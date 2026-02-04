Рейтинг@Mail.ru
Украинкам хотят разрешить вступать в брак с 14 лет - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260204/ukrainkam-khotyat-razreshit-vstupat-v-brak-s-14-let-1152953326.html
Украинкам хотят разрешить вступать в брак с 14 лет
Украинкам хотят разрешить вступать в брак с 14 лет - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Украинкам хотят разрешить вступать в брак с 14 лет
В Верховную раду Украины внесен проект нового Гражданского кодекса, которым, в частности, предполагается понизить до 14 лет минимальный возраст для заключения... РИА Новости Крым, 04.02.2026
2026-02-04T17:38
2026-02-04T17:38
украина
новости
семья
закон и право
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111842/56/1118425691_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_7f310090fa1733af6b1f5fa14edc5375.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Верховную раду Украины внесен проект нового Гражданского кодекса, которым, в частности, предполагается понизить до 14 лет минимальный возраст для заключения брака девушкой. Об этом сообщают украинские СМИ.Решение о возможности брака в 14 или 16 лет будет приниматься исключительно судом.Заключение брака на общих основаниях для украинских граждан возможно с 18-летнего возраста.В качестве одной из причин обновления Гражданского кодекса Украины названа "десоветизация" правовых норм.Внесенные изменения направлены на "четкое регулирование фактического семейного союза" (сожительства без официальной регистрации брака) и упрощение процедуры развода для пар с детьми. В частности, при взаимном согласии супругов развод можно будет оформить у нотариуса без обращения в суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украину за полгода покинули полмиллиона молодых людей до 23 лет Дно независимости: к чему пришла Украина за 34 года после распада СССР На Украине призвали готовить детей к войне с детского сада
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111842/56/1118425691_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_e71d5575e1ee44e687d20c215c0a8849.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, новости, семья, закон и право, общество
Украинкам хотят разрешить вступать в брак с 14 лет

На Украине хотят разрешить девушкам вступать в брак с 14 лет в случае беременности

17:38 04.02.2026
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЭкспонаты историко-документальной выставки "Ленин"
Экспонаты историко-документальной выставки Ленин - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Верховную раду Украины внесен проект нового Гражданского кодекса, которым, в частности, предполагается понизить до 14 лет минимальный возраст для заключения брака девушкой. Об этом сообщают украинские СМИ.
"По заявлению лица, достигшего шестнадцатилетнего возраста, по решению суда ему может быть предоставлено право на брак, если будет установлено, что это отвечает его интересам, а в случае беременности женщины или рождения ею ребенка – четырнадцатилетнего возраста", – говорится в проекте.
Решение о возможности брака в 14 или 16 лет будет приниматься исключительно судом.
Заключение брака на общих основаниях для украинских граждан возможно с 18-летнего возраста.
В качестве одной из причин обновления Гражданского кодекса Украины названа "десоветизация" правовых норм.
Внесенные изменения направлены на "четкое регулирование фактического семейного союза" (сожительства без официальной регистрации брака) и упрощение процедуры развода для пар с детьми. В частности, при взаимном согласии супругов развод можно будет оформить у нотариуса без обращения в суд.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Украину за полгода покинули полмиллиона молодых людей до 23 лет
Дно независимости: к чему пришла Украина за 34 года после распада СССР
На Украине призвали готовить детей к войне с детского сада
 
УкраинаНовостисемьяЗакон и правоОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:38Украинкам хотят разрешить вступать в брак с 14 лет
17:31Сколько пляжей будет работать в Крыму предстоящим летом
17:27Крымский мост закрыт
17:21Двадцатилетнего крымчанина будут судить за обман пенсионерки
17:10Клавишник "Песняров" Георгий Портной умер от сердечного приступа в Москве
17:06Поезд с бензином сошел с рельсов и загорелся в Тамбовской области
16:51Когда закончится СВО
16:40В ОАЭ стартовал второй раунд переговоров по Украине
16:40Проект единой транспортной карты в Крыму требует доработки для туристов
16:31Цифровые онлайн-сервисы ВТБ включены в "белый список" Минцифры
16:19Наследие Ялтинско-Потсдамской системы не разрушено – эксперт
16:13В Севастополе закрыт рейд
16:11Шесть человек пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской области
16:04Вторая сильная вспышка за неделю произошла на Солнце
15:55Ликвидация угрозы теракта: в Симферополе пройдут учения силовиков
15:52Новости СВО: армия России бьет по местам хранения украинских дронов
15:45Житель Евпатории ответит за попытку дать взятку сотруднику ФСБ
15:20За год авиакомпании России перевезли более 108 миллионов человек
15:10Новые занятия по безопасности детей стартуют в школах Крыма весной
14:57Еще два населенных пункта перешли под контроль ВС РФ
Лента новостейМолния