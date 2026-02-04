Рейтинг@Mail.ru
В Крыму частично обесточены Керчь и Бахчисарайский район - РИА Новости Крым, 04.02.2026
В Крыму частично обесточены Керчь и Бахчисарайский район
В Крыму частично обесточены Керчь и Бахчисарайский район - РИА Новости Крым, 04.02.2026
В Крыму частично обесточены Керчь и Бахчисарайский район
В Крыму из-за аварии на сетях частично обесточен Бахчисарайский район, а также Керчь, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 04.02.2026
новости крыма
бахчисарайский район
керчь
электросети крыма
электроэнергия
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Крыму из-за аварии на сетях частично обесточен Бахчисарайский район, а также Керчь, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Энергетики уже работают на местах аварий. Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.
бахчисарайский район
керчь
новости крыма, бахчисарайский район, керчь, электросети крыма, электроэнергия, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии
В Крыму частично обесточены Керчь и Бахчисарайский район

В Крыму частично обесточены Керчь и Бахчисарайский район из-за аварии на сетях

13:19 04.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Крыму из-за аварии на сетях частично обесточен Бахчисарайский район, а также Керчь, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
"Аварийное отключение! Бахчисарайский район, населенные пункты частично: Плодовое, Маловидное, Розовое, Ароматное, Репино, Викторовка, город Керчь (район исправительной колонии)", – сказано в сообщении.
Энергетики уже работают на местах аварий. Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.
Новости КрымаБахчисарайский районКерчьЭлектросети КрымаЭлектроэнергияГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергии
 
