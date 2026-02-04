Рейтинг@Mail.ru
Спрос на Крым: почему произошел прорывной рост турпотока
Спрос на Крым: почему произошел прорывной рост турпотока
Спрос на Крым: почему произошел прорывной рост турпотока - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Спрос на Крым: почему произошел прорывной рост турпотока
Прирост турпотока в Крыму по итогам 2025 года составил больше 65% из-за лояльной ценовой политики. Об этом в среду на площадке международного мультимедийного... РИА Новости Крым, 04.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Прирост турпотока в Крыму по итогам 2025 года составил больше 65% из-за лояльной ценовой политики. Об этом в среду на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.По ее словам, несмотря на транспортные сложности, в Крыму прирост турпотока составил больше 65—67% и это несравнимо ни с одним другим популярным туристическим направлением.В целом по стране динамика внутреннего туризма снизилась. В частности, из-за закрытия Анапы туристов недополучил Краснодарский край. И все же именно Кубань по числу туристов оказалась в лидерах наравне с Крымом, добавила Ломидзе.Крым в прошлом году показал взрывной рост турпотока, далеко обогнав по этим показателям все другие регионы России, сообщала Ломидзе ранее.
Крым получил прорывной рост турпотока в 2025 году из-за хороших цен – АТОР

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Прирост турпотока в Крыму по итогам 2025 года составил больше 65% из-за лояльной ценовой политики. Об этом в среду на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Мы видели прорывной рост на Крымском направлении, причем этот рост наметился еще до сообщения о том, что Анапа будет закрыта, и мы считаем, что это не результат перераспределения потоков. То есть Крым интересен сам по себе, в силу ценовой политики, которая была весьма гуманна по отношению к нашим туристам", – сказала Ломидзе.

По ее словам, несмотря на транспортные сложности, в Крыму прирост турпотока составил больше 65—67% и это несравнимо ни с одним другим популярным туристическим направлением.
В целом по стране динамика внутреннего туризма снизилась. В частности, из-за закрытия Анапы туристов недополучил Краснодарский край. И все же именно Кубань по числу туристов оказалась в лидерах наравне с Крымом, добавила Ломидзе.
"Краснодарский край – это круглогодичное направление летнее и зимнее, и с ним также мало кто может сравниться по набору предлагаемых услуг и по соотношению цены-качества. Москва, Санкт-Петербург также вошли в тройку. Крым, безусловно, по количеству туристов тоже вошел в в топ- 5 туристических хитов. И Ставропольский край. На остальных направлениях была разнонаправленная история", – констатировала глава ассоциации.
Крым в прошлом году показал взрывной рост турпотока, далеко обогнав по этим показателям все другие регионы России, сообщала Ломидзе ранее.
