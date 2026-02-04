https://crimea.ria.ru/20260204/v-krymu-chastichno-obestocheny-kerch-i-bakhchisarayskiy-rayon-1152939837.html
В Крыму частично обесточены Керчь и Бахчисарайский район
В Крыму частично обесточены Керчь и Бахчисарайский район - РИА Новости Крым, 04.02.2026
В Крыму частично обесточены Керчь и Бахчисарайский район
В Крыму из-за аварии на сетях частично обесточен Бахчисарайский район, а также Керчь, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 04.02.2026
2026-02-04T13:19
2026-02-04T13:19
2026-02-04T13:19
новости крыма
бахчисарайский район
керчь
электросети крыма
электроэнергия
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/19/1151981553_0:67:1281:787_1920x0_80_0_0_6a2f7a38ad0993a3403644eb41a3f1ad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Крыму из-за аварии на сетях частично обесточен Бахчисарайский район, а также Керчь, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Энергетики уже работают на местах аварий. Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитВ Коктебеле открыли крупную электроподстанциюНовым регионам закупят трансформаторы и подстанции на 5 млрд рублей
бахчисарайский район
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/19/1151981553_11:0:1146:851_1920x0_80_0_0_915d738b8d38e9bb3106af6951251d43.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, бахчисарайский район, керчь, электросети крыма, электроэнергия, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии
В Крыму частично обесточены Керчь и Бахчисарайский район
В Крыму частично обесточены Керчь и Бахчисарайский район из-за аварии на сетях