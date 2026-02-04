https://crimea.ria.ru/20260204/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-posle-vozgoraniya-tsistern-v-tambovskoy-oblasti-1152957877.html
Уголовное дело возбуждено после возгорания цистерн в Тамбовской области
Уголовное дело возбуждено после возгорания цистерн в Тамбовской области - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Уголовное дело возбуждено после возгорания цистерн в Тамбовской области
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту возгорания цистерн на железной дороге в Тамбовской области, наличие пострадавших и сумма причиненного... РИА Новости Крым, 04.02.2026
2026-02-04T20:13
2026-02-04T20:13
2026-02-04T20:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту возгорания цистерн на железной дороге в Тамбовской области, наличие пострадавших и сумма причиненного ущерба устанавливаются. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В среду днем в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. По данным МЧС России, горят пять цистерн с бензином. Движение пассажирских составов приостановлено, на место направлены пожарные и восстановительные поезда.Наличие пострадавших и сумма причиненного ущерба устанавливаются, добавили в СК.
Уголовное дело возбуждено после возгорания цистерн в Тамбовской области
