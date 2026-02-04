https://crimea.ria.ru/20260204/skolko-plyazhey-budet-rabotat-v-krymu-predstoyaschim-letom-1152952793.html

Сколько пляжей будет работать в Крыму предстоящим летом

Сколько пляжей будет работать в Крыму предстоящим летом - РИА Новости Крым, 04.02.2026

Сколько пляжей будет работать в Крыму предстоящим летом

В предстоящем курортном сезоне в Крыму будет работать не менее 350 пляжей, муниципалитеты уже заключают договоры по их благоустройству. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 04.02.2026

2026-02-04T17:31

2026-02-04T17:31

2026-02-04T17:31

крым

пляжи

пляжи крыма

сергей аксенов

новости крыма

реконструкция набережной в коктебеле

берегоукрепительные сооружения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/04/1152952565_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_7f8fa0c73c489985bc81e30d48f112d6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В предстоящем курортном сезоне в Крыму будет работать не менее 350 пляжей, муниципалитеты уже заключают договоры по их благоустройству. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Кроме того, по словам главы республики, к началу нового летнего туристического сезона планируется завершить капремонт берегоукрепительных сооружений санаториев "Карасан" и "Утес" в Партените (Алушта), а также на участке от санатория "Россия" до санатория "Черноморье" в Ялте.Также до начала высокого сезона планируется завершить реконструкцию набережной в поселке Коктебель. На данный момент объект технически готов на 77%, добавил глава республики.Аксенов отметил, что в 2025 году в Крыму функционировал 351 пляж – на 20 больше, чем годом ранее. На 78 прибрежных зонах были созданы комфортные условия для маломобильных граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спрос на Крым: почему произошел прорывной рост турпотока Новые точки притяжения в Крыму: чего хотят туристы Почему туристы возвращаются в Крым

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, пляжи, пляжи крыма, сергей аксенов, новости крыма, реконструкция набережной в коктебеле, берегоукрепительные сооружения