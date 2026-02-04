Рейтинг@Mail.ru
"Сливал" Украине фото ПВО: крымчанин получил 18 лет колонии за госизмену - РИА Новости Крым, 04.02.2026
"Сливал" Украине фото ПВО: крымчанин получил 18 лет колонии за госизмену
"Сливал" Украине фото ПВО: крымчанин получил 18 лет колонии за госизмену - РИА Новости Крым, 04.02.2026
"Сливал" Украине фото ПВО: крымчанин получил 18 лет колонии за госизмену
Верховный суд Республики Крым приговорил жителя Феодосии к 18 годам колонии за передачу данных о российских военных объектах украинским спецслужбам. Об этом... РИА Новости Крым, 04.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Верховный суд Республики Крым приговорил жителя Феодосии к 18 годам колонии за передачу данных о российских военных объектах украинским спецслужбам. Об этом сообщили в пресс-службах УФСБ России по Крыму и Севастополю и прокуратуры республики.44-летний уроженец Ивано-Франковской области (Украина), являясь противником проведения специальной военной операции, с декабря 2024 года по апрель 2025 года фотографировал места дислокации средств противовоздушной обороны в городе Феодосии. Также он передавал украинской спецслужбе фото, видео и электронные файлы, содержащие координаты российских военных объектов, объектов критической инфраструктуры."Суд приговорил виновного к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 8 месяцев", - проинформировали в прокуратуре.Ранее жительница Джанкойского района Крыма была осуждена на 15 лет за передачу Киеву данных о размещении российских систем ПВО, а также о дислокации ж/д составов армии России на территории полуострова.
"Сливал" Украине фото ПВО: крымчанин получил 18 лет колонии за госизмену

Житель Крыма получил 18 лет колонии за передачу Украине данных о ПВО в Феодосии

11:36 04.02.2026 (обновлено: 11:57 04.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Верховный суд Республики Крым приговорил жителя Феодосии к 18 годам колонии за передачу данных о российских военных объектах украинским спецслужбам. Об этом сообщили в пресс-службах УФСБ России по Крыму и Севастополю и прокуратуры республики.

"Вынесен приговор суда жителю города Феодосии Республики Крым, который осуществлял сбор, хранение и передачу украинской стороне сведений в отношении военных объектов Вооруженных сил Российской Федерации на территории Крымского полуострова", - говорится в сообщении УФСБ.

44-летний уроженец Ивано-Франковской области (Украина), являясь противником проведения специальной военной операции, с декабря 2024 года по апрель 2025 года фотографировал места дислокации средств противовоздушной обороны в городе Феодосии. Также он передавал украинской спецслужбе фото, видео и электронные файлы, содержащие координаты российских военных объектов, объектов критической инфраструктуры.
"Суд приговорил виновного к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 8 месяцев", - проинформировали в прокуратуре.
Ранее жительница Джанкойского района Крыма была осуждена на 15 лет за передачу Киеву данных о размещении российских систем ПВО, а также о дислокации ж/д составов армии России на территории полуострова.
