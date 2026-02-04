Рейтинг@Mail.ru
В Керчи иномарка насмерть сбила пенсионера – уголовное дело в суде - РИА Новости Крым, 04.02.2026
В Керчи иномарка насмерть сбила пенсионера – уголовное дело в суде
В Керчи иномарка насмерть сбила пенсионера – уголовное дело в суде - РИА Новости Крым, 04.02.2026
В Керчи иномарка насмерть сбила пенсионера – уголовное дело в суде
В Керчи 34-летнюю женщину будут судить за смертельное ДТП. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 04.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Керчи 34-летнюю женщину будут судить за смертельное ДТП. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.По информации надзорного ведомства, обвиняемая за рулем Volkswagen Polo сбила переходящего дорогу 85-летнего пенсионера. Уголовное дело направлено в Керченский городской суд, добавили в республиканской прокуратуре.Накануне сообщалось, что в Ялте перед судом предстанет водитель иномарки, обвиняемый в дорожно-транспортном происшествии, в котором погибли два человека.
В Керчи иномарка насмерть сбила пенсионера – уголовное дело в суде

В Керчи водитель иномарки пойдет под суд за смертельный наезд на пенсионера

17:56 04.02.2026
 
© Прокуратура КрымаВ Керчи водитель иномарки насмерть сбила пенсионера
В Керчи водитель иномарки насмерть сбила пенсионера
© Прокуратура Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Керчи 34-летнюю женщину будут судить за смертельное ДТП. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
По информации надзорного ведомства, обвиняемая за рулем Volkswagen Polo сбила переходящего дорогу 85-летнего пенсионера.
"В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевший от полученных травм скончался в больнице", – сказано в сообщении.
Уголовное дело направлено в Керченский городской суд, добавили в республиканской прокуратуре.
Накануне сообщалось, что в Ялте перед судом предстанет водитель иномарки, обвиняемый в дорожно-транспортном происшествии, в котором погибли два человека.
