В Мордовии пассажирский поезд столкнулся с бензовозом
В Мордовии пассажирский поезд столкнулся с бензовозом - РИА Новости Крым, 04.02.2026
В Мордовии пассажирский поезд столкнулся с бензовозом
Бензовоз выехал перед пассажирским поездом в Мордовии, из-за ДТП задерживаются пять пассажирских составов, сообщает официальный новостной канал Куйбышевской... РИА Новости Крым, 04.02.2026
2026-02-04T06:37
2026-02-04T06:37
2026-02-04T06:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Бензовоз выехал перед пассажирским поездом в Мордовии, из-за ДТП задерживаются пять пассажирских составов, сообщает официальный новостной канал Куйбышевской железной дороги (КЖД).Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, в результате ДТП пострадал водитель грузового автомобиля. Пассажиры и локомотивная бригада поезда за медицинской помощью не обращались, подчеркнули в КЖД.В результате ДТП схода подвижного состава нет, автомобиль зажат под локомотивом. Повреждена кабина машиниста, также проинформировала пресс-служба перевозчика.ДТП стало причиной задержки следующих пассажирских поездов:№21 Ульяновск – Москва (на 2 часа 59 минут);№65 Тольятти – Москва (на 2 часа 16 минут);№31 Орск – Москва (на 2 часа 31 минуту);№14 Москва – Челябинск (на 1 час 44 минуты);№42 Москва – Саранск (на 1 час 13 минут).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
мордовия
Пассажирский поезд столкнулся с бензовозом в Мордовии – ряд составов задерживаются в пути
06:37 04.02.2026 (обновлено: 06:52 04.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Бензовоз выехал перед пассажирским поездом в Мордовии, из-за ДТП задерживаются пять пассажирских составов, сообщает официальный новостной канал Куйбышевской железной дороги (КЖД).
"Сегодня в 2 часа 40 минут (время московское) на регулируемом, обслуживаемом дежурным работником железнодорожном переезде на станции Потьма Куйбышевской железной дороги водитель грузового автомобиля (порожний бензовоз) выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №21 сообщением Ульяновск – Москва", – проинформировал перевозчик.
Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, в результате ДТП пострадал водитель грузового автомобиля. Пассажиры и локомотивная бригада поезда за медицинской помощью не обращались, подчеркнули в КЖД.
В результате ДТП схода подвижного состава нет, автомобиль зажат под локомотивом. Повреждена кабина машиниста, также проинформировала пресс-служба перевозчика.
ДТП стало причиной задержки следующих пассажирских поездов:
№21 Ульяновск – Москва (на 2 часа 59 минут);
№65 Тольятти – Москва (на 2 часа 16 минут);
№31 Орск – Москва (на 2 часа 31 минуту);
№14 Москва – Челябинск (на 1 час 44 минуты);
№42 Москва – Саранск (на 1 час 13 минут).
