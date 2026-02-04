https://crimea.ria.ru/20260204/v-kerchi-inomarka-nasmert-sbila-pensionera--ugolovnoe-delo-v-sude-1152952182.html
В Керчи иномарка насмерть сбила пенсионера – уголовное дело в суде
В Керчи иномарка насмерть сбила пенсионера – уголовное дело в суде - РИА Новости Крым, 04.02.2026
В Керчи иномарка насмерть сбила пенсионера – уголовное дело в суде
В Керчи 34-летнюю женщину будут судить за смертельное ДТП. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
2026-02-04T17:56
2026-02-04T17:56
2026-02-04T17:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Керчи 34-летнюю женщину будут судить за смертельное ДТП. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.По информации надзорного ведомства, обвиняемая за рулем Volkswagen Polo сбила переходящего дорогу 85-летнего пенсионера. Уголовное дело направлено в Керченский городской суд, добавили в республиканской прокуратуре.Накануне сообщалось, что в Ялте перед судом предстанет водитель иномарки, обвиняемый в дорожно-транспортном происшествии, в котором погибли два человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму водителю такси дали 5 лет колонии за гибель мотоциклистаКак получить выплату при аварии из-за гололедаЛегковушка влетела в дерево в Крыму – пострадала 17-летняя девушка
