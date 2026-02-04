Рейтинг@Mail.ru
В Киеве оценили состоявшиеся переговоры в Абу-Даби - РИА Новости Крым, 04.02.2026
В Киеве оценили состоявшиеся переговоры в Абу-Даби
В Киеве оценили состоявшиеся переговоры в Абу-Даби - РИА Новости Крым, 04.02.2026
В Киеве оценили состоявшиеся переговоры в Абу-Даби
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров назвал состоявшиеся в среду трехсторонние переговоры в Абу-Даби содержательными и... РИА Новости Крым, 04.02.2026
рустем умеров
украина
переговоры
политика
внешняя политика
россия
сша
оаэ
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров назвал состоявшиеся в среду трехсторонние переговоры в Абу-Даби содержательными и продуктивными.Умеров добавил, что готовит отчет о переговорах для Владимира Зеленского.В Объединенных Арабских Эмиратах 4 февраля стартовал второй раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США. Он продолжится в четверг, 5 февраля.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что Кремль не будет информировать о ходе переговоров в столице ОАЭ.Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что территориальный вопрос и гарантии безопасности Украине остаются наиболее сложными вопросами переговоров.Политолог, завкафедрой политических наук и международных отношений Челябинского госуниверситета Василий Зорин в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что исторически значимых сдвигов для решения украинского кризиса по итогам второго раунда трехсторонних переговоров не произойдет, однако встреча внесет свой значимый вклад в переговорный процесс.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина согласовала с Западом план обеспечения мирного соглашения - FTВ РФ назвали условие для диалога с США по стратегической стабильностиУкраина – "костыль" Европы: почему Трамп не может урезонить
украина
россия
сша
оаэ
В Киеве оценили состоявшиеся переговоры в Абу-Даби

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров назвал состоявшиеся в среду трехсторонние переговоры в Абу-Даби содержательными и продуктивными.
"Работа была содержательной и продуктивной, с акцентом на конкретные шаги и практические решения", - написал секретарь СНБО в своем Telegram-канале.
Умеров добавил, что готовит отчет о переговорах для Владимира Зеленского.
В Объединенных Арабских Эмиратах 4 февраля стартовал второй раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США. Он продолжится в четверг, 5 февраля.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что Кремль не будет информировать о ходе переговоров в столице ОАЭ.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что территориальный вопрос и гарантии безопасности Украине остаются наиболее сложными вопросами переговоров.
Политолог, завкафедрой политических наук и международных отношений Челябинского госуниверситета Василий Зорин в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что исторически значимых сдвигов для решения украинского кризиса по итогам второго раунда трехсторонних переговоров не произойдет, однако встреча внесет свой значимый вклад в переговорный процесс.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Украина согласовала с Западом план обеспечения мирного соглашения - FT
В РФ назвали условие для диалога с США по стратегической стабильности
Украина – "костыль" Европы: почему Трамп не может урезонить
 
