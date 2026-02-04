https://crimea.ria.ru/20260204/skolko-plyazhey-budet-rabotat-v-krymu-predstoyaschim-letom-1152952793.html
Сколько пляжей будет работать в Крыму предстоящим летом
Сколько пляжей будет работать в Крыму предстоящим летом - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Сколько пляжей будет работать в Крыму предстоящим летом
В предстоящем курортном сезоне в Крыму будет работать не менее 350 пляжей, муниципалитеты уже заключают договоры по их благоустройству. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 04.02.2026
2026-02-04T17:31
2026-02-04T17:31
2026-02-04T17:31
крым
пляжи
пляжи крыма
сергей аксенов
новости крыма
реконструкция набережной в коктебеле
берегоукрепительные сооружения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/04/1152952565_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_7f8fa0c73c489985bc81e30d48f112d6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В предстоящем курортном сезоне в Крыму будет работать не менее 350 пляжей, муниципалитеты уже заключают договоры по их благоустройству. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Кроме того, по словам главы республики, к началу нового летнего туристического сезона планируется завершить капремонт берегоукрепительных сооружений санаториев "Карасан" и "Утес" в Партените (Алушта), а также на участке от санатория "Россия" до санатория "Черноморье" в Ялте.Также до начала высокого сезона планируется завершить реконструкцию набережной в поселке Коктебель. На данный момент объект технически готов на 77%, добавил глава республики.Аксенов отметил, что в 2025 году в Крыму функционировал 351 пляж – на 20 больше, чем годом ранее. На 78 прибрежных зонах были созданы комфортные условия для маломобильных граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спрос на Крым: почему произошел прорывной рост турпотока Новые точки притяжения в Крыму: чего хотят туристы Почему туристы возвращаются в Крым
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/04/1152952565_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_5002060549d6d8f8eb2adf85dff9947f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, пляжи, пляжи крыма, сергей аксенов, новости крыма, реконструкция набережной в коктебеле, берегоукрепительные сооружения
Сколько пляжей будет работать в Крыму предстоящим летом
В Крыму в курортном сезоне-2026 будут работать порядка 350 пляжей – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В предстоящем курортном сезоне в Крыму будет работать не менее 350 пляжей, муниципалитеты уже заключают договоры по их благоустройству. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Ожидается, что в предстоящем курортном сезоне в Крыму будет работать не менее 350 пляжей. На сегодняшний день муниципалитетами ведется работа по заключению договоров благоустройства территорий, предназначенных для купания и отдыха", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, по словам главы республики, к началу нового летнего туристического сезона планируется завершить капремонт берегоукрепительных сооружений санаториев "Карасан" и "Утес" в Партените (Алушта), а также на участке от санатория "Россия" до санатория "Черноморье" в Ялте.
Также до начала высокого сезона планируется завершить реконструкцию набережной в поселке Коктебель. На данный момент объект технически готов на 77%, добавил глава республики.
Аксенов отметил, что в 2025 году в Крыму функционировал 351 пляж – на 20 больше, чем годом ранее. На 78 прибрежных зонах были созданы комфортные условия для маломобильных граждан.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: