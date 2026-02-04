Рейтинг@Mail.ru
Сколько пляжей будет работать в Крыму предстоящим летом - РИА Новости Крым, 04.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260204/skolko-plyazhey-budet-rabotat-v-krymu-predstoyaschim-letom-1152952793.html
Сколько пляжей будет работать в Крыму предстоящим летом
Сколько пляжей будет работать в Крыму предстоящим летом - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Сколько пляжей будет работать в Крыму предстоящим летом
В предстоящем курортном сезоне в Крыму будет работать не менее 350 пляжей, муниципалитеты уже заключают договоры по их благоустройству. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 04.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В предстоящем курортном сезоне в Крыму будет работать не менее 350 пляжей, муниципалитеты уже заключают договоры по их благоустройству. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Кроме того, по словам главы республики, к началу нового летнего туристического сезона планируется завершить капремонт берегоукрепительных сооружений санаториев "Карасан" и "Утес" в Партените (Алушта), а также на участке от санатория "Россия" до санатория "Черноморье" в Ялте.Также до начала высокого сезона планируется завершить реконструкцию набережной в поселке Коктебель. На данный момент объект технически готов на 77%, добавил глава республики.Аксенов отметил, что в 2025 году в Крыму функционировал 351 пляж – на 20 больше, чем годом ранее. На 78 прибрежных зонах были созданы комфортные условия для маломобильных граждан.
Сколько пляжей будет работать в Крыму предстоящим летом

В Крыму в курортном сезоне-2026 будут работать порядка 350 пляжей – Аксенов

17:31 04.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В предстоящем курортном сезоне в Крыму будет работать не менее 350 пляжей, муниципалитеты уже заключают договоры по их благоустройству. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Ожидается, что в предстоящем курортном сезоне в Крыму будет работать не менее 350 пляжей. На сегодняшний день муниципалитетами ведется работа по заключению договоров благоустройства территорий, предназначенных для купания и отдыха", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, по словам главы республики, к началу нового летнего туристического сезона планируется завершить капремонт берегоукрепительных сооружений санаториев "Карасан" и "Утес" в Партените (Алушта), а также на участке от санатория "Россия" до санатория "Черноморье" в Ялте.
Также до начала высокого сезона планируется завершить реконструкцию набережной в поселке Коктебель. На данный момент объект технически готов на 77%, добавил глава республики.
Аксенов отметил, что в 2025 году в Крыму функционировал 351 пляж – на 20 больше, чем годом ранее. На 78 прибрежных зонах были созданы комфортные условия для маломобильных граждан.
Спрос на Крым: почему произошел прорывной рост турпотока
Новые точки притяжения в Крыму: чего хотят туристы
Почему туристы возвращаются в Крым
 
