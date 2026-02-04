https://crimea.ria.ru/20260204/v-kieve-otsenili-sostoyavshiesya-peregovory-v-abu-dabi-1152957366.html

В Киеве оценили состоявшиеся переговоры в Абу-Даби

В Киеве оценили состоявшиеся переговоры в Абу-Даби - РИА Новости Крым, 04.02.2026

В Киеве оценили состоявшиеся переговоры в Абу-Даби

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров назвал состоявшиеся в среду трехсторонние переговоры в Абу-Даби содержательными и... РИА Новости Крым, 04.02.2026

2026-02-04T19:51

2026-02-04T19:51

2026-02-04T19:51

рустем умеров

украина

переговоры

политика

внешняя политика

россия

сша

оаэ

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/04/1152949903_47:100:1009:641_1920x0_80_0_0_cef1cc61c5667be8aa0010170c532d1c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров назвал состоявшиеся в среду трехсторонние переговоры в Абу-Даби содержательными и продуктивными.Умеров добавил, что готовит отчет о переговорах для Владимира Зеленского.В Объединенных Арабских Эмиратах 4 февраля стартовал второй раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США. Он продолжится в четверг, 5 февраля.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что Кремль не будет информировать о ходе переговоров в столице ОАЭ.Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что территориальный вопрос и гарантии безопасности Украине остаются наиболее сложными вопросами переговоров.Политолог, завкафедрой политических наук и международных отношений Челябинского госуниверситета Василий Зорин в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что исторически значимых сдвигов для решения украинского кризиса по итогам второго раунда трехсторонних переговоров не произойдет, однако встреча внесет свой значимый вклад в переговорный процесс.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина согласовала с Западом план обеспечения мирного соглашения - FTВ РФ назвали условие для диалога с США по стратегической стабильностиУкраина – "костыль" Европы: почему Трамп не может урезонить

украина

россия

сша

оаэ

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рустем умеров, украина, переговоры, политика, внешняя политика, россия, сша, оаэ , новости