2 часа 59 минут);
№65 Тольятти – Москва (на 2 часа 16 минут);
№31 Орск – Москва (на 2 часа 31 минуту);
№14 Москва – Челябинск (на 1 час 44 минуты);
№42 Москва – Саранск (на 1 час 13 минут).
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиМордовияПоездЖелезная дорогаРоссийские железные дороги (РЖД)ТранспортПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:24ВСУ ударили Нептунами и HIMARS по Брянской области
10:14Двое подростков ответят за совершение теракта на железной дороге
10:06В порту Новороссийска запретили движение морского транспорта
09:59Ночные взрывы в Одессе: поврежден объект инфраструктуры
09:55На Кубани предотвратили теракт в исправительной колонии
09:50В Севастополе дамский угодник вынес из магазина семь бутылок виски
09:41Вооружение и техника – какие задачи поставлены перед ОПК для армии России
09:30Как жили и работали лидеры Большой тройки в Крыму – фильм 16:1916:19
09:18Снег в Крыму – ситуация на дорогах утром в среду
09:12Армия России в январе получила свыше 10 тысяч единиц вооружений
08:48Длинный отдых в феврале – россияне едут в Алупку
08:28Фундамент нового мироустройства уже заложен в Ялте – Аксенов
08:11Что и когда может помочь вернуть Крыму скифское золото – мнение
07:55В Крыму продлили действие пониженных налоговых ставок на 2026 год
07:27В ночь на среду украинские беспилотники атаковали четыре региона России
07:10Крымский мост сейчас: оперативная обстановка утром в среду
06:52225 дней обороны – как "запасной" морской десант отбил Новороссийск
06:37В Мордовии пассажирский поезд столкнулся с бензовозом
06:04Хотелки Киева и Запада: эксперт о "плане поддержания мира" на Украине
00:01Самая холодная ночь февраля: погода в Крыму на среду
Лента новостейМолния