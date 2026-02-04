https://crimea.ria.ru/20260204/v-krymu-uvelichat-chislo-seysmostantsiy-k-chemu-gotovyatsya-1152935974.html

В Крыму увеличат число сейсмостанций: к чему готовятся

В Крыму увеличат число сейсмостанций: к чему готовятся

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Решение увеличить в Крыму число сейсмостанций вблизи зоны разрушительного землетрясения 1927 года не связано с усилением сейсмической активности в районе полуострова и ожиданием повторения сейсмоявления вековой давности. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В.И. Вернадского Юрий Вольфман.Днем 2 февраля в Крыму произошло сильное землетрясение. Его эпицентр находился в Азовском море. По информации Евразийского сейсмического центра, его магнитуда была 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти км от Щелкино. Вечером того же дня регистрировался афтершок.Это землетрясение нельзя отнести к разряду обычных, сказал Вольфман."Для Крыма это землетрясение достаточно сильное. Редкие землетрясения такой силы. Если брать послевоенные наблюдения, то таких было 15 – 20, не более", – сказал он.Как показал мониторинг, произошедшие толчки ощутили не только в Восточном Крыму – Керчи, Судаке и Феодосии, – но и в Симферополе, и в Севастополе, "звонили даже из Бердянска" (Запорожская область – ред.), рассказал Вольфман.Эксперт подчеркнул, что Крым располагается на окраине Альпийско-Гималайского (Средиземноморского) сейсмического пояса и является сейсмически активным регионом, где действительно возможны сильные землетрясения."Наш равнинный Крым – это сочленение древней платформы и определенный демпфер: мы гасим напряжения, которые остаются после того, как реализуются в Турции. И это происходит в виде землетрясений, которые действительно бывают катастрофическими – 1927 год тому пример", – сказал Вольфман.Несмотря на то, что "в Крыму возможно что-то серьезное", как правило, землетрясения здесь бывают частые, но слабые и безопасные, сказал ученый. А ощущаться жителями могут лишь в тех случаях, когда очаг располагается довольно близко к берегу, в нескольких десятках километров от побережья, уточнил он."Например, в прошлом году в районе Учан-Су случилась серия землетрясений, 15 событий. Они были достаточно слабыми, но поскольку находились непосредственно возле населенного пункта, то жители его ощущали и это вызвало тревогу", – отметил он.Все землетрясения очень разные – отличается и природа, и кинематика, – поэтому предсказать их задолго до сейсмособытия маловероятно, и "до сих пор наука в этом направлении не продвинулась", сказал Вольфман.Тем не менее, среднесрочный прогноз в некоторых случаях возможен, в частности в Крыму, но для этого пока мало статистического материала, добавил он.Хотя у крымской системы мониторинга есть свои проблемы, формирование сети, которую готовится в этом году установить в Крыму Институт физики земли, не имеет отношения к ожидаемым землетрясениям и к усилению системы мониторинга, подчеркнул ученый.По словам Вольфмана, речь идет об установке сейсмостанций для проведения фундаментальных исследований и решения научной задачи."С руководителем этих работ, сотрудником Института физики Земли Юрием Леонидовичем Ребецким мы эту проблему обсуждали. Они хотят расположить 5-7 станций в районе основной сейсмогенной зоны. Это примерно на побережье от Алушты, Гурзуфа на востоке и до, может быть, Мухалатки (г.о. Ялта, Южный берег Крыма). Это временная система наблюдений", – рассказал Вольфман.По его словам, ученые этого института Российской академии наук активно изучают сейчас системы мелких землетрясений, с тем чтобы попытаться на количественном уровне оценить напряжение, существующее в земной коре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Началось или закончилось: как оценить землетрясение по первому удару Ученый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения Землетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученые

