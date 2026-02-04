https://crimea.ria.ru/20260204/tri-cheloveka-poluchili-ozhogi-pri-chp-v-shkole-v-krasnoyarskom-krae-1152935622.html

Бросила горящую тряпку в класс: три ученика получили ожоги в Красноярске

04.02.2026

Бросила горящую тряпку в класс: три ученика получили ожоги в Красноярске

Несколько учеников получили ожоги в одной из школ Красноярска, после того как одна из учениц бросила в класс горящую тряпку, сообщает краевая полиция. РИА Новости Крым, 04.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Несколько учеников получили ожоги в одной из школ Красноярска, после того как одна из учениц бросила в класс горящую тряпку, сообщает краевая полиция.В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства случившегося.Три человека пострадали и доставлены для осмотра в ожоговый центр Красноярской краевой больницы после инцидента, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.В ведомстве не уточнили возраст пострадавших и степень полученных ожогов.В МЧС региона сообщили агентству, что огонь был потушен еще до прибытия пожарных подразделений.Возбуждены уголовные дела в связи с происшествием, сообщает региональный главк СК РФ, на месте происшествия работают следователи. Девушка задержана, с ней проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц учебного заведения по обеспечению безопасности, подчеркнули в СК.Накануне сообщалось, что в городе Кодинск Красноярского края 14-летняя школьница ранила ножом свою сверстницу, пострадавшую госпитализировали. Кроме того, во вторник в городской гимназии Уфы ученик 9-го класса открыл стрельбу из пневматического автомата по учителю и одноклассникам, нападавшего задержали правоохранители.2 февраля сообщалось, что в Омской области арестован школьник, который готовил теракт в учебном заведении. По данным следствия, поддерживая насильственную идеологию признанной в России террористической и запрещенной организации "Колумбайн"*, юноша искал информацию о ее деятельности в интернете и принимал участие в обсуждениях ранее совершенных массовых убийств в школах.*Организация, признанная в РФ террористической.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Верховный суд РФ признал движение "Колумбайн"* террористическимСтаршеклассник принес в школу пистолет и ранил девочкуС какими жалобами обращаются к уполномоченному по правам ребенка в Крыму

