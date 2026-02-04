https://crimea.ria.ru/20260204/ukrainkam-khotyat-razreshit-vstupat-v-brak-s-14-let-1152953326.html
Украинкам хотят разрешить вступать в брак с 14 лет
2026-02-04T17:38
2026-02-04T17:38
2026-02-04T17:38
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Верховную раду Украины внесен проект нового Гражданского кодекса, которым, в частности, предполагается понизить до 14 лет минимальный возраст для заключения брака девушкой. Об этом сообщают украинские СМИ.
"По заявлению лица, достигшего шестнадцатилетнего возраста, по решению суда ему может быть предоставлено право на брак, если будет установлено, что это отвечает его интересам, а в случае беременности женщины или рождения ею ребенка – четырнадцатилетнего возраста", – говорится в проекте.
Решение о возможности брака в 14 или 16 лет будет приниматься исключительно судом.
Заключение брака на общих основаниях для украинских граждан возможно с 18-летнего возраста.
В качестве одной из причин обновления Гражданского кодекса Украины названа "десоветизация" правовых норм.
Внесенные изменения направлены на "четкое регулирование фактического семейного союза" (сожительства без официальной регистрации брака) и упрощение процедуры развода для пар с детьми. В частности, при взаимном согласии супругов развод можно будет оформить у нотариуса без обращения в суд.
