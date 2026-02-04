https://crimea.ria.ru/20260204/ukrainkam-khotyat-razreshit-vstupat-v-brak-s-14-let-1152953326.html

Украинкам хотят разрешить вступать в брак с 14 лет

Украинкам хотят разрешить вступать в брак с 14 лет - РИА Новости Крым, 04.02.2026

Украинкам хотят разрешить вступать в брак с 14 лет

В Верховную раду Украины внесен проект нового Гражданского кодекса, которым, в частности, предполагается понизить до 14 лет минимальный возраст для заключения... РИА Новости Крым, 04.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Верховную раду Украины внесен проект нового Гражданского кодекса, которым, в частности, предполагается понизить до 14 лет минимальный возраст для заключения брака девушкой. Об этом сообщают украинские СМИ.Решение о возможности брака в 14 или 16 лет будет приниматься исключительно судом.Заключение брака на общих основаниях для украинских граждан возможно с 18-летнего возраста.В качестве одной из причин обновления Гражданского кодекса Украины названа "десоветизация" правовых норм.Внесенные изменения направлены на "четкое регулирование фактического семейного союза" (сожительства без официальной регистрации брака) и упрощение процедуры развода для пар с детьми. В частности, при взаимном согласии супругов развод можно будет оформить у нотариуса без обращения в суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украину за полгода покинули полмиллиона молодых людей до 23 лет Дно независимости: к чему пришла Украина за 34 года после распада СССР На Украине призвали готовить детей к войне с детского сада

