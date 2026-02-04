"Сливал" Украине фото ПВО: крымчанин получил 18 лет колонии за госизмену

https://crimea.ria.ru/20260204/slival-ukraine-foto-pvo-krymchanin-poluchil-18-let-kolonii-za-gosizmenu--1152934174.html

Верховный суд Республики Крым приговорил жителя Феодосии к 18 годам колонии за передачу данных о российских военных объектах украинским спецслужбам. Об этом... РИА Новости Крым, 04.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Верховный суд Республики Крым приговорил жителя Феодосии к 18 годам колонии за передачу данных о российских военных объектах украинским спецслужбам. Об этом сообщили в пресс-службах УФСБ России по Крыму и Севастополю и прокуратуры республики.44-летний уроженец Ивано-Франковской области (Украина), являясь противником проведения специальной военной операции, с декабря 2024 года по апрель 2025 года фотографировал места дислокации средств противовоздушной обороны в городе Феодосии. Также он передавал украинской спецслужбе фото, видео и электронные файлы, содержащие координаты российских военных объектов, объектов критической инфраструктуры."Суд приговорил виновного к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 8 месяцев", - проинформировали в прокуратуре.Ранее жительница Джанкойского района Крыма была осуждена на 15 лет за передачу Киеву данных о размещении российских систем ПВО, а также о дислокации ж/д составов армии России на территории полуострова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

