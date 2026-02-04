Рейтинг@Mail.ru
Уголовное дело возбуждено после возгорания цистерн в Тамбовской области - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Уголовное дело возбуждено после возгорания цистерн в Тамбовской области
Уголовное дело возбуждено после возгорания цистерн в Тамбовской области
Уголовное дело возбуждено после возгорания цистерн в Тамбовской области
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту возгорания цистерн на железной дороге в Тамбовской области, наличие пострадавших и сумма причиненного... РИА Новости Крым, 04.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту возгорания цистерн на железной дороге в Тамбовской области, наличие пострадавших и сумма причиненного ущерба устанавливаются. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В среду днем в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. По данным МЧС России, горят пять цистерн с бензином. Движение пассажирских составов приостановлено, на место направлены пожарные и восстановительные поезда.Наличие пострадавших и сумма причиненного ущерба устанавливаются, добавили в СК.
Уголовное дело возбуждено после возгорания цистерн в Тамбовской области

СК возбудил дело по факту возгорания цистерн на железной дороге в Тамбовской области

20:13 04.02.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту возгорания цистерн на железной дороге в Тамбовской области, наличие пострадавших и сумма причиненного ущерба устанавливаются. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В среду днем в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. По данным МЧС России, горят пять цистерн с бензином. Движение пассажирских составов приостановлено, на место направлены пожарные и восстановительные поезда.
"Возбуждено уголовное дело по факту схода вагонов грузового поезда по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)", – говорится в сообщении.
Наличие пострадавших и сумма причиненного ущерба устанавливаются, добавили в СК.
Поезд Таврия
18:33
Какие поезда из Крыма и в Крым задерживаются из-за ЧП
 
