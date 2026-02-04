https://crimea.ria.ru/20260204/v-chernom-more-obnaruzhili-aysberg-1152940260.html
2026-02-04T13:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Черном море возле Бакальской косы в конце января обнаружили "айсберг" протяженностью около семи километров. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе "Заповедного Крыма".Однако речь идет не о классических айсбергах, отколовшихся от ледников. Черноморские "айсберги" — это дрейфующий лед, который формируется непосредственно в море. При длительных морозах температура воды на мелководье опускается до отрицательных значений, и начинается процесс ледообразования, пояснили в "Заповедном Крыме".Дрейфующий лед влияет на береговые процессы, подчеркнули в пресс-службе. Он может разрушать или, наоборот, защищать отдельные участки побережья от волновой эрозии.
В Черном море обнаружили "айсберг"
У берегов Крыма обнаружили ледяное поле
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Черном море возле Бакальской косы в конце января обнаружили "айсберг" протяженностью около семи километров. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе "Заповедного Крыма".
"В акватории государственного природного заказника "Малое филлофорное поле" выявлено редкое для нашего времени явление — обширное ледяное поле, прижатое к Бакальской косе. Дрейфующий лед обнаружили 28 января 2026 года с помощью семейства спутников дистанционного зондирования Земли", - рассказали в пресс-службе.
Однако речь идет не о классических айсбергах, отколовшихся от ледников. Черноморские "айсберги" — это дрейфующий лед, который формируется непосредственно в море. При длительных морозах температура воды на мелководье опускается до отрицательных значений, и начинается процесс ледообразования, пояснили в "Заповедном Крыме".
Дрейфующий лед влияет на береговые процессы, подчеркнули в пресс-службе. Он может разрушать или, наоборот, защищать отдельные участки побережья от волновой эрозии.
"Обнаружение семикилометрового ледяного поля у Бакальской косы — яркое напоминание о том, что природа способна создавать удивительные аномалии даже в, казалось бы, привычных и хорошо изученных регионах", - добавили в заповеднике.
