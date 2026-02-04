https://crimea.ria.ru/20260204/spros-na-krym-pochemu-proizoshel-proryvnoy-rost-turpotoka-1152935053.html

Спрос на Крым: почему произошел прорывной рост турпотока

Спрос на Крым: почему произошел прорывной рост турпотока - РИА Новости Крым, 04.02.2026

Спрос на Крым: почему произошел прорывной рост турпотока

Прирост турпотока в Крыму по итогам 2025 года составил больше 65% из-за лояльной ценовой политики. Об этом в среду на площадке международного мультимедийного... РИА Новости Крым, 04.02.2026

2026-02-04T11:50

2026-02-04T11:50

2026-02-04T11:50

крым

новости крыма

туризм в крыму

внутренний туризм

отдых в крыму

крым курортный

майя ломидзе

ассоциация туроператоров россии (атор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1d/1150510444_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6e1fea13f35599c0ae8578752edc2df7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Прирост турпотока в Крыму по итогам 2025 года составил больше 65% из-за лояльной ценовой политики. Об этом в среду на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.По ее словам, несмотря на транспортные сложности, в Крыму прирост турпотока составил больше 65—67% и это несравнимо ни с одним другим популярным туристическим направлением.В целом по стране динамика внутреннего туризма снизилась. В частности, из-за закрытия Анапы туристов недополучил Краснодарский край. И все же именно Кубань по числу туристов оказалась в лидерах наравне с Крымом, добавила Ломидзе.Крым в прошлом году показал взрывной рост турпотока, далеко обогнав по этим показателям все другие регионы России, сообщала Ломидзе ранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы "раскупают" лето в Крыму – уже сейчас бронируют отели на июльТурпоток в Крым вырос на 15%Россияне выбирают Крым зимой ­– цены в отелях

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, туризм в крыму, внутренний туризм, отдых в крыму, крым курортный, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор)