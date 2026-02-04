Бросила горящую тряпку в класс: три ученика получили ожоги в Красноярске

https://crimea.ria.ru/20260204/tri-cheloveka-poluchili-ozhogi-pri-chp-v-shkole-v-krasnoyarskom-krae-1152935622.html
2026-02-04T12:07
2026-02-04T12:07
2026-02-04T13:27
Школьница в Красноярске бросила горящую тряпку в класс – три ученика получили ожоги
12:07 04.02.2026 (обновлено: 13:27 04.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Несколько учеников получили ожоги в одной из школ Красноярска, после того как одна из учениц бросила в класс горящую тряпку, сообщает краевая полиция.
"Сегодня в дежурную часть отдела полиции № 1 МУ МВД России "Красноярское" поступило сообщение из школы, расположенной в Центральном районе, о том, что ученица 8 класса бросила в кабинет, где находились дети, горящую тряпку, после чего ударила нескольких учеников предметом, похожим на молоток", – сказано в сообщении ведомства в официальном Telegram-канале.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства случившегося.
Три человека пострадали и доставлены для осмотра в ожоговый центр Красноярской краевой больницы после инцидента, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
"По предварительной информации, трое пострадавших доставлены бригадами скорой помощи в ожоговый центр краевой больницы. Специалисты проводят диагностику состояния пострадавших", – сообщили в минздраве.
В ведомстве не уточнили возраст пострадавших и степень полученных ожогов.
В МЧС региона сообщили агентству, что огонь был потушен еще до прибытия пожарных подразделений.
Возбуждены уголовные дела в связи с происшествием, сообщает региональный главк СК РФ, на месте происшествия работают следователи. Девушка задержана, с ней проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц учебного заведения по обеспечению безопасности, подчеркнули в СК.
Накануне сообщалось, что в городе Кодинск Красноярского края 14-летняя школьница ранила ножом свою сверстницу
, пострадавшую госпитализировали. Кроме того, во вторник в городской гимназии Уфы
ученик 9-го класса открыл стрельбу из пневматического автомата по учителю и одноклассникам, нападавшего задержали правоохранители.
2 февраля сообщалось, что в Омской области арестован школьник, который готовил теракт в учебном заведении
. По данным следствия, поддерживая насильственную идеологию признанной в России террористической и запрещенной организации "Колумбайн"*, юноша искал информацию о ее деятельности в интернете и принимал участие в обсуждениях ранее совершенных массовых убийств в школах.
*Организация, признанная в РФ террористической.
