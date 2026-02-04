Рейтинг@Mail.ru
Три дня максимального риска: на Землю идут новые магнитные бури - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Три дня максимального риска: на Землю идут новые магнитные бури
Три дня максимального риска: на Землю идут новые магнитные бури - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Три дня максимального риска: на Землю идут новые магнитные бури
Первые геомагнитные возмущения от начавшегося несколько дней назад всплеска солнечной активности ожидаются на Земле в пятницу и могут продлиться в течение трех... РИА Новости Крым, 04.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Первые геомагнитные возмущения от начавшегося несколько дней назад всплеска солнечной активности ожидаются на Земле в пятницу и могут продлиться в течение трех дней. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

"К Земле завтра должны начать приходить первые возмущения от начавшегося несколько дней назад всплеска солнечной активности. При этом, несмотря на исключительно высокий уровень активных процессов, магнитные бури пока ожидаются слабыми", – прогнозируют ученые.

Причина, по их данным, в том, что центры солнечной активности только накануне вышли в зону влияния на Землю и основная масса выбросов плазмы пройдет мимо планеты. При этом в Лаборатории считают, что в зоне максимальных рисков для Земли активные центры будут находиться еще около трех суток.

Вспышка наивысшего класса X произошла на Солнце вечером во вторник. За день до этого на поверхности светила также был зафиксирован взрыв максимального класса, ее мощность составила X8.11, сообщали ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
вспышки на солнце, солнце, магнитные бури, новости, институт солнечно-земной физики, земля, метеозависимость
Три дня максимального риска: на Землю идут новые магнитные бури

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Первые геомагнитные возмущения от начавшегося несколько дней назад всплеска солнечной активности ожидаются на Земле в пятницу и могут продлиться в течение трех дней. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
"К Земле завтра должны начать приходить первые возмущения от начавшегося несколько дней назад всплеска солнечной активности. При этом, несмотря на исключительно высокий уровень активных процессов, магнитные бури пока ожидаются слабыми", – прогнозируют ученые.
Причина, по их данным, в том, что центры солнечной активности только накануне вышли в зону влияния на Землю и основная масса выбросов плазмы пройдет мимо планеты. При этом в Лаборатории считают, что в зоне максимальных рисков для Земли активные центры будут находиться еще около трех суток.
Вспышка наивысшего класса X произошла на Солнце вечером во вторник. За день до этого на поверхности светила также был зафиксирован взрыв максимального класса, ее мощность составила X8.11, сообщали ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
