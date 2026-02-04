https://crimea.ria.ru/20260204/sneg-v-krymu--situatsiya-na-dorogakh-utrom-v-sredu-1152929384.html

Снег в Крыму – ситуация на дорогах утром в среду

2026-02-04T09:18

ситуация на дорогах крыма

дороги

дороги крыма

крымавтодор

транспорт

безопасность

погода в крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. К утру среды дороги от снега в Крыму расчищены в 11 районах республики, также работы произведены на внутригородских дорогах. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымавтодор"."За прошедшие сутки дорожниками "Крымавтодор" выполнен комплекс работ по содержанию элементов улично-дорожной сети. Очистка проводилась механизированным и ручным способом – с особым вниманием к остановочным пунктам, заездным карманам и участкам с повышенной пешеходной нагрузкой", – сообщили в компании.Вручную дорожники очистили более 116 тысяч квадратных метров площадок, автобусных остановок, заездных карманов и пешеходных зон, механическим способом – почти 73 тысячи "квадратов" заездных карманов и примыканий. Кроме того, от снега и наледи почистили почти 41 тыс. метров бортового камня.Дорожники продолжают круглосуточный мониторинг дорожной обстановки.Вечером во вторник на дорогах Крыма из-за снегопадов и гололедицы было затруднено движение транспорта. В этой связи на магистрали вывели спецтехнику.

2026

Новости

