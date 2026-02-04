https://crimea.ria.ru/20260204/tsifrovye-onlayn-servisy-vtb-vklyucheny-v-belyy-spisok-mintsifry-1152948642.html

Цифровые онлайн-сервисы ВТБ включены в "белый список" Минцифры

Цифровые онлайн-сервисы ВТБ включены в "белый список" Минцифры - РИА Новости Крым, 04.02.2026

Цифровые онлайн-сервисы ВТБ включены в "белый список" Минцифры

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым.

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Цифровые сервисы ВТБ включены Минцифры России в обновленный "белый список" сайтов, сообщает банк.В "белый список" входят приложения и сайты, которые остаются доступными в периоды ограничений мобильного интернета. В него, в частности, включены ВТБ Онлайн (0+), ВТБ Pay, сайт и другие сервисы банка."Ежемесячно ВТБ Онлайн пользуются почти 27 миллионов человек. Мы провели работу со всеми профильными ведомствами, чтобы даже при отключениях мобильного интернета нашим клиентам оставались доступны все финансовые сервисы, полезный контент и поддержка", - пояснил руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Курзяков, его слова приводятся в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

