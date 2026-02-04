https://crimea.ria.ru/20260204/v-chernom-more-obnaruzhili-aysberg-1152940260.html

В Черном море обнаружили "айсберг"

В Черном море обнаружили "айсберг" - РИА Новости Крым, 04.02.2026

В Черном море обнаружили "айсберг"

В Черном море возле Бакальской косы в конце января обнаружили "айсберг" протяженностью около семи километров. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 04.02.2026

2026-02-04T13:30

2026-02-04T13:30

2026-02-04T13:30

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Черном море возле Бакальской косы в конце января обнаружили "айсберг" протяженностью около семи километров. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе "Заповедного Крыма".Однако речь идет не о классических айсбергах, отколовшихся от ледников. Черноморские "айсберги" — это дрейфующий лед, который формируется непосредственно в море. При длительных морозах температура воды на мелководье опускается до отрицательных значений, и начинается процесс ледообразования, пояснили в "Заповедном Крыме".Дрейфующий лед влияет на береговые процессы, подчеркнули в пресс-службе. Он может разрушать или, наоборот, защищать отдельные участки побережья от волновой эрозии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

