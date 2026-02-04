https://crimea.ria.ru/20260204/tri-dnya-maksimalnogo-riska-na-zemlyu-idut-novye-magnitnye-buri-1152933187.html

Три дня максимального риска: на Землю идут новые магнитные бури

Три дня максимального риска: на Землю идут новые магнитные бури - РИА Новости Крым, 04.02.2026

Три дня максимального риска: на Землю идут новые магнитные бури

Первые геомагнитные возмущения от начавшегося несколько дней назад всплеска солнечной активности ожидаются на Земле в пятницу и могут продлиться в течение трех... РИА Новости Крым, 04.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Первые геомагнитные возмущения от начавшегося несколько дней назад всплеска солнечной активности ожидаются на Земле в пятницу и могут продлиться в течение трех дней. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.Причина, по их данным, в том, что центры солнечной активности только накануне вышли в зону влияния на Землю и основная масса выбросов плазмы пройдет мимо планеты. При этом в Лаборатории считают, что в зоне максимальных рисков для Земли активные центры будут находиться еще около трех суток.Вспышка наивысшего класса X произошла на Солнце вечером во вторник. За день до этого на поверхности светила также был зафиксирован взрыв максимального класса, ее мощность составила X8.11, сообщали ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Найден потенциально пригодный для жизни "космический близнец" ЗемлиЗакончит свою жизнь на Солнце: астрономы открыли удивительную кометуNASA отложило старт лунной миссии

