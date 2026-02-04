https://crimea.ria.ru/20260204/v-krymu-prodlili-deystvie-ponizhennykh-nalogovykh-stavok-na-2026-god-1152911528.html

В Крыму продлили действие пониженных налоговых ставок на 2026 год

В Крыму продлили действие пониженных налоговых ставок на 2026 год - РИА Новости Крым, 04.02.2026

В Крыму продлили действие пониженных налоговых ставок на 2026 год

Поправки в закон об установлении ставки налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения, на 2026 год принял Госсовет Крыма. Об этом в... РИА Новости Крым, 04.02.2026

2026-02-04T07:55

2026-02-04T07:55

2026-02-04T07:55

радио "спутник в крыму"

налоги

крым

государственный совет рк (госсовет)

экономика

экономика крыма

новости крыма

бизнес

крымский бизнес

ольга виноградова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/17/1149647137_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_753efc28e5afed3321903c59de2cc7c8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Поправки в закон об установлении ставки налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения, на 2026 год принял Госсовет Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель комитета Государственного Совета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.Ольга Виноградова отметила, что, сейчас в Крыму насчитывается больше 89 тысяч предпринимателей и предприятий. Минимальную ставку 1% и 5% имеет социальный бизнес и группа IT-сектора. В целом ставка на упрощенную систему налогообложения налоговым кодексом регламентируется 6% и 15%. В республике она составляет 4%, уточнила эксперт.Ольга Виноградова отметила, что в 2020 году по упрощенной системе налогообложения в Крыму работали 17 тысяч юридических лиц и 48 тысяч индивидуальных предпринимателей, а в 2025 году – уже почти 20 тысяч юрлиц и почти 60 тысяч ИП. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

налоги, крым, государственный совет рк (госсовет), экономика, экономика крыма, новости крыма, бизнес, крымский бизнес, ольга виноградова