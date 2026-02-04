https://crimea.ria.ru/20260204/v-krymu-predotvratili-vzryv-na-pozhare-v-zhilom-dome-1152941916.html
В Крыму предотвратили взрыв на пожаре в жилом доме
В Крыму предотвратили взрыв на пожаре в жилом доме
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Веранда частного жилого дома сгорела в селе Григорьевка в Красногвардейском районе Крыма. Как сообщает пресс-служба МЧС Крыма, огнеборцам удалось предотвратить взрыв газа.По данным спасателей, сообщение о возгорании поступило в службу спасения накануне вечером. Огонь мог перекинуться на кровлю жилого дома. Для тушения пожара на место прибыли сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым и пожарной части села Пятихатка.По данным пресс-службы чрезвычайного ведомства, в огне никто не пострадал, причину пожара предстоит установить экспертам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Хакасии дотла сгорел гостевой дом – погибли людиПятеро подростков погибли на пожаре в сауне в КемеровоВ Севастополе произошел пожар в садоводческом товариществе "Строитель"
