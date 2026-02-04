В Крыму продлили действие пониженных налоговых ставок на 2026 год

Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Поправки в закон об установлении ставки налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения, на 2026 год принял Госсовет Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель комитета Государственного Совета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.Ольга Виноградова отметила, что, сейчас в Крыму насчитывается больше 89 тысяч предпринимателей и предприятий. Минимальную ставку 1% и 5% имеет социальный бизнес и группа IT-сектора. В целом ставка на упрощенную систему налогообложения налоговым кодексом регламентируется 6% и 15%. В республике она составляет 4%, уточнила эксперт.Ольга Виноградова отметила, что в 2020 году по упрощенной системе налогообложения в Крыму работали 17 тысяч юридических лиц и 48 тысяч индивидуальных предпринимателей, а в 2025 году – уже почти 20 тысяч юрлиц и почти 60 тысяч ИП. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
07:55 04.02.2026
 
© РИА Новости . Нина Зотина
 ФНС РФ - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Поправки в закон об установлении ставки налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения, на 2026 год принял Госсовет Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель комитета Государственного Совета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.

"Законопроект был внесен еще осенью 25-го года, но после изменений в налоговый кодекс он был приостановлен, потому что в прежней редакции принят быть не мог. Как только появилось постановление правительства, появилась доработанная версия законопроекта, который позволил Республике Крым распространить это право с 1 января 26-го года на весь период. Мы утвердили его в конце прошлой недели, а вчера он был опубликован на официальном портале, но распространяется с 1 января 26-го года", – добавила она.

Ольга Виноградова отметила, что, сейчас в Крыму насчитывается больше 89 тысяч предпринимателей и предприятий. Минимальную ставку 1% и 5% имеет социальный бизнес и группа IT-сектора. В целом ставка на упрощенную систему налогообложения налоговым кодексом регламентируется 6% и 15%. В республике она составляет 4%, уточнила эксперт.

"Благодаря пониженным ставкам наши предприниматели смогли эффективно оставить и использовать у себя на развитие предприятий 7,5 миллиардов рублей. Это очень большая сумма, даже если мы ее соотносим с доходами крымского бюджета", – сказала она.

Ольга Виноградова отметила, что в 2020 году по упрощенной системе налогообложения в Крыму работали 17 тысяч юридических лиц и 48 тысяч индивидуальных предпринимателей, а в 2025 году – уже почти 20 тысяч юрлиц и почти 60 тысяч ИП.

"Мы видим, что происходит плавный, постоянный рост. И возможность нашим предпринимателям и в 26-м году сохранить пониженную ставку упрощенной системы налогообложения в первую очередь принимается для того, чтобы бизнес мог сохранить свои возможности по рабочим местам, и по развитию", – заключила она.

