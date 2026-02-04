https://crimea.ria.ru/20260204/somalizatsiya-ukrainy-v-krymu-otsenili-plany-kieva-snizit-brachnyy-vozrast-1152960760.html
Сомализация Украины: в Крыму оценили планы Киева снизить брачный возраст
Сомализация Украины: в Крыму оценили планы Киева снизить брачный возраст - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Сомализация Украины: в Крыму оценили планы Киева снизить брачный возраст
Снижение минимального возраста для заключения брака девушкой с 16 до 14 лет на Украине не приведет к улучшению демографической ситуации в стране. Такое мнение... РИА Новости Крым, 04.02.2026
2026-02-04T22:25
2026-02-04T22:25
2026-02-04T22:25
эксклюзивы риа новости крым
украина
закон и право
семья
общество
мнения
наталья киселева
форго
политика
демография
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110126/56/1101265693_0:164:3060:1885_1920x0_80_0_0_fda6965d4b23746acf7fda6c32601bf5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Снижение минимального возраста для заключения брака девушкой с 16 до 14 лет на Украине не приведет к улучшению демографической ситуации в стране. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.Ранее в Верховную раду Украины внесли проект нового Гражданского кодекса, которым, в частности, предполагается понизить до 14 лет минимальный возраст для заключения брака девушкой в случае беременности или рождения ею ребенка. При этом решение о возможности брака в 14 или 16 лет будет приниматься исключительно судом.Как отметила Киселева, Украина является мировым лидером по снижению численности населения, ее демографическая ситуация относится к категории катастрофических, поскольку смертность уже несколько лет в разы превышает рождаемость. "Но предлагаемое снижение брачного возраста до 14-ти лет, пусть и только в случае беременности и рождении ребенка, не относится к категории мер, призванных улучшить демографическую ситуацию. Также как и еще одно предлагаемое нововведение – право вступать в брак с 16 лет по решению суда, если это отвечает интересам брачующегося. Ни первое, ни второе рождаемость не повысит, а смертность не снизит", - убеждена эксперт.По словам руководителя крымского филиала ФоРГО, непонятно, чем руководствовались авторы этого законопроекта. Официальная версия внесения таких изменений сводится к необходимости "урегулирования сложных социальных случаев". Но противники подобного решения усматривают уголовно-правовую подоплеку.Киселева указала, что согласно определению международной организации защиты детей ЮНИСЕФ, супружество с лицом младше 18 лет относится к детскому браку. В списке стран с высокой долей детских браков числятся, например, Нигер, Бурунди, Сомали и другие бедные и неблагополучные страны. В подавляющем же большинстве современных государств законодательно закрепленный минимальный возраст самостоятельного вступления в брак составляет 18 лет. Исключения из этого правила есть, но это в основном африканские и азиатские страны, отметила социолог. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260204/ukrainkam-khotyat-razreshit-vstupat-v-brak-s-14-let-1152953326.html
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110126/56/1101265693_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_db9e886c2ec221120f6aedbdaf7cdf02.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
украина, закон и право, семья, общество, мнения, наталья киселева, форго, политика, демография
Сомализация Украины: в Крыму оценили планы Киева снизить брачный возраст
Разрешение на брак с 14-летними девочками не поможет Украине поднять рождаемость – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым.
Снижение минимального возраста для заключения брака девушкой с 16 до 14 лет на Украине не приведет к улучшению демографической ситуации в стране. Такое мнение РИА Новости Крым
высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.
Ранее в Верховную раду Украины внесли проект нового Гражданского кодекса, которым, в частности, предполагается понизить до 14 лет минимальный возраст для заключения брака девушкой в случае беременности или рождения ею ребенка. При этом решение о возможности брака в 14 или 16 лет будет приниматься исключительно судом.
Как отметила Киселева, Украина является мировым лидером по снижению численности населения, ее демографическая ситуация относится к категории катастрофических, поскольку смертность уже несколько лет в разы превышает рождаемость.
"Но предлагаемое снижение брачного возраста до 14-ти лет, пусть и только в случае беременности и рождении ребенка, не относится к категории мер, призванных улучшить демографическую ситуацию. Также как и еще одно предлагаемое нововведение – право вступать в брак с 16 лет по решению суда, если это отвечает интересам брачующегося. Ни первое, ни второе рождаемость не повысит, а смертность не снизит", - убеждена эксперт.
По словам руководителя крымского филиала ФоРГО, непонятно, чем руководствовались авторы этого законопроекта. Официальная версия внесения таких изменений сводится к необходимости "урегулирования сложных социальных случаев". Но противники подобного решения усматривают уголовно-правовую подоплеку.
Киселева указала, что согласно определению международной организации защиты детей ЮНИСЕФ, супружество с лицом младше 18 лет относится к детскому браку. В списке стран с высокой долей детских браков числятся, например, Нигер, Бурунди, Сомали и другие бедные и неблагополучные страны. В подавляющем же большинстве современных государств законодательно закрепленный минимальный возраст самостоятельного вступления в брак составляет 18 лет. Исключения из этого правила есть, но это в основном африканские и азиатские страны, отметила социолог.
"В этом случае мы видим скорее сомализацию, а не европейскую интеграцию Украины. А если учесть, что такие инициативы происходят на фоне педофильского скандала, связанного с именем Джеффри Эпштейна, то сюда можно добавить и эпштейнизацию Украины", - заключила эксперт.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.