В Мордовии пассажирский поезд столкнулся с бензовозом

В Мордовии пассажирский поезд столкнулся с бензовозом - РИА Новости Крым, 04.02.2026

В Мордовии пассажирский поезд столкнулся с бензовозом

Бензовоз выехал перед пассажирским поездом в Мордовии, из-за ДТП задерживаются пять пассажирских составов

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Бензовоз выехал перед пассажирским поездом в Мордовии, из-за ДТП задерживаются пять пассажирских составов, сообщает официальный новостной канал Куйбышевской железной дороги (КЖД).Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.‌ По предварительной информации, в результате ДТП пострадал водитель грузового автомобиля. Пассажиры и локомотивная бригада поезда за медицинской помощью не обращались, подчеркнули в КЖД.В результате ДТП схода подвижного состава нет, автомобиль зажат под локомотивом. Повреждена кабина машиниста, также проинформировала пресс-служба перевозчика.ДТП стало причиной задержки следующих пассажирских поездов:№21 Ульяновск – Москва (на 2 часа 59 минут);№65 Тольятти – Москва (на 2 часа 16 минут);№31 Орск – Москва (на 2 часа 31 минуту);№14 Москва – Челябинск (на 1 час 44 минуты);№42 Москва – Саранск (на 1 час 13 минут).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

