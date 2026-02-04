Рейтинг@Mail.ru
В Крыму предотвратили взрыв на пожаре в жилом доме - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260204/v-krymu-predotvratili-vzryv-na-pozhare-v-zhilom-dome-1152941916.html
В Крыму предотвратили взрыв на пожаре в жилом доме
В Крыму предотвратили взрыв на пожаре в жилом доме - РИА Новости Крым, 04.02.2026
В Крыму предотвратили взрыв на пожаре в жилом доме
Веранда частного жилого дома сгорела в селе Григорьевка в Красногвардейском районе Крыма. Как сообщает пресс-служба МЧС Крыма, огнеборцам удалось предотвратить... РИА Новости Крым, 04.02.2026
2026-02-04T14:02
2026-02-04T14:16
новости крыма
мчс крыма
красногвардейский район
пожар
взрыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/04/1152941798_0:72:1280:792_1920x0_80_0_0_9787d52a210bc74d7ba484cd7235eba9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Веранда частного жилого дома сгорела в селе Григорьевка в Красногвардейском районе Крыма. Как сообщает пресс-служба МЧС Крыма, огнеборцам удалось предотвратить взрыв газа.По данным спасателей, сообщение о возгорании поступило в службу спасения накануне вечером. Огонь мог перекинуться на кровлю жилого дома. Для тушения пожара на место прибыли сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым и пожарной части села Пятихатка.По данным пресс-службы чрезвычайного ведомства, в огне никто не пострадал, причину пожара предстоит установить экспертам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Хакасии дотла сгорел гостевой дом – погибли людиПятеро подростков погибли на пожаре в сауне в КемеровоВ Севастополе произошел пожар в садоводческом товариществе "Строитель"
красногвардейский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/04/1152941798_0:15:1280:975_1920x0_80_0_0_dab281bf51d1a30451f56287466e6fa4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, мчс крыма, красногвардейский район, пожар, взрыв
В Крыму предотвратили взрыв на пожаре в жилом доме

Взрыв на пожаре в жилом доме предотвратили крымские спасатели

14:02 04.02.2026 (обновлено: 14:16 04.02.2026)
 
© МЧС Республики КрымПожарный
Пожарный
© МЧС Республики Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Веранда частного жилого дома сгорела в селе Григорьевка в Красногвардейском районе Крыма. Как сообщает пресс-служба МЧС Крыма, огнеборцам удалось предотвратить взрыв газа.
По данным спасателей, сообщение о возгорании поступило в службу спасения накануне вечером. Огонь мог перекинуться на кровлю жилого дома. Для тушения пожара на место прибыли сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым и пожарной части села Пятихатка.
"Огнеборцы совместными усилиями оперативно ликвидировали возгорание на площади 20 квадратных метров, не допустив дальнейшего распространения огня и взрыва газовых баллонов", – сказано в сообщении.
По данным пресс-службы чрезвычайного ведомства, в огне никто не пострадал, причину пожара предстоит установить экспертам.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Хакасии дотла сгорел гостевой дом – погибли люди
Пятеро подростков погибли на пожаре в сауне в Кемерово
В Севастополе произошел пожар в садоводческом товариществе "Строитель"
 
Новости КрымаМЧС КрымаКрасногвардейский районПожарВзрыв
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:02В Крыму предотвратили взрыв на пожаре в жилом доме
13:47Подпорная стена обвалилась на дороге в Новый Свет в Крыму
13:37Нападение на детей в школе Красноярска – все о ЧП к этому часу
13:30В Черном море обнаружили "айсберг"
13:19В Крыму частично обесточены Керчь и Бахчисарайский район
13:13Минцифры расширило "белый список" платформ на случай отключения интернета
13:04Москва и Пекин разрабатывают грандиозный план развития отношений
12:53Высота снега на Ай-Петри в январе превысила норму в 3,5 раза
12:34В Севастополе двухлетний ребенок получил травмы в частном детском саду
12:25В Крыму увеличат число сейсмостанций: к чему готовятся
12:07Бросила горящую тряпку в класс: три ученика получили ожоги в Красноярске
11:56РФ абсолютно суверенна в части вакцинной и диагностической безопасности
11:50Спрос на Крым: почему произошел прорывной рост турпотока
11:46ВТБ: банки в январе выдали рекордные 430 миллиардов рублей на ипотеку
11:44В Симферополе осенью откроется новая школа
11:36"Сливал" Украине фото ПВО: крымчанин получил 18 лет колонии за госизмену
11:24Погода наладилась: школы Ялты с четверга будут работать в штатном режиме
11:09Три дня максимального риска: на Землю идут новые магнитные бури
10:55Жителей освобожденных населенных пунктов ДНР везут в Запорожскую область
10:42В Новой Каховке после смертельной атаки ВСУ объявлен траур
Лента новостейМолния