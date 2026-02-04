Рейтинг@Mail.ru
В Черном море обнаружили "айсберг" - РИА Новости Крым, 04.02.2026
В Черном море обнаружили "айсберг"
В Черном море обнаружили "айсберг" - РИА Новости Крым, 04.02.2026
В Черном море обнаружили "айсберг"
В Черном море возле Бакальской косы в конце января обнаружили "айсберг" протяженностью около семи километров. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 04.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Черном море возле Бакальской косы в конце января обнаружили "айсберг" протяженностью около семи километров. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе "Заповедного Крыма".Однако речь идет не о классических айсбергах, отколовшихся от ледников. Черноморские "айсберги" — это дрейфующий лед, который формируется непосредственно в море. При длительных морозах температура воды на мелководье опускается до отрицательных значений, и начинается процесс ледообразования, пояснили в "Заповедном Крыме".Дрейфующий лед влияет на береговые процессы, подчеркнули в пресс-службе. Он может разрушать или, наоборот, защищать отдельные участки побережья от волновой эрозии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, новости крыма, фгбу "заповедный крым", заповедники крыма, черное море
В Черном море обнаружили "айсберг"

У берегов Крыма обнаружили ледяное поле

13:30 04.02.2026
 
© ФГБУ "Заповедный Крым"Айсберг у берегов Крыма
Айсберг у берегов Крыма
© ФГБУ "Заповедный Крым"
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Черном море возле Бакальской косы в конце января обнаружили "айсберг" протяженностью около семи километров. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе "Заповедного Крыма".

"В акватории государственного природного заказника "Малое филлофорное поле" выявлено редкое для нашего времени явление — обширное ледяное поле, прижатое к Бакальской косе. Дрейфующий лед обнаружили 28 января 2026 года с помощью семейства спутников дистанционного зондирования Земли", - рассказали в пресс-службе.

Однако речь идет не о классических айсбергах, отколовшихся от ледников. Черноморские "айсберги" — это дрейфующий лед, который формируется непосредственно в море. При длительных морозах температура воды на мелководье опускается до отрицательных значений, и начинается процесс ледообразования, пояснили в "Заповедном Крыме".
Дрейфующий лед влияет на береговые процессы, подчеркнули в пресс-службе. Он может разрушать или, наоборот, защищать отдельные участки побережья от волновой эрозии.
"Обнаружение семикилометрового ледяного поля у Бакальской косы — яркое напоминание о том, что природа способна создавать удивительные аномалии даже в, казалось бы, привычных и хорошо изученных регионах", - добавили в заповеднике.
