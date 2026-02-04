Рейтинг@Mail.ru
Снег в Крыму – ситуация на дорогах утром в среду - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму
Ситуация на дорогах Крыма
Снег в Крыму – ситуация на дорогах утром в среду
Снег в Крыму – ситуация на дорогах утром в среду - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Снег в Крыму – ситуация на дорогах утром в среду
К утру среды дороги от снега в Крыму расчищены в 11 районах республики, также работы произведены на внутригородских дорогах. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 04.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. К утру среды дороги от снега в Крыму расчищены в 11 районах республики, также работы произведены на внутригородских дорогах. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымавтодор"."За прошедшие сутки дорожниками "Крымавтодор" выполнен комплекс работ по содержанию элементов улично-дорожной сети. Очистка проводилась механизированным и ручным способом – с особым вниманием к остановочным пунктам, заездным карманам и участкам с повышенной пешеходной нагрузкой", – сообщили в компании.Вручную дорожники очистили более 116 тысяч квадратных метров площадок, автобусных остановок, заездных карманов и пешеходных зон, механическим способом – почти 73 тысячи "квадратов" заездных карманов и примыканий. Кроме того, от снега и наледи почистили почти 41 тыс. метров бортового камня.Дорожники продолжают круглосуточный мониторинг дорожной обстановки.Вечером во вторник на дорогах Крыма из-за снегопадов и гололедицы было затруднено движение транспорта. В этой связи на магистрали вывели спецтехнику.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самая холодная ночь февраля: погода в Крыму на средуСнегопад обрушился на ЯлтуНа трассе М-4 "Дон" из-за непогоды образовался десятикилометровый затор
Новости
дороги, дороги крыма, крымавтодор, транспорт, безопасность, погода в крыму
Снег в Крыму – ситуация на дорогах утром в среду

В Крыму продолжается работа по очистке дорого от снега

09:18 04.02.2026
 
© КрымавтодорРаботы по содержанию улично-дорожной сети во время зимы
Работы по содержанию улично-дорожной сети во время зимы
© Крымавтодор
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. К утру среды дороги от снега в Крыму расчищены в 11 районах республики, также работы произведены на внутригородских дорогах. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымавтодор".
"За прошедшие сутки дорожниками "Крымавтодор" выполнен комплекс работ по содержанию элементов улично-дорожной сети. Очистка проводилась механизированным и ручным способом – с особым вниманием к остановочным пунктам, заездным карманам и участкам с повышенной пешеходной нагрузкой", – сообщили в компании.
Вручную дорожники очистили более 116 тысяч квадратных метров площадок, автобусных остановок, заездных карманов и пешеходных зон, механическим способом – почти 73 тысячи "квадратов" заездных карманов и примыканий. Кроме того, от снега и наледи почистили почти 41 тыс. метров бортового камня.
© КрымавтодорРаботы по содержанию улично-дорожной сети во время зимы
Работы по содержанию улично-дорожной сети во время зимы
© Крымавтодор
"Работы проведены в границах Симферопольского, Бахчисарайского, Сакского, Белогорского, Джанкойского, Красноперекопского, Советского, Нижнегорского, Кировского, Ленинского, Черноморского районов, на улично-дорожной сети Ялты, Алушты, Керчи, Судака и Феодосии. На автомобильных дорогах Симферополь – Бахчисарай – Севастополь, Симферополь – Евпатория – Мирный, Таврида, Белогорск – Феодосия, Алушта – Судак – Феодосия", – перечислили в пресс-службе.
Дорожники продолжают круглосуточный мониторинг дорожной обстановки.
© КрымавтодорРаботы по содержанию улично-дорожной сети во время зимы
Работы по содержанию улично-дорожной сети во время зимы
© Крымавтодор
Вечером во вторник на дорогах Крыма из-за снегопадов и гололедицы было затруднено движение транспорта. В этой связи на магистрали вывели спецтехнику.
