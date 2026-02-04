Рейтинг@Mail.ru
Сомализация Украины: в Крыму оценили планы Киева снизить брачный возраст
Сомализация Украины: в Крыму оценили планы Киева снизить брачный возраст
Сомализация Украины: в Крыму оценили планы Киева снизить брачный возраст - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Сомализация Украины: в Крыму оценили планы Киева снизить брачный возраст
Снижение минимального возраста для заключения брака девушкой с 16 до 14 лет на Украине не приведет к улучшению демографической ситуации в стране. Такое мнение... РИА Новости Крым, 04.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Снижение минимального возраста для заключения брака девушкой с 16 до 14 лет на Украине не приведет к улучшению демографической ситуации в стране. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.Ранее в Верховную раду Украины внесли проект нового Гражданского кодекса, которым, в частности, предполагается понизить до 14 лет минимальный возраст для заключения брака девушкой в случае беременности или рождения ею ребенка. При этом решение о возможности брака в 14 или 16 лет будет приниматься исключительно судом.Как отметила Киселева, Украина является мировым лидером по снижению численности населения, ее демографическая ситуация относится к категории катастрофических, поскольку смертность уже несколько лет в разы превышает рождаемость. "Но предлагаемое снижение брачного возраста до 14-ти лет, пусть и только в случае беременности и рождении ребенка, не относится к категории мер, призванных улучшить демографическую ситуацию. Также как и еще одно предлагаемое нововведение – право вступать в брак с 16 лет по решению суда, если это отвечает интересам брачующегося. Ни первое, ни второе рождаемость не повысит, а смертность не снизит", - убеждена эксперт.По словам руководителя крымского филиала ФоРГО, непонятно, чем руководствовались авторы этого законопроекта. Официальная версия внесения таких изменений сводится к необходимости "урегулирования сложных социальных случаев". Но противники подобного решения усматривают уголовно-правовую подоплеку.Киселева указала, что согласно определению международной организации защиты детей ЮНИСЕФ, супружество с лицом младше 18 лет относится к детскому браку. В списке стран с высокой долей детских браков числятся, например, Нигер, Бурунди, Сомали и другие бедные и неблагополучные страны. В подавляющем же большинстве современных государств законодательно закрепленный минимальный возраст самостоятельного вступления в брак составляет 18 лет. Исключения из этого правила есть, но это в основном африканские и азиатские страны, отметила социолог. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Сомализация Украины: в Крыму оценили планы Киева снизить брачный возраст

Разрешение на брак с 14-летними девочками не поможет Украине поднять рождаемость – эксперт

22:25 04.02.2026
 
Влюбленные
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Снижение минимального возраста для заключения брака девушкой с 16 до 14 лет на Украине не приведет к улучшению демографической ситуации в стране. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.
Ранее в Верховную раду Украины внесли проект нового Гражданского кодекса, которым, в частности, предполагается понизить до 14 лет минимальный возраст для заключения брака девушкой в случае беременности или рождения ею ребенка. При этом решение о возможности брака в 14 или 16 лет будет приниматься исключительно судом.
Как отметила Киселева, Украина является мировым лидером по снижению численности населения, ее демографическая ситуация относится к категории катастрофических, поскольку смертность уже несколько лет в разы превышает рождаемость.
"Но предлагаемое снижение брачного возраста до 14-ти лет, пусть и только в случае беременности и рождении ребенка, не относится к категории мер, призванных улучшить демографическую ситуацию. Также как и еще одно предлагаемое нововведение – право вступать в брак с 16 лет по решению суда, если это отвечает интересам брачующегося. Ни первое, ни второе рождаемость не повысит, а смертность не снизит", - убеждена эксперт.
По словам руководителя крымского филиала ФоРГО, непонятно, чем руководствовались авторы этого законопроекта. Официальная версия внесения таких изменений сводится к необходимости "урегулирования сложных социальных случаев". Но противники подобного решения усматривают уголовно-правовую подоплеку.
Киселева указала, что согласно определению международной организации защиты детей ЮНИСЕФ, супружество с лицом младше 18 лет относится к детскому браку. В списке стран с высокой долей детских браков числятся, например, Нигер, Бурунди, Сомали и другие бедные и неблагополучные страны. В подавляющем же большинстве современных государств законодательно закрепленный минимальный возраст самостоятельного вступления в брак составляет 18 лет. Исключения из этого правила есть, но это в основном африканские и азиатские страны, отметила социолог.
"В этом случае мы видим скорее сомализацию, а не европейскую интеграцию Украины. А если учесть, что такие инициативы происходят на фоне педофильского скандала, связанного с именем Джеффри Эпштейна, то сюда можно добавить и эпштейнизацию Украины", - заключила эксперт.
